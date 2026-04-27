Adrian Teampău
27 apr. 2026, 17:36
Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Cuprins
  1. Diana Buzoianu încearcă să explice dublul discurs
  2. Cum vede tentativa de obținere a voturilor AUR pentru guvernul minoritar
  3. Declarațiile pe care a încercat să le clarifice Diana Buzoianu

Diana Buzoianu (USR) a încercat să explice de ce demersurile făcute de USR și PNL, zilele trecute, pentru atragerea unor voturi de la parlamentari AUR în favoarea unui guvern minoritar condus de Ilie Bolojan era un „demers onest”.

Diana Buzoianu încearcă să explice dublul discurs

Într-o intervenție în emisiunea Politica Zilei, de pe B1 TV, ministrul Mediului a fost întrebat cum explică faptul că PNL și USR reiau tema extemiștilor de la AUR, în contextul moțiunii de cenzură inițiată de PSD și partidul lui Simion. Aceasta în condițiile în care săptămâna trecută, când aveau nevoie de voturile lor pentru susținerea unui guvern minoritar, aceleași două partide, nu vedeau nimic în neregulă cu parlamentarii auriști.

Diana Buzoianu a apreciat ca onest discursul lui Dominic Fritz, care a apreciat că parlamentarii AUR sunt legitimi și că doar partidul este extremist.

„Discursul este onest…Săptămâna trecută, discuția care se purta – repet, ca să se creeze astăzi o majoritate, nu era nevoie să se creeze nici un fel de majoritate cu AUR sau cu nimeni din partidele extremist. Guvernul actual este un guvern care, conform Constituției, are puteri depline. Faptul că noi suntem în punctul în care se creează o majoritate cu AUR este doar din disperarea unora de a dărâma acest guvern”, a încercat să explice Buzoianu.

Cum vede tentativa de obținere a voturilor AUR pentru guvernul minoritar

La precizările moderatoarei Ioana Constantin, care i-a atras atenția că PNL și PSD căutau să obțină voturile pentru susținerea unui guvern minoritar, în parlament, Diana Buzoianu a avut o explicație foarte interesantă. În opinia ei, voturile date de senatorii și deputații AUR în favoarea unui guvern minoritar PNL-USR condus de Ilie Bolojan nu erau de sprijin.

„Realitatea este alta. Deci noi nu am fi căutat voturile ca să obținem sprijinul cuiva. Am fi explicat de ce consideram că guvernul acesta – și am mai ieșit public și am spus lucrul acesta – nu trebuia să pice. Și dacă nu era lumea de acord și extremiștii din parlament considerau că trebuia să pice guvernul, nu-i nici un fel de problemă, ne puteam întoarce și la alegeri anticipate.

Să voteze românii pentru că eu cred că acest circ făcut împreună, practic același partid PSD-AUR, dându-și mâna și zicând împreună că doboară guverne, că sunt supărați pe unul sau pe altul și dacă nu se întâmplă lucrurile cum vor ei.. eu nu cred că este ceva ce românii au votat”, a mai spus ministrul USR.

Declarațiile pe care a încercat să le clarifice Diana Buzoianu

În urmă cu câteva zile, când USR și PNL curtau deputați și senatori AUR pe care să-i determine să voteze în favoarea unui guvern minoritar condus de Ilie Bolojan, Dominic Fritz aprecia că parlamentarii AUR sunt legitimi. Astfel, demersul său și a colegilor săi de a le obține votul, nu are nimic reprobabil. În opinia sa, doar partidul este extremist.

„Parlamentarii sunt legitimi. Partidul AUR este un partid extremist”, preciza Fritz.

Practic, politicianul USR a redefinit noțiunea de partid politic ca grupare de oameni cu concepții politice, ideologice și interese sociale comune.

Ulterior, după ce PSD și AUR au anunțat că vor colabora pe o moțiune de cenzură, împotriva guvernului Bolojan, Dominic Fritz și-a schimbat părerea. În opinia sa, cele două partide sunt „din același aluat”, iar suveranismul este doar o altă față a pesedismului.

