B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
B1.ro
27 apr. 2026, 17:43
Șofer băut sancționat după ce a fost prins cu doi minori în portbagaj în Covasna. Ce măsuri au luat autoritățile
Poliția Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Ce abateri au fost constatate
  2. Ce măsuri au dispus autorităţile şi care este contextul mai larg

Un conducător auto a fost sancţionat de poliţiştii rutieri din judeţul Covasna cu o amendă de 5.062 lei, după ce a fost depistat pe drumul naţional DN 11 circulând sub influenţa alcoolului şi transportând doi minori în portbagaj; permisul i-a fost reţinut pentru 150 de zile.

Ce abateri au fost constatate

Conducătorul auto a fost identificat în cadrul unei acţiuni de prevenire a accidentelor rutiere desfăşurate pe DN 11, în judeţul Covasna. Poliţiştii au stabilit că au fost comise mai multe abateri la regimul circulaţiei, inclusiv depăşirea vitezei legale şi nerespectarea regulilor referitoare la efectuarea depăşirilor.

„Un conducător auto a fost sancţionat contravenţional pentru mai multe abateri. Acesta a fost depistat circulând cu depăşirea limitei legale de viteză şi încălcând regulile privind depăşirea. Testarea alcooltest a indicat o alcoolemie de 0,32 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, poliţiştii au constatat că acesta transporta doi minori fără centuri de siguranţă sau sisteme de fixare omologate, aceştia aflându-se în portbagajul autoturismului”, au precizat reprezentanţii Poliţiei.

Ce măsuri au dispus autorităţile şi care este contextul mai larg

Ca urmare a constatărilor, şoferul a fost sancţionat contravenţional cu o amendă în valoare de 5.062 lei, iar permisul de conducere i-a fost reţinut pentru o perioadă de 150 de zile. Reprezentanţii instituţiei au comunicat măsurile aplicate după finalizarea verificărilor efectuate în trafic.

IPJ Covasna a subliniat că, în primele trei luni ale acestui an, au fost scoşi din trafic 426 de şoferi „potenţial periculoşi” prin reţinerea permisului de conducere.

În aceeaşi perioadă, poliţiştii au organizat peste 600 de acţiuni în trafic pentru prevenirea accidentelor rutiere şi au aplicat mai mult de 5.100 de sancţiuni contravenţionale, dintre care aproape 2.000 au vizat nerespectarea regimului legal de viteză, potrivit stirileprotv.ro.

Tags:
