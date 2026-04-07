În perioada 10-13 aprilie, marile centre comerciale din Capitală vor funcționa după un program special, adaptat sărbătorilor de Paște 2026. Mall-urile din vor avea ore diferite de deschidere și închidere, în funcție de zi.

AFI Palace Cotroceni

Până pe 10 aprilie, inclusiv, AFI Palace Cotroceni funcționează după program normal, între 10:00 și 23:00. În Sâmbăta Paștelui, centrul comercial va fi deschis între 10:00 și 20:00, iar în Duminica Paștelui vizitatorii pot intra între 14:00 și 22:00. În a doua zi de Paște, mall-ul își va redeschide porțile de la 10:00 până la 22:00, conform hotnews.ro.

„Am adaptat programul pentru a le oferi clienților timp suficient să petreacă sărbătorile alături de familie, dar și să facă cumpărături”, a transmis conducerea mall-ului.

Mall Băneasa și ParkLake

Băneasa Shopping City va fi deschis vineri, 10 aprilie, între 10:00 și 22:00, iar sâmbătă se închide la 19:00. În ziua de Paște, centrul comercial va fi închis, urmând ca magazinele să se redeschidă luni, între 10:00 și 23:00.

La ParkLake, magazinele, cafenelele și restaurantele vor funcționa până la 22:00 în Vinerea Mare, însă Carrefour și Cinema City vor rămâne deschise până la 23:00. Sâmbătă, Carrefour va fi deschis între 08:00 și 19:00, în timp ce magazinele se vor închide la 20:00. De Paște, toate spațiile comerciale sunt închise, iar în a doua zi, programul revine până la 22:00, cu sala de fitness deschisă între 12:00 și 20:00 și cinematograful până la 23:00.

Alte centre comerciale: Veranda, Sun Plaza, Plaza România și Promenada

Veranda va funcționa normal vineri, sâmbătă magazinele și restaurantele vor fi deschise între 10:00 și 19:00, iar Carrefour va începe programul de la 07:00. De Paște mall-ul va fi închis, revenind luni între 10:00 și 22:00.

La Sun Plaza, programul va fi 10:00-22:00 în Vinerea Mare și până la 18:00 sâmbătă, în timp ce Duminica Paștelui va fi închis. Plaza România și Promenada vor avea ore similare: închise de Paște și deschise luni între 10:00 și 22:00.