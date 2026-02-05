Germania a anunțat că va taxa platformele de streaming pentru a susține locală. Această taxă va fi impusă și posturilor de televiziune.

Germania taxează platformele de streaming

Platformele de streaming video, precum , Amazon şi Disney+, vor trebui să plătească cel puţin 8% din cifra lor de afaceri realizată în Germania. Guvernul federal va folosi sumele colectate pentru a finanța cinematografia locală. Germania a luat această decizie în baza unui acord încheiat între partidele din cadrul coaliţiei guvernamentale, informează AFP.

Numită taxă de investiții, măsura va fi aplicată și posturilor de televiziune germane. Obiectivul urmărit este de a garanta „comenzile pentru industria cinematografică germană”, după cum a precizat ministrul Culturii şi Mass-Media, Wolfram Weimer.

Platformele vor fi stimulate să investească peste 12% din cifra lor de afaceri în creaţia cinematografică germană. Acestea vor fi scutite de anumite obligaţii, precum aceea de a-şi difuza conţinuturile în limba germană.

Prin aplicarea noii taxe, guvernul federal se va alătura altor state europene care au luat măsuri similare.

O măsură pentru încurajarea cinematografiei europene

Cu noua , Germania urmează exemplul Franței care a luat o măsură similară încă din 2021. Platformele de streaming sunt obligate să aloce cel puţin 20% din cifra de afaceri realizată în Franţa pentru finanţarea producţiei de opere cinematografice şi audiovizuale europene sau originale în limba franceză.

Această obligaţie supune platformele de streaming aceloraşi reguli de contribuţie care vizează grupurile de televiziune tradiţionale (TF1, France Televisions, Canal+ etc.).

În Franţa, în anul 2024, platformele de streaming au contribuit cu aproape 400 de milioane de euro la producţia audiovizuală şi cinematografică locală.

Germania mizează pe industria cinematografică

a decis să dubleze finanțarea publică pentru industria cinematografică în anii următori. Obiectivul urmărit de Germania este să ajungă la investiții de 250 de milioane de euro pe an.

„Odată cu dublarea sprijinului economic pentru cinema, investiţiile suplimentare sunt în beneficiul cineaştilor germani şi le garantează locurile de muncă”, a declarat ministrul german al Finanţelor, Lars Klingbeil.

Proiectul de lege, aprobat de coaliţia de guvernare, ar trebui să ajungă rapid spre avizare în consiliul de miniştri şi, apoi, în Parlament.