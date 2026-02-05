Tentativă de sinucidere în curtea arestului Secţiei 12 Poliţie. Un bărbat care a fost pentru că și-a sechestrat fosta parteneră și pe copilul acesteia într-un apartament, a încercat să-și pună capăt zilelor.

Tentativă de sinucidere în arestul poliției

Poliția Capitalei a anunțat că bărbatul a fost salvat, în ultima clipă, de supraveghetorii care se aflau în curtea secției de poliție. Această tentativă de sinucidere a avut loc în timp ce arestații se aflau la plimbare. Poliţiştii au intervenit şi l-au împiedicat pe bărbat să-şi facă rău. Apoi, aceștia i-au acordat primul ajutor și au solicitat intervenția ambulanței.

„În acest moment, persoana este în viaţă, conştientă şi a fost transportată la o unitate medicală pentru investigaţii şi îngrijiri de specialitate, conform procedurilor legale”, a transmis Poliția Capitalei ( ).

În vârstă de 21 de ani, bucureșteanul este cercetat de poliţişti din cadrul Secţiei 25, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6. El este acuzat de și lipsire de libertate. Potrivit autorităților, și-a sechestrat fosta parteneră și pe copilul acesteia, de un an, într-un apartament. Incidentul s-a petrecut pe 24 ianuarie.

Cazul sechestrării la domiciliul

Bărbatul care a avut o tentativă de sinucidere în arestul poliției este reținut și anchetat într-un de violență domestică. Pe 24 ianuarie, el și-a sechestrat fosta parteneră și pe copilul acesteia de un an, amenințându-i cu un cuțit. Poliția a intervenit după ce a fost sesizată de o prietenă a femeii.

Poliţiştii ajunşi la faţa locului au discutat cu victima prin uşă, iar aceasta a declarat că este în siguranţă. Ea a insistat că nu dorește o intervenție a autorităților, însă a refuzat să deschidă ușa pentru a-i asigura pe aceștia că totul este în ordine.

Ulterior, constatând că pe numele bărbatului era emis un ordin de protecţie, a fost chemat un negociator. După mai multe ore, victima și copilul au fost salvați de poliţişti care au intervenit în forță. Poliţiştii SAS au pătruns în imobil şi l-au imobilizat pe bărbat. Forţele de ordine au constatat că femeia şi copilul acesteia se află în afara oricărui pericol.