Cum arată biserica pe care o construiește Becali în Voluntari: „Doar altarul m-a costat 10 milioane de euro” (FOTO)

Gigi Becali construiește o biserică în Voluntari. Lucrarea este una complexă, așa că avansează greu, iar el are grijă periodic să inspecteze șantierul. Patronul FCSB e convins că la final va fi cea mai frumoasă biserică din lume!

Lucrări intense la biserica pe care o construiește Becali în Voluntari

Interiorul bisericii nu e finalizat deocamdată, doar mozaicul somptuos din altar e gata, scrie

„M-a costat 10 milioane de euro”, a dezvăluit Gigi Becali.

Pereții urmează să fie îmbrăcați în mozaic. Tehnica este extrem de complexă: o pietricică de mozaic are un centimetru și trebuie montată manual, cu o pensetă.

La exterior, au fost montate recent turlele în stil rusesc – cinci mici și una mare – crucea din vârf fiind la 40 de metri de sol. Urmează ca exteriorul să fie finalizat și pictat, apoi să fie montate vitraliile, notează GSP.

„Este Domnului când am bătut-o pe Galatasaray. Am zis că dacă îi vom învinge pe turci acum, voi face o biserică acolo pe colț. Am primit pe terenul ăsta de aici 6 milioane de euro și mulți au zis „Lasă, că faci în altă parte!”. Făgăduința mea este acum împlinită după 17 ani. Acum slavă Domnului că a pus turla mare! Va fi cea mai frumoasă din lume. Ca mărime sunt multe mai mari, dar ca frumusețe…”, spunea Gigi Becali anul trecut, la România TV.

Biserica ar urma să fie gata în circa trei ani.

Mai multe imagini cu biserica pe care o construiește Becali – .