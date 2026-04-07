Copil de 12 ani, în stare critică după un incident la spa. A fost aspirat de duza unei căzi cu hidromasaj într-un hotel din Italia

Selen Osmanoglu
07 apr. 2026, 14:17
Sursa foto: Flickr.com
Cuprins
  1. Incidentul, petrecut în câteva secunde
  2. Intervenție de urgență și stare critică
  3. Anchetă privind siguranța instalațiilor

Un copil de 12 ani se află în stare critică după ce a fost prins de sistemul de aspirație al unei căzi cu hidromasaj, într-un hotel din Pennabilli, lângă Rimini. Incidentul s-a petrecut chiar în Duminica Paștelui, sub privirile părinților, iar autoritățile au deschis o anchetă.

Incidentul, petrecut în câteva secunde

Tragedia a avut loc în zona spa a hotelului, unde băiatul, aflat în vacanță cu familia sa din San Benedetto del Tronto, se juca în jacuzzi, scrie Click.

Potrivit presei italiene, copilul a fost aspirat de una dintre duzele căzii cu hidromasaj, rămânând blocat sub apă cu piciorul prins în sistem. Părinții au realizat ce se întâmplă abia după câteva momente și au încercat disperați să-l elibereze.

„Totul s-a întâmplat extrem de rapid, iar copilul nu mai putea ieși la suprafață pentru a respira”, notează surse apropiate anchetei.

Intervenție de urgență și stare critică

În cele din urmă, personalul hotelului a oprit sistemul, iar copilul a fost scos din apă. Era însă inconștient și fără puls.

Echipajele de urgență au intervenit rapid și au reușit să-l stabilizeze, după care acesta a fost transportat de urgență cu elicopterul la spitalul Infermi din Rimini.

Medicii l-au internat la terapie intensivă, iar starea sa este descrisă ca fiind extrem de gravă. Părinții se află în stare de șoc.

Anchetă privind siguranța instalațiilor

Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului. Carabinierii din Novafeltria au securizat zona, iar spa-ul hotelului a fost închis.

Procurorii investighează dacă instalațiile respectau normele de siguranță și dacă existau sisteme de oprire automată în caz de blocare.

„Se vor verifica toate componentele tehnice ale căzii cu hidromasaj pentru a înțelege cum a fost posibil un astfel de incident”, au transmis anchetatorii.

Experți ai Autorității Sanitare Locale din Rimini au fost chemați pentru a evalua dacă sistemele respectă standardele privind prevenirea accidentelor de acest tip.

