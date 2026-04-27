Un conflict pornit în trafic, într-una dintre zonele circulate ale Capitalei, s-a transformat rapid într-un incident grav. Un tânăr aflat la volanul unui Mercedes ar fi amenințat șoferul unui autobuz STB cu un pistol, iar polițiștii au intervenit imediat.

Unde a început conflictul dintre cei doi șoferi

Incidentul a avut loc la intersecția Bulevardului Ion Mihalache cu Bulevardul Banu Manta, pe direcția către Piața Domenii. Potrivit informațiilor transmise de anchetatori, tensiunile ar fi pornit după o manevră considerată neregulamentară în trafic.

„La data de 25 aprilie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 4 Poliție au prins în flagrant delict și au reținut un bărbat, în vârstă de 26 de ani, cercetat într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice”, a precizat

Cum s-ar fi desfășurat amenințarea în plină stradă

Din datele strânse până acum, șoferul autoturismului ar fi blocat deplasarea autobuzului după schimbul tensionat din intersecție. Apoi ar fi coborât din mașină și s-ar fi îndreptat către vehiculul de transport public.

Anchetatorii spun că bărbatul „s-ar fi deplasat către și ar fi manifestat un comportament agresiv, lovind cu pumnul în geam și amenințându-l pe șofer”.

Ulterior, „Suspectul a scos un pistol, pe care l-ar fi expus, în scop de intimidare, acțiuni desfășurate în mod public. Astfel, ar fi generat o stare de temere, atât pentru persoana vătămată, cât și pentru călătorii și cetățenii din proximitate”, a mai transmis Poliția.

Ce au găsit polițiștii după intervenție

Echipajele ajunse de urgență la fața locului au verificat sesizarea și au confirmat reclamațiile. La scurt timp, oamenii legii l-au depistat pe suspect în apropierea unui imobil.

„Astfel, prioritare fiind siguranța și protejarea cetățenilor, precum și a unei posibile victime, polițiștii au demarat de urgență activitățile specifice, iar la scurt timp a fost depistat, în proximitatea unui imobil, un bărbat, în vârstă de 26 de ani, bănuit de comiterea faptei”.

În curtea unui imobil părăsit, polițiștii au găsit arma aruncată de suspect. Era vorba despre un cu butelie de gaz, alimentat cu bile din sticlă. Totodată, în autoturism au fost identificate accesorii specifice, respectiv o cutie în interiorul căreia se aflau trei butelii de gaz și o cutie conținând aproximativ mai multe bile din sticlă, relatează Adevărul.

Ce măsuri au decis anchetatorii

Tânărul a fost dus la audieri, iar ulterior a fost reținut pentru 24 de ore, în baza probelor administrate. Mai apoi, autoritățile au dispus măsura arestului la domiciliu.

„Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 4 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice”, a mai transmis Poliția Capitalei.