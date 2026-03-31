Apar noi informații în cazul fraților de 12, respectiv 16 ani din Constanța care au cerut protecție împotriva propriilor părinți. Pe rețelele sociale, păreau familia perfectă, cu vacanțe exotice și o viață fără griji. În fapt, copiii erau bătuți constant și trăiau în teroare. Vânăt de la ultima bătaie, copilul de 12 ani cerut ajutorul unei angajate dintr-un mall, care a sunat imediat la Telefonul Copilului – 119. Tatăl e acum în arest, iar mama are interdicție de a se apropia de copii.

Exista risc iminent ca viața copiilor să fie pusă în pericol

Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, după ce au făcut o evaluare de caz pe baza formularului de risc și au constatat că „există risc iminent ca viața, integritatea ori libertatea persoanelor să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică”.

Cei doi frați sunt acum în plasament în regim de urgență, la un serviciu social cu cazare. Protecția Copilului Constanța spune că deocamdată ei nu au manifestat niciun comportament care să îi îngrijoreze pe specialiști.

Ce spune directoarea școlii unde învață fratele cel mic

La școala unde învață cel mai mic dintre frați, cadrele didactice observaseră indicii, dar dificil de interpretat la timp.

„Este un copil isteț, puțin mai năzdrăvan decât alți copii, dar în limitele normalului. Poate aveau niște probleme și acasă, care se reflectau în comportamentul copilului de la școală. Mama a fost sfătuită să recurgă la consiliere psihologică cu toată familia”, a declarat Amelia Duca, directoarea școlii, pentru

Psihologul Elena Stambuli a atras atenția asupra efectelor pe termen lung: „Un copil agresat, un copil abuzat, va fii cel mai probabil agresor sau o persoană care nu o să stabilească relaţii sociale, timidă, retrasă, care nu o să poată avea relaţii funcţionale pe termen lung”.