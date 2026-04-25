B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » David Popovici, patru medalii de aur la Campionatele Naționale de la Otopeni: „Sunt foarte mulțumit de timp”

Ana Beatrice
25 apr. 2026, 23:10
Sursă Foto: Facebook - David Popovici
Cuprins
  1. Cum și-a confirmat David Popovici dominația la Otopeni
  2. Ce veste l-a emoționat pe David Popovici

Final spectaculos pentru David Popovici la Campionatele Naționale de la Otopeni, unde a dominat proba de 100 de metri liber și a luat aurul. Înotătorul român și-a arătat încă o dată valoarea, controlând cursa de la un capăt la altul.

Succesul completează o serie impecabilă de rezultate, după aurul obținut la 50 și 200 de metri liber. În plus, tânărul a contribuit decisiv și la victoria echipei în ștafeta 4×100 de metri liber.

Cum și-a confirmat David Popovici dominația la Otopeni

Aur categoric în proba de 100 m liber pentru sportivul de la CS Dinamo București. A încheiat cursa în 47,52 secunde, fără să lase loc de surprize. În spatele său, Patrick Dinu a ocupat locul secund cu 48,01, iar Eric Andrieș s-a clasat al treilea, în 49,58.

„Sunt foarte mulțumit de timp. E primul sau al doilea sau al treilea cel mai bun din lume sezonul acesta. Sunt mulțumit, o cursă bună”, a declarat David Popovici pentru gsp.ro.

Rezultatul confirmă clar statutul său de lider al probei. Este campion mondial en-titre după evoluția de excepție de la Singapore, unde a înotat 46.5. A fost la doar 11 sutimi de recordul mondial deținut de Pan Zhanle (46.40).

Cu patru medalii de aur câștigate în patru zile consecutive, Popovici își încheie parcursul de la Otopeni într-o formă impresionantă. Următoarea provocare este Sette Colli de la Roma. Apoi va concura la Campionatele Europene de Natație 2026 din Paris.

Ce veste l-a emoționat pe David Popovici

Nu doar performanțele din bazin i-au adus satisfacție în această zi, ci și o veste cu adevărat specială. Înotătorul a dezvăluit că a aflat despre implicarea Raiffeisen Bank într-o nouă campanie alături de Hope and Homes for Children.

„Mâine vom încheia săptămâna asta în care am avut rezultate foarte bune, dar ceva ce mă bucură și mai mult și vreau să profit de ocazie să povestesc acum. Tot azi am aflat că Raiffeisen ni se alătură într-o nouă campanie Hope and Homes for Children. Campanie în care vor susține integral construcția unei noi case familiale din Târgu Jiu, care va găzdui și care se va numi «acasă» pentru 12 copii vulnerabili. Așa că și acum, după ce sunt rupt de oboseală după cursă, tot despre asta vreau să vorbesc, pentru că e ceva extraordinar”, a mai spus el pentru sursa menționată.

Tags:
Ultima oră
23:52 - Rețeaua feroviară din România, în declin: 737 kilometri pierduți din 1990 până azi
23:36 - Mașinile electrice cu încărcare în 6 minute uimesc lumea la Salonul Auto de la Beijing
22:47 - Ambasadorul Federației Ruse în România, reacție surprinzătoare. Nu a mai putut nega că drona este a lor, afirmă Oana Țoiu
22:07 - Peste 15 kilograme de argint, descoperite într-un microbuz la Halmeu. Șofer cercetat penal
21:43 - Diana Buzoianu susține că reprezentanții PSD pregătesc concursuri pentru ocuparea unor posturi-cheie în unele instituții: „Nu vom permite un astfel de teatru de prost gust”
20:57 - Ce se întâmplă cu cafeaua în 2026. De la espresso clasic la băuturi din sfeclă și alge, trendurile care schimbă complet piața
20:11 - Caz șocant în București! O femeie a ajuns în moarte cerebrală după un lifting facial. Familia aduce acuzații grave la adresa medicului estetician
19:26 - Victor Negrescu solicită intervenția UE după incidentul cu drona rusească din România: „Protejarea cetățenilor europeni nu poate fi fragmentată”
18:57 - Anders Fogh Rasmussen: Marea Britanie și Franța ar trebui să conducă o nouă „NATO europeană”, fără ajutor din partea SUA
18:19 - Gabriel Oprea, președintele UMPMV, de Ziua Justiției Militare: „Are un rol deosebit în progresul României”