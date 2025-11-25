Activitatea unui azil de bătrâni din Mogoșoaia, în apropiere de București, a fost suspendată după ce în spațiul public au apărut imagini cu vârstnicii de acolo mâncați de ploșnițe.

Ce îndurau bătrânii de la azil

Este vorba despre căminul „Ciprian și Iustina” din Mogoșoaia.

„Vă rog să distribuiți să vadă o țară întreagă cum trăiește amărâți ăștia de bătrâni în azilul Mogoșoaia, Ciprian și Iustina, au fost sesizată directoarea și tot nu au luat măsuri mulțumesc Dumnezeu să vă ajute să reușiți 🙏😭”, a scris Maria Florea, pe Facebook, acum două zile.

În imaginile postate de ea se văd bătrânii văitându-se că nu pot dormi noaptea din cauza ploșnițelor. O femeie încearcă să strângă ploșnițele cu mâinile, iar o alta spune că ar prefera să moară decât să mai stea acolo.

„La Mogoșoaia ilfov azilul de bătrâni este un chin se roagă bătrâni să moară, decât să mai stea acolo este plini de păduchi ploșnițe,nu poate dormi nopți întregi, dați mai departe la sanipid este un calvar pe amărâți ăștia, Dumnezeu să vă binecuvânteze care vreți să-i ajutați mulțumesc 🙏😭”, a scris Maria Florea, într-o altă postare.

Cum au reacționat autoritățile în cazul azilului de bătrâni din Mogoșoaia

După apariția imaginilor în spațiul public, la azil au făcut un control inopinat, în miezul nopții, primarul localității, Florin Covaci, prefectul județului Ilfov, Simona Neculae, reprezentanți ai Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov și echipe ale Poliției Naționale.

„Activitatea căminului “Ciprian și Iustina” pentru îngrijirea persoanelor vârstnice din Mogoșoaia a fost suspendată! (…)

Împreună cu doamna prefect, cu angajații Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov și cu echipe ale Poliției Naționale, am fost la fața locului și am constatat existența unor condiții improprii de cazare și îngrijire a persoanelor vârstnice.

Direcția de Sănătate Publică Ilfov a dispus suspendarea activității unității în cauză, precum și ridicarea Autorizației Sanitare de Funcționare, până la remedierea deficiențelor constatate”, a transmis primarul Florin Covaci, pe Facebook.

AJPIS Ilfov a dispus transferul celor 54 de bătrâni către alte servicii sociale sau preluarea acestora de către aparținători.

Jurnalistul Bogdan Tobă a anunțat că firma care administrează căminul se numește Drago Business Concept S.R.L.. Acesta a mai precizat că trei persoane din azil au fost internate la Spitalul Județean Ilfov.