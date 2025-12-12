B1 Inregistrari!
Orașul din România care a intrat în competiție directă cu București, Cluj și Brașov. Prețurile locuințelor au explodat

Ana Beatrice
12 dec. 2025, 19:13
Cuprins
  1. Cum a ajuns Craiova să concureze cu marile orașe la prețurile locuințelor
  2. De ce devine orașul tot mai atractiv pentru cumpărătorii de locuințe
  3. Ce a transformat Craiova într-un magnet pentru investitori și turiști

Craiova a intrat în competiție directă cu marile centre imobiliare ale României. Prețurile locuințelor au crescut rapid, într-un ritm susținut, vizibil de la un an la altul. Chiar și un apartament obișnuit cu două camere se vinde astăzi la valori tot mai ridicate.

Cum a ajuns Craiova să concureze cu marile orașe la prețurile locuințelor

În ultimii ani, Craiova a cunoscut o dezvoltare accelerată, impulsionată de vizibilitatea internațională câștigată odată cu renumitul Târg de Crăciun. Orașul a reușit să capitalizeze această expunere și să o transforme într-un avantaj economic real. Evoluția se vede cel mai clar pe piața imobiliară, unde schimbările sunt evidente.

Cluj-Napoca, Brașov și București rămân, fără surprize, în fruntea clasamentului orașelor cu cele mai scumpe apartamente din România. Noutatea acestui an vine însă din Craiova, care a urcat spectaculos în top. Cu o creștere a prețurilor de 21%, orașul din Bănie a ajuns pe locul patru la nivel național. Prețul mediu a atins 2.095 de euro pe metrul pătrat, notează observatornews.ro.

Prin comparație, în Cluj-Napoca prețul mediu al locuințelor depășește pragul de 3.000 de euro pe metrul pătrat. În București și Brașov, valorile sunt ceva mai temperate, dar rămân ridicate, situându-se în jurul a 2.100 de euro pe metrul pătrat.

De ce devine orașul tot mai atractiv pentru cumpărătorii de locuințe

„Am ales să cumpăr apartament în Craiova, fiind mai aproape de muncă. A durat cam 3 luni până să găsesc ceva ok”, a spus un bărbat. Acesta parte din noul val de proprietari din Craiova, atrași de oferta imobiliară a orașului.

Pentru un apartament cu două camere, a plătit 80.000 de euro, sumă pe care a acoperit-o printr-un credit bancar. A optat pentru o locuință mai veche, nerenovată, preferând să o modernizeze treptat, după propriile gusturi și posibilități. Apartamentul are aproximativ 48 de metri pătrați și este situat la etajul al doilea.

Specialiștii din piața imobiliară spun că garsonierele și apartamentele cu două camere sunt cele mai căutate, tocmai pentru că pot fi vândute sau închiriate rapid. Cererea rămâne ridicată și pentru case sau spații comerciale, care continuă să atragă investitori și cumpărători interesați.

Ce a transformat Craiova într-un magnet pentru investitori și turiști

„Am atras şi foarte mulţi clienţi din afara ţării, am avut italieni, francezi, spanioli. Sunt foarte mulţi investitori care au fost atraşi de oraşul nostru şi în urma vizibilităţii, şi a târgurilor de Paşte, de Crăciun”, a declarat un agent imobiliar.

Părerile craiovenilor sunt împărțite când vine vorba despre explozia prețurilor. Unii văd scumpirile ca pe o dovadă clară că orașul se dezvoltă. Alții, în schimb, spun fără ocolișuri că ritmul creșterilor este prea abrupt și greu de justificat. „Chiriile sunt foarte mari, 1.500–2.000 de lei pe noapte, exact cât ar da pe o lună de zile”, a precizat o localnică pentru sursa menționată.
Există însă și persoane care remarcă schimbarea profundă a orașului din punct de vedere cultural. Craiova a devenit tot mai competitivă, cu un calendar bogat de festivaluri, evenimente și târguri tematice care i-au schimbat complet atmosfera.
