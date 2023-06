Criză de chelneri. Clienții sunt nevoiți să își aducă singuri mâncarea la masă

Restaurantele și terasele au lipsă de personal, fapt pentru care clienții trebuie să își ducă singuri băutura și mâncarea la masă. O soluție pentru această criză sunt elevii și studenții care vor să câștige un ban pe timp de vacanță. este acută, astfel că patronii își roagă clienții să se comporte frumos cu ospătarii pentru a nu-i pierde.

Clienții au observat că sunt din ce în ce mai multe localuri la care ei trebuie să își aducă singuri mâncarea la masă, conform observator news.

„Nu cred că e o problemă, adică venim în oraş ca să ne simţim bine, deci nu cred că ar mai conta cine livrează şi cine nu”, spune Ioana, o tânără care iese des la restaurant cu prietenii.

Restaurante fără ospătari

Autoservirea este simptomul unei crize profunde. Lipsa personalului dins HoReCa îi face pe angajatori să găsească soluții disperate. Andrei Fâciu are două restaurante italienești în București, iar pentru unul a găsit angajatori din Asia, dar pentru al doilea nu reușește să găsească.

„Din ce în ce mai mulţi clienţi strâng după ei, masa o lasă curată. Nu mai suntem supăraţi că de ce e coadă, de ce aşteptăm atât de mult. Ne-am dat seama că facem economie, dar nu am conceput-o aşa”, a spus Andrei Fâciu, proprietar pizzeria.

În această locație, clienții își comandă singuri mâncarea.

„ Am comandat o pizza. Pizza mea este aproape gata în aproximativ 5 minute. Am economisit timp, iar localul economiseşte aproximativ 10 000 de lei pe lună, pentru că nu are servire la masa”, a transmis un client.

Seara, la terasele self-service din București este greu de găsit o masa liberă, ceea ce înseamnă că oamenii s-au obișnuit să își comande singuri mâncarea, la bar.

„Cred că ar trebui să-mi triplez numărul de colegi ca să putem face faţă la cele aproape 200 de locuri pe care le avem aici. Este o economie destul de mare. Dezavantajul oamenii care prea nu lasă tips în zona asta de self service”, a declarat Adda Dumitru, manager local self service.

Patronii angajează elevi sau studenți

Cine nu vrea să renunțe la chelneri, găsește soluții temporare, adică elevii și studenții care vor să lucreze pe timp de vară.

Denis Popa are 16 ani și acesta și-a găsit primul loc de muncă, la un restaurant din Baia Mare. A trecut deja de stresul primelor zile și își face planuri cu banii pe care îi va primi.

„Să dau de permis pentru scuter”,a spus Denis, un elev.

„E foarte greu de găsit personal în zilele noastre. E greu şi cu elevii, fiindcă ei termină şcoala doar prin această perioadă”, a transmis Radu Ghidiu, manager restaurant.

Patronii au grijă foarte mare de angajații lor. Un a postat pe Facebook o rugăminte pentru clienți, aceea de a se comporta frumos cu ospătarii pentru a nu pleca.

Numărul locurilor de muncă din HoReCa a crescut cu 25% în acest an, indică cele mai recente date ale unei platforme de recrutare. Dar, interesul pentru acest loc de muncă este foarte scăzut.