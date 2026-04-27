Șofer STB amenințat cu pistolul după un conflict în trafic. Cum a intervenit poliția în Sectorul 1 (VIDEO)

Iulia Petcu
27 apr. 2026, 17:14
Sursa Foto: Facebook/Societatea de Transport București - STB SA
Cuprins
  1. Unde a început conflictul dintre cei doi șoferi
  2. Cum s-ar fi desfășurat amenințarea în plină stradă
  3. Ce au găsit polițiștii după intervenție
  4. Ce măsuri au decis anchetatorii

Un conflict pornit în trafic, într-una dintre zonele circulate ale Capitalei, s-a transformat rapid într-un incident grav. Un tânăr aflat la volanul unui Mercedes ar fi amenințat șoferul unui autobuz STB cu un pistol, iar polițiștii au intervenit imediat.

Unde a început conflictul dintre cei doi șoferi

Incidentul a avut loc la intersecția Bulevardului Ion Mihalache cu Bulevardul Banu Manta, pe direcția către Piața Domenii. Potrivit informațiilor transmise de anchetatori, tensiunile ar fi pornit după o manevră considerată neregulamentară în trafic.

„La data de 25 aprilie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 4 Poliție au prins în flagrant delict și au reținut un bărbat, în vârstă de 26 de ani, cercetat într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice”, a precizat Poliția Capitalei.

Cum s-ar fi desfășurat amenințarea în plină stradă

Din datele strânse până acum, șoferul autoturismului ar fi blocat deplasarea autobuzului după schimbul tensionat din intersecție. Apoi ar fi coborât din mașină și s-ar fi îndreptat către vehiculul de transport public.

Anchetatorii spun că bărbatul „s-ar fi deplasat către autobuz și ar fi manifestat un comportament agresiv, lovind cu pumnul în geam și amenințându-l pe șofer”.

Ulterior, „Suspectul a scos un pistol, pe care l-ar fi expus, în scop de intimidare, acțiuni desfășurate în mod public. Astfel, ar fi generat o stare de temere, atât pentru persoana vătămată, cât și pentru călătorii și cetățenii din proximitate”, a mai transmis Poliția.

Ce au găsit polițiștii după intervenție

Echipajele ajunse de urgență la fața locului au verificat sesizarea și au confirmat reclamațiile. La scurt timp, oamenii legii l-au depistat pe suspect în apropierea unui imobil.

„Astfel, prioritare fiind siguranța și protejarea cetățenilor, precum și a unei posibile victime, polițiștii au demarat de urgență activitățile specifice, iar la scurt timp a fost depistat, în proximitatea unui imobil, un bărbat, în vârstă de 26 de ani, bănuit de comiterea faptei”.

În curtea unui imobil părăsit, polițiștii au găsit arma aruncată de suspect. Era vorba despre un pistol cu butelie de gaz, alimentat cu bile din sticlă. Totodată, în autoturism au fost identificate accesorii specifice, respectiv o cutie în interiorul căreia se aflau trei butelii de gaz și o cutie conținând aproximativ mai multe bile din sticlă, relatează Adevărul.

Ce măsuri au decis anchetatorii

Tânărul a fost dus la audieri, iar ulterior a fost reținut pentru 24 de ore, în baza probelor administrate. Mai apoi, autoritățile au dispus măsura arestului la domiciliu.

„Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 4 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice”, a mai transmis Poliția Capitalei.

Citește și...
Șofer băut sancționat după ce a fost prins cu doi minori în portbagaj în Covasna. Ce măsuri au luat autoritățile
Eveniment
Șofer băut sancționat după ce a fost prins cu doi minori în portbagaj în Covasna. Ce măsuri au luat autoritățile
Cazuri de varicelă tot mai multe în rândul adulților. De ce boala copilăriei devine un pericol neașteptat
Eveniment
Cazuri de varicelă tot mai multe în rândul adulților. De ce boala copilăriei devine un pericol neașteptat
 Ce a declanșat focul la Mănăstirea Bistrița? Cele două ipoteze ale specialiștilor ISU
Eveniment
 Ce a declanșat focul la Mănăstirea Bistrița? Cele două ipoteze ale specialiștilor ISU
(P) Detaliul care schimbă totul: Cum să alegi inima bucătăriei tale pentru un plus de confort și eleganță
Eveniment
(P) Detaliul care schimbă totul: Cum să alegi inima bucătăriei tale pentru un plus de confort și eleganță
Cea mai în vârstă călugăriță din lume: „Dumnezeu ne dă un număr de ani de trăit”. Sfaturi pentru o viață liniștită
Eveniment
Cea mai în vârstă călugăriță din lume: „Dumnezeu ne dă un număr de ani de trăit”. Sfaturi pentru o viață liniștită
Românii își mută economiile în valută, deși dobânzile sunt mai mici. Teama de curs cântărește mai mult decât câștigul
Eveniment
Românii își mută economiile în valută, deși dobânzile sunt mai mici. Teama de curs cântărește mai mult decât câștigul
Mihaela Bilic recomandă zeama de varză murată. De ce este considerată un „probiotic natural” și cum ajută organismul
Eveniment
Mihaela Bilic recomandă zeama de varză murată. De ce este considerată un „probiotic natural” și cum ajută organismul
Bihor: Un constructor care a pierdut banii clientului la păcănele a fost iertat de judecători. Motivarea instanței
Eveniment
Bihor: Un constructor care a pierdut banii clientului la păcănele a fost iertat de judecători. Motivarea instanței
Ce suveniruri aleg experții în turism. Obiectele de călătorie care păstrează amintirile vii
Eveniment
Ce suveniruri aleg experții în turism. Obiectele de călătorie care păstrează amintirile vii
Realitate dură în România: tot mai mulți copii victime ale traficului de persoane prin metoda „loverboy”
Eveniment
Realitate dură în România: tot mai mulți copii victime ale traficului de persoane prin metoda „loverboy”
Ultima oră
17:43 - Șofer băut sancționat după ce a fost prins cu doi minori în portbagaj în Covasna. Ce măsuri au luat autoritățile
17:36 - Diana Buzoianu încearcă să explice negocierile cu parlamentarii AUR: „Noi nu am fi căutat voturile ca să obținem sprijinul cuiva” (VIDEO)
17:22 - Investitorii străini trag un semnal de alarmă privind efectele instabilității politice asupra economiei României
16:37 - Cazuri de varicelă tot mai multe în rândul adulților. De ce boala copilăriei devine un pericol neașteptat
16:33 - Brăila interzice păcănelele după vot unanim în Consiliul Local. Cum vor dispărea sălile de jocuri din municipiu
16:32 - Armata rusă va fi dotată cu noi modele Kalașnikov. Celebrul producător a livrat primul lor de AK-12
16:05 - Lovitură grea pentru Guvernul Bolojan. Ce alt grup din Parlament a anunțat că se alătură moțiunii de cenzură PSD-AUR
16:01 -  Ce a declanșat focul la Mănăstirea Bistrița? Cele două ipoteze ale specialiștilor ISU
15:54 - Zamfir: Vrem aceeași coaliție, dar fără Bolojan. Colaborarea PSD-AUR e punctuală și pragmatică
15:37 - Ce întâmplări stranii i s-au întâmplat Virginiei Rogin după „Inimă de țigan”: „Venea cucuveaua când făceam vrăji”