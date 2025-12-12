B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Apar suspiciuni tot mai grave în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Care este adevărata cauză a decesului fostei ministre a Justiției

Apar suspiciuni tot mai grave în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Care este adevărata cauză a decesului fostei ministre a Justiției

Ana Beatrice
12 dec. 2025, 16:26
Apar suspiciuni tot mai grave în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Care este adevărata cauză a decesului fostei ministre a Justiției
Sursa Foto: Inquam Photos / George Calin
Cuprins
  1. Care este adevărata cauză a morții Rodicăi Stănoiu
  2. Ce dezvăluiri face magistratul Emilian Stănișor

Apar suspiciuni tot mai grave legate de moartea Rodicăi Stănoiu! Fosta ministră a Justiției a fost înmormântată fără să i se facă autopsie.

Decizia ridică semne de întrebare, în condițiile în care, cu doar câteva zile înainte, fusese internată în spital. Medicii au constatat atunci că era subnutrită și prezenta vânătăi vizibile pe corp.

Care este adevărata cauză a morții Rodicăi Stănoiu

Rodica Stănoiu a decedat pe data de 3 decembrie 2025, la 86 de ani. Cu toate acestea, circumstanțele morții sale sunt încă neclare. Cu doar câteva zile înainte de deces, fosta ministră a Justiției fusese internată la Spitalul „Alexandru Obregia”.

Potrivit informațiilor apărute, aceasta ar fi ajuns la medici cu răni pe corp, vânătăi vizibile și într-o stare accentuată de subnutriție. Detaliile sunt cu atât mai tulburătoare cu cât, în lipsa unei autopsii, cauza exactă a morții rămâne necunoscută.

Mai mult, Rodica Stănoiu nu ar fi beneficiat nici măcar de o slujbă de înmormântare completă. Acest detaliu i-a șocat pe cei apropiați și a ridicat noi semne de întrebare. Apropiații afirmă că, în ultimii ani, aceasta s-ar fi aflat sub influența și controlul partenerului său, un bărbat cu aproximativ 50 de ani mai tânăr.

Ce dezvăluiri face magistratul Emilian Stănișor

În acest context tensionat, magistratul Emilian Stănișor a venit cu declarații șocante.

„Ce stiu eu este că în data de 10 mai, când era ziua doamnei Stănoiu, am sunat-o ca să îi duc un buchet de flori. Mi-a răspuns și am fost la dânsa, însă o vreme nu am putut intra. Dânsa statea speriată în ușa întredeschisă pentru. Acolo era un căine foarte periculos și mi s-a părut că devenise prizonieră în propria casă. Apoi a plecat câinele și mi- a zis repede sa vorbim, 4-5 minute. Nu era într- o formă bună, slăbise, dar era cu spiritul viu. E greu de imaginat că la o femeie de o inteligență ieșită din comun, ca dumneai, să se producă o alterare a psihicului într-o perioadă așa scurtă, de câteva luni. Apoi, când a fost dusă la spital, nu am avut cum să ajut pentru că am avut și eu probleme medicale. Îmi pare sincer foarte rău”, a dezvăluit acesta, potrivit CANCAN.RO.

Tags:
Citește și...
În plin cutremur în justiție, Lia Savonea ar fi vrut să mai scape de un judecător ostil. Ședință cu scandal la Înalta Curte
Eveniment
În plin cutremur în justiție, Lia Savonea ar fi vrut să mai scape de un judecător ostil. Ședință cu scandal la Înalta Curte
Sore a ajuns pe mâna medicului estetician: „Nu mai pot așa!”. Ce intervenție și-a făcut artista
Eveniment
Sore a ajuns pe mâna medicului estetician: „Nu mai pot așa!”. Ce intervenție și-a făcut artista
Un muncitor din Kenya, care lucrează în Brașov, e nemulțumit de salariul din România. În ce țară plănuiește să plece (VIDEO)
Eveniment
Un muncitor din Kenya, care lucrează în Brașov, e nemulțumit de salariul din România. În ce țară plănuiește să plece (VIDEO)
Mesajul judecătoarei Raluca Moroșanu după susținerea colegului său în scandalul documentarului Recorder. Ce a transmis judecătoarea pe Facebook
Eveniment
Mesajul judecătoarei Raluca Moroșanu după susținerea colegului său în scandalul documentarului Recorder. Ce a transmis judecătoarea pe Facebook
Alimente benefice pentru persoanele vârstnice. Micul dejun care arde caloriile după 50 de ani
Eveniment
Alimente benefice pentru persoanele vârstnice. Micul dejun care arde caloriile după 50 de ani
Un nou caz de lepră, confirmat în România. Unde a fost depistat și cât de repede se transmite această boală
Eveniment
Un nou caz de lepră, confirmat în România. Unde a fost depistat și cât de repede se transmite această boală
DSP ridică din restricțiile privind consumul de apă în Prahova. Ce localități scapă acum de restricții
Eveniment
DSP ridică din restricțiile privind consumul de apă în Prahova. Ce localități scapă acum de restricții
Laura Codruța Kovesi, reacție de ultimă oră în scandalul din justiție. Ce spune procurorul general european despre represaliile asupra magistraților
Eveniment
Laura Codruța Kovesi, reacție de ultimă oră în scandalul din justiție. Ce spune procurorul general european despre represaliile asupra magistraților
Lista magistraților care se solidarizează cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu se mărește. Kovesi e în fruntea listei (VIDEO)
Eveniment
Lista magistraților care se solidarizează cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu se mărește. Kovesi e în fruntea listei (VIDEO)
Premieră medicală la Bacău. Tumoră gigant extirpată unui copil prin procedură laparoscopică
Eveniment
Premieră medicală la Bacău. Tumoră gigant extirpată unui copil prin procedură laparoscopică
Ultima oră
16:42 - În plin cutremur în justiție, Lia Savonea ar fi vrut să mai scape de un judecător ostil. Ședință cu scandal la Înalta Curte
16:29 - Sore a ajuns pe mâna medicului estetician: „Nu mai pot așa!”. Ce intervenție și-a făcut artista
16:29 - Tu știi ce semnifică indicatorul rutier cu „scut și săgeată”? Iată ce înseamnă cu adevărat și ce greșesc majoritatea șoferilor
15:58 - Un muncitor din Kenya, care lucrează în Brașov, e nemulțumit de salariul din România. În ce țară plănuiește să plece (VIDEO)
15:57 - Mesajul judecătoarei Raluca Moroșanu după susținerea colegului său în scandalul documentarului Recorder. Ce a transmis judecătoarea pe Facebook
15:53 - Alimente benefice pentru persoanele vârstnice. Micul dejun care arde caloriile după 50 de ani
15:11 - Vortex polar în România, înainte de Crăciun. Cât de frig va fi în următoarele zile (VIDEO)
15:07 - Românii cer reforma legilor Justiției. 130.000 de persoane au semnat o petiție destinată președintelui și premierului
14:45 - Legătura dintre împușcarea lui Ceaușescu și documentarul Recorder. Primarul pe care l-a speriat „Justiție capturată”
14:42 - Diplomația lui Ilie Bolojan. Cum încearcă să-și salveze colegii din PNL de răspunderea pentru situația din Justiție: „Toţi miniştrii au o răspundere”