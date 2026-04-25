Aur categoric în proba de 100 m liber pentru sportivul de la . A încheiat cursa în 47,52 secunde, fără să lase loc de surprize. În spatele său, Patrick Dinu a ocupat locul secund cu 48,01, iar Eric Andrieș s-a clasat al treilea, în 49,58.

„Sunt foarte mulțumit de timp. E primul sau al doilea sau al treilea cel mai bun din lume sezonul acesta. Sunt mulțumit, o cursă bună”, a declarat David Popovici pentru gsp.ro.

Rezultatul confirmă clar statutul său de lider al probei. Este campion mondial en-titre după evoluția de excepție de la Singapore, unde a înotat 46.5. A fost la doar 11 sutimi de recordul mondial deținut de Pan Zhanle (46.40).

Cu patru medalii de aur câștigate în patru zile consecutive, Popovici își încheie parcursul de la Otopeni într-o formă impresionantă. Următoarea provocare este Sette Colli de la Roma. Apoi va concura la Campionatele Europene de Natație 2026 din Paris.

Ce veste l-a emoționat pe David Popovici

Nu doar performanțele din bazin i-au adus satisfacție în această zi, ci și o veste cu adevărat specială. Înotătorul a dezvăluit că a aflat despre implicarea Raiffeisen Bank într-o nouă campanie alături de Hope and Homes for Children.

„Mâine vom încheia săptămâna asta în care am avut rezultate foarte bune, dar ceva ce mă bucură și mai mult și vreau să profit de ocazie să povestesc acum. Tot azi am aflat că Raiffeisen ni se alătură într-o nouă campanie Hope and Homes for Children. Campanie în care vor susține integral construcția unei noi case familiale din Târgu Jiu, care va găzdui și care se va numi «acasă» pentru 12 copii vulnerabili. Așa că și acum, după ce sunt rupt de oboseală după cursă, tot despre asta vreau să vorbesc, pentru că e ceva extraordinar”, a mai spus el pentru sursa menționată.