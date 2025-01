Conductor de tren reținut după ce a condus noaptea băut și cu luminile stinse / Acesta a provocat un accident cu 3 răniți

Conductorul de tren care conducea noaptea băut și cu luminile stinse a fost reținut, după ce a lovit cu trenul o mașină care traversa calea ferată la o trecere la nivel în Coroisânmărtin, județul Mureș. În urma testării, acesta avea o alcoolemie de 0,61 mg/l.

„În continuarea cercetărilor efectuate de Poliţiştii Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Mureş, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târnăveni, bărbatul de 59 de ani, din comuna Adămuş, a fost reţinut la data de 9 ianuarie a.c., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ‘părăsirea postului şi prezenţa la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice ori a altor substanţe’, faptă prevăzută de Codul penal. Reamintim că, la data de 6 ianuarie 2025, în jurul orei 21.00, poliţiştii au fost sesizaţi prin intermediul unui apel la 112 cu privire la un eveniment produs pe DJ 142 C, în afara localităţii Coroisânmărtin, la trecerea la nivel cu calea ferată, între un autoturism şi un tren”, a anunţat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş.

În accidentul feroviar, trei persoane, pasagere în autoturism au fost transportate pentru acordarea îngrijirilor medicale, respectiv o femeie de 65 de ani, cetăţean german, o femeie de 34 de ani din localitatea Viişoara şi o minoră de 11 ani, din Viişoara.

„Conducătorul autoturismului a fost testat alcoolscopic, rezultatul testului de respiraţie fiind negativ. De asemenea, în urma testării cu aparatele din dotare a conducătorului locomotivei, un bărbat de 59 de ani, din comuna Adămuş, a rezultat o concentraţie de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus ulterior la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate mostre biologice, rezultatul analizelor de laborator fiind pozitiv. În urma cercetărilor efectuate şi a probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul unităţii de parchet, poliţiştii l-au reţinut pe bărbat, pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş. Urmează ca în cursul acestei zile, în continuarea cercetărilor, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târnăveni să se pronunţe asupra dispunerii unei alte măsuri preventive”, se arată în comunicatul de presă al IPJ Mureş.