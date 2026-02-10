B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Constanța: 3 polițiști, bătuți de un bărbat în timpul unei intervenții (VIDEO)

Constanța: 3 polițiști, bătuți de un bărbat în timpul unei intervenții (VIDEO)

Traian Avarvarei
10 feb. 2026, 21:56
Constanța: 3 polițiști, bătuți de un bărbat în timpul unei intervenții (VIDEO)
Sursa foto: Captură video - Replica Online

Un bărbat recalcitrant a bătut polițiștii veniți să-l calmeze. S-a întâmplat într-un bloc din Constanța. Individul a ajuns la Psihiatrie.

A bătut polițiștii veniți să-l liniștească

În noaptea de 6 spre 7 februarie, o femeie de 36 de ani a sesizat poliția că fostul ei concubin este agresiv. Agenții Secției 2 s-au deplasat la fața locului rapid, mai ales că femeia a spus că el are afecțiuni psihice.

Când s-a trezit cu polițiștii în față, bărbatul și-a ieșit din fire de-a binelea. A urmat o confruntare între el și agenți pe scara blocului, surprinsă de o cameră de supraveghere.

Sursa video: Replica Online

Într-un final, individul, care are 38 de ani, a fost imobilizat și dus la secție. Pentru că și acolo era agitat, a fost chemată o ambulanță care l-a transportat la Spitalul de Psihiatrie Palazu Mare, informează publicația locală Replica Online.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ultraj, care va ajunge la Judecătoria Constanța.

Tags:
Citește și...
Autospecială de pompieri oprită în drum spre un incendiu, pentru că nu a acordat prioritate unei mașini de poliție. Cum s-a terminat conflictul
Eveniment
Autospecială de pompieri oprită în drum spre un incendiu, pentru că nu a acordat prioritate unei mașini de poliție. Cum s-a terminat conflictul
Marele premiu la Loto 6/49, câștigat după luni de așteptare. Cum a fost jucat biletul de 28 de lei
Eveniment
Marele premiu la Loto 6/49, câștigat după luni de așteptare. Cum a fost jucat biletul de 28 de lei
Încă zece kilometri de cale ferată modernizată, deschiși în vestul țării. Cum schimbă investiția finanțată prin PNRR circulația trenurilor
Eveniment
Încă zece kilometri de cale ferată modernizată, deschiși în vestul țării. Cum schimbă investiția finanțată prin PNRR circulația trenurilor
Flagrant și arestări într-un dosar de trafic internațional de droguri. Ce rol au avut firmele de curierat în anchetele DIICOT (FOTO)
Eveniment
Flagrant și arestări într-un dosar de trafic internațional de droguri. Ce rol au avut firmele de curierat în anchetele DIICOT (FOTO)
Iubita lui Adrian Kreiner rămâne în arest pentru omor. Dezvăluiri neașteptate din dosar. Ce s-a aflat
Eveniment
Iubita lui Adrian Kreiner rămâne în arest pentru omor. Dezvăluiri neașteptate din dosar. Ce s-a aflat
Reacția lui Victor Rebengiuc, după ce a fost amenințat cu moartea: „Există proşti care se ocupă cu chestia asta şi se simt satisfăcuţi, probabil, că te ameninţă şi se bucură”
Eveniment
Reacția lui Victor Rebengiuc, după ce a fost amenințat cu moartea: „Există proşti care se ocupă cu chestia asta şi se simt satisfăcuţi, probabil, că te ameninţă şi se bucură”
Aer greu de respirat în județul Călărași, după noi depășiri alarmante. Ce arată măsurătorile recente privind hidrogenul sulfurat
Eveniment
Aer greu de respirat în județul Călărași, după noi depășiri alarmante. Ce arată măsurătorile recente privind hidrogenul sulfurat
Atenție, proprietari! Ce amendă uriașă riști dacă nu declari toate persoanele la întreținere
Eveniment
Atenție, proprietari! Ce amendă uriașă riști dacă nu declari toate persoanele la întreținere
Criză de personal în Spitalul Județean Brașov. Mai mulți medici au decis să demisioneze
Eveniment
Criză de personal în Spitalul Județean Brașov. Mai mulți medici au decis să demisioneze
ULTIMA ORĂ: Robert Negoiță scapă de cotrolul judiciar. Se întoarce la primărie
Eveniment
ULTIMA ORĂ: Robert Negoiță scapă de cotrolul judiciar. Se întoarce la primărie
Ultima oră
23:06 - Autospecială de pompieri oprită în drum spre un incendiu, pentru că nu a acordat prioritate unei mașini de poliție. Cum s-a terminat conflictul
23:02 - Nicușor Dan, despre numirile la vârful parchetelor și serviciilor secrete: De ce sunt amânate deciziile și ce a spus despre Marius Voineag
22:48 - Nicușor Dan a explicat în ce condiții ar putea participa la reuniunea Consiliului Păcii propus de Donald Trump: „Noi nu putem avea un alt statut decât cel de observator”
22:19 - Marele premiu la Loto 6/49, câștigat după luni de așteptare. Cum a fost jucat biletul de 28 de lei
22:16 - Nicușor Dan, semnal de alarmă după reuniunea informală a Consiliului European. Ce se întâmplă cu economia UE și viitorul NATO: „S-au spus niște lucruri dureroase”
21:50 - Încă zece kilometri de cale ferată modernizată, deschiși în vestul țării. Cum schimbă investiția finanțată prin PNRR circulația trenurilor
21:49 - Nicușor Dan, despre trecerea României la euro: „E benefică”. De când ar putea fi posibil acest lucru
21:34 - Reacția lui Nicușor Dan, după ce CCR a amânat pentru a cincea oară decizia privind pensiile speciale: „Evident că e o tergiversare, o vedem cu toții”
21:15 - Coliziune între două nave militare americane în timpul unei misiuni. Cum s-a produs incidentul în contextul operațiunilor SUA din regiune
21:11 - Ce a negociat președintele României cu liderii europeni. Nicușor Dan, declarații după summitul din Belgia: „S-a vorbit de piața unică” (VIDEO)