Craiova a intrat în competiție directă cu marile centre imobiliare ale României. au crescut rapid, într-un ritm susținut, vizibil de la un an la altul. Chiar și un apartament obișnuit cu două camere se vinde astăzi la valori tot mai ridicate.

Cum a ajuns Craiova să concureze cu marile orașe la prețurile locuințelor

În ultimii ani, a cunoscut o dezvoltare accelerată, impulsionată de vizibilitatea internațională câștigată odată cu renumitul Târg de Crăciun. Orașul a reușit să capitalizeze această expunere și să o transforme într-un avantaj economic real. Evoluția se vede cel mai clar pe piața imobiliară, unde schimbările sunt evidente.

Cluj-Napoca, Brașov și București rămân, fără surprize, în fruntea clasamentului orașelor cu cele mai scumpe apartamente din România. Noutatea acestui an vine însă din Craiova, care a urcat spectaculos în top. Cu o creștere a prețurilor de 21%, orașul din Bănie a ajuns pe locul patru la nivel național. Prețul mediu a atins 2.095 de euro pe metrul pătrat, notează observatornews.ro.

Prin comparație, în Cluj-Napoca prețul mediu al locuințelor depășește pragul de 3.000 de euro pe metrul pătrat. În București și Brașov, valorile sunt ceva mai temperate, dar rămân ridicate, situându-se în jurul a 2.100 de euro pe metrul pătrat.

De ce devine orașul tot mai atractiv pentru cumpărătorii de locuințe

„Am ales să cumpăr apartament în Craiova, fiind mai aproape de muncă. A durat cam 3 luni până să găsesc ceva ok”, a spus un bărbat. Acesta parte din noul val de proprietari din Craiova, atrași de oferta imobiliară a orașului.

Pentru un apartament cu două camere, a plătit 80.000 de euro, sumă pe care a acoperit-o printr-un credit bancar. A optat pentru o locuință mai veche, nerenovată, preferând să o modernizeze treptat, după propriile gusturi și posibilități. Apartamentul are aproximativ 48 de metri pătrați și este situat la etajul al doilea.