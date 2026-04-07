În perioada 10-13 aprilie, marile centre comerciale din Capitală vor funcționa după un program special, adaptat sărbătorilor de Paște 2026. Mall-urile din București vor avea ore diferite de deschidere și închidere, în funcție de zi.
Până pe 10 aprilie, inclusiv, AFI Palace Cotroceni funcționează după program normal, între 10:00 și 23:00. În Sâmbăta Paștelui, centrul comercial va fi deschis între 10:00 și 20:00, iar în Duminica Paștelui vizitatorii pot intra între 14:00 și 22:00. În a doua zi de Paște, mall-ul își va redeschide porțile de la 10:00 până la 22:00, conform hotnews.ro.
„Am adaptat programul pentru a le oferi clienților timp suficient să petreacă sărbătorile alături de familie, dar și să facă cumpărături”, a transmis conducerea mall-ului.
Băneasa Shopping City va fi deschis vineri, 10 aprilie, între 10:00 și 22:00, iar sâmbătă se închide la 19:00. În ziua de Paște, centrul comercial va fi închis, urmând ca magazinele să se redeschidă luni, între 10:00 și 23:00.
La ParkLake, magazinele, cafenelele și restaurantele vor funcționa până la 22:00 în Vinerea Mare, însă Carrefour și Cinema City vor rămâne deschise până la 23:00. Sâmbătă, Carrefour va fi deschis între 08:00 și 19:00, în timp ce magazinele se vor închide la 20:00. De Paște, toate spațiile comerciale sunt închise, iar în a doua zi, programul revine până la 22:00, cu sala de fitness deschisă între 12:00 și 20:00 și cinematograful până la 23:00.
Veranda va funcționa normal vineri, sâmbătă magazinele și restaurantele vor fi deschise între 10:00 și 19:00, iar Carrefour va începe programul de la 07:00. De Paște mall-ul va fi închis, revenind luni între 10:00 și 22:00.
La Sun Plaza, programul va fi 10:00-22:00 în Vinerea Mare și până la 18:00 sâmbătă, în timp ce Duminica Paștelui va fi închis. Plaza România și Promenada vor avea ore similare: închise de Paște și deschise luni între 10:00 și 22:00.