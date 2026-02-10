Un bărbat recalcitrant a bătut polițiștii veniți să-l calmeze. S-a întâmplat într-un bloc din Constanța. Individul a ajuns la Psihiatrie.

A bătut polițiștii veniți să-l liniștească

În noaptea de 6 spre 7 februarie, o femeie de 36 de ani a sesizat poliția că fostul ei concubin este agresiv. Agenții Secției 2 s-au deplasat la fața locului rapid, mai ales că femeia a spus că el are afecțiuni psihice.

Când s-a trezit cu polițiștii în față, bărbatul și-a ieșit din fire de-a binelea. A urmat o confruntare între el și agenți pe scara blocului, surprinsă de o cameră de supraveghere.

Sursa video: Replica Online

Într-un final, individul, care are 38 de ani, a fost imobilizat și dus la secție. Pentru că și acolo era agitat, a fost chemată o ambulanță care l-a transportat la Spitalul de Psihiatrie Palazu Mare, informează publicația locală

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ultraj, care va ajunge la Judecătoria Constanța.