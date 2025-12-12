Apar suspiciuni tot mai grave legate de ! Fosta ministră a Justiției a fost înmormântată fără să i se facă autopsie.

Decizia ridică semne de întrebare, în condițiile în care, cu doar câteva zile înainte, fusese internată în spital. Medicii au constatat atunci că era subnutrită și prezenta vânătăi vizibile pe corp.

Care este adevărata cauză a morții Rodicăi Stănoiu

Rodica Stănoiu a decedat pe data de 3 decembrie 2025, la 86 de ani. Cu toate acestea, circumstanțele morții sale sunt încă neclare. Cu doar câteva zile înainte de deces, fosta ministră a Justiției fusese internată la .

Potrivit informațiilor apărute, aceasta ar fi ajuns la medici cu răni pe corp, vânătăi vizibile și într-o stare accentuată de subnutriție. Detaliile sunt cu atât mai tulburătoare cu cât, în lipsa unei autopsii, cauza exactă a morții rămâne necunoscută.

Mai mult, Rodica Stănoiu nu ar fi beneficiat nici măcar de o slujbă de înmormântare completă. Acest detaliu i-a șocat pe cei apropiați și a ridicat noi semne de întrebare. Apropiații afirmă că, în ultimii ani, aceasta s-ar fi aflat sub influența și controlul partenerului său, un bărbat cu aproximativ 50 de ani mai tânăr.

Ce dezvăluiri face magistratul Emilian Stănișor

În acest context tensionat, magistratul Emilian Stănișor a venit cu declarații șocante.

„Ce stiu eu este că în data de 10 mai, când era ziua doamnei Stănoiu, am sunat-o ca să îi duc un buchet de flori. Mi-a răspuns și am fost la dânsa, însă o vreme nu am putut intra. Dânsa statea speriată în ușa întredeschisă pentru. Acolo era un căine foarte periculos și mi s-a părut că devenise prizonieră în propria casă. Apoi a plecat câinele și mi- a zis repede sa vorbim, 4-5 minute. Nu era într- o formă bună, slăbise, dar era cu spiritul viu. E greu de imaginat că la o femeie de o inteligență ieșită din comun, ca dumneai, să se producă o alterare a psihicului într-o perioadă așa scurtă, de câteva luni. Apoi, când a fost dusă la spital, nu am avut cum să ajut pentru că am avut și eu probleme medicale. Îmi pare sincer foarte rău”, a dezvăluit acesta, potrivit CANCAN.RO.