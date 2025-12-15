B1 Inregistrari!
Controversele din jurul morții Rodicăi Stănoiu. Ce concluzii au tras legiștii după deshumarea cadavrului

Controversele din jurul morții Rodicăi Stănoiu. Ce concluzii au tras legiștii după deshumarea cadavrului

Adrian Teampău
15 dec. 2025, 19:05
Controversele din jurul morții Rodicăi Stănoiu. Ce concluzii au tras legiștii după deshumarea cadavrului
Sursa Foto: Inquam Photos / George Calin
Cuprins
  1. Polițiștii au cerut exhumarea pentru Rodica Stănoiu
  2. Ancheta derulată de polițiștii ilfoveni
  3. Rodica Stănoiu a murit la 86 de ani

Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției, a fost exhumată, luni, 15 decembrie, în cadrul unei anchete derulate de Inspectoratul Județean de Poliție Ilfov. Polițiștii s-au autosesizat după ce au apărut suspiciuni legate de moartea acsteia.

Polițiștii au cerut exhumarea pentru Rodica Stănoiu

Cadavrul fostului ministru al Justiţie a fost exhumat luni, 15 decembrie, la solicitarea procurorului care coordonează investigațiile polițiștilor criminaliști din cadrul IPJ Ilfov. În aest caz a fost deschisă o anchetă pentru stabilirea împrejurărilor în care a murit Rodica Stănoiu.

Autoritățile s-au sesizat din oficiu ca urmare a unor suspiciuni legate de deces, apărute în spațiul public. Se fac fac cercetări pentru ucidere din culpă şi acces ilegal la un sistem informatic, după cum a precizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Între timp au apărut și primele informații după efectuarea necropsiei pe cadavru. Conform unor surse citate de G4Media, apropiate anchetei, pe corpul Rodicăi Stănoiu nu au fost observate leziuni care să indice o legătură directă cu decesul. Potrivit acelorași surse, rezultatul preliminar nu relevă leziuni. De asemenea, nici examenul toxicologic nu a dat indicii care să ducă spre concluzia unei morți violente.

Ancheta derulată de polițiștii ilfoveni

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a deschis dosar de moarte suspectă legat de Rodica Stănoiu, după apariția unor suspiciuni referitoare la condițiile în care a murit aceasta. Cadavrul a fost deshumat pentru a permite realizarea necropsiei, care să confirme dacă a fost vorba despre o moarte suspectă. Totodată, procurorii ar fi cerut mai multe documente medicale de la spitalele unde a fost internată Stănoiu, în timpul vieții.

Decizia ar fi fost luată după ce anchetatorii au descoperit că, înainte cu câteva zile de deces, fosta ministră a fost internată la Spitalul „Alexandru Obregia” din București. Se spune că aceasta prezenta urme de lovituri pe corp. Ulterior, suspiciunile au fost întărite de faptul că partenerul său, cu 60 de ani mai tânăr ar fi externat-o din spital.

Alte surse, citate de presă, au indicat că, în ultimele luni, Stănoiu se izolase de prieteni și nu mai răspundea la telefon. În plus, telefonul îi era controlat de partener.  Aceste detalii rămân neconfirmate oficial, scriu jurnaliștii.

Rodica Stănoiu a murit la 86 de ani

Fostul ministru de Justiție și profesor universitar Rodica Stănoiu a murit la vârsta de 86 de ani. Ea a condus Justiția în guvernul PSD din perioada 2000 – 2004, în mandatul lui Adrian Năstase.

Începând cu anul 1996, a ocupat funcția de senator în cadrul Parlamentului României timp de trei mandate. A fost membră a Partidului Social Democrat (PSD), ulterior a trecut la Partidul Conservator (PC). După câștigarea alegerilor din 2000, a fost cooptată de Adrian Năstase în guvernul său.

Stănoiu a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în anul 1961. Ulterior în ani 1969 și în 1982, a urmat cursuri postuniversitare la Școala de Criminologie a Universității din Montréal, la Facultatea Internațională de Drept Comparat din Strasbourg. În anul 1975,  a obținut titlul de Doctor în Drept la Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române.

În anul 1994, a urmat un stagiu de cercetare la Centrul Federal de Justiție din Washington DC. Din anul 1995 și până în anul 2005, a lucrat ca profesor universitar la Universitatea Spiru Haret. Din 1996 a ocupat aceeași funcție academică la Universitatea Dimitrie Cantemir. A scris numeroase cărți și lucrări academice în domeniul juridic și criminologiei.

