Consiliul Investitorilor Străini subliniază că a României depinde direct de o guvernare stabilă și predictibilă. Organizația avertizează că instabilitatea politică poate duce la amânarea sau blocarea unor investiții esențiale. În prezent, intrările nete de investiții străine directe au înregistrat o medie anuală de aproximativ 6–7 miliarde de euro.

De ce contează stabilitatea politică pentru încrederea investitorilor

Semnalele din partea (FIC) devin tot mai clare. Criza politică prelungită, suprapusă peste procesul de consolidare fiscală, începe deja să frâneze creșterea economică și consumul, în timp ce deficitele rămân ridicate. Într-un climat global tensionat, stabilitatea instituțională și dialogul real între autorități și mediul de afaceri nu mai sunt opționale. Acestea devin condiții esențiale pentru menținerea încrederii investitorilor și limitarea incertitudinii.

În acest context, continuitatea economică devine o miză majoră. Mediul investițional are nevoie de un cadru predictibil, care să permită planificarea pe termen lung și decizii eficiente de alocare a capitalului. România a demonstrat în repetate rânduri că poate atrage investiții consistente atunci când oferă stabilitate și coerență. În lipsa unei guvernanțe responsabile, aceste avantaje pot fi însă rapid pierdute.

Pe de altă parte, schimbările frecvente de direcție politică generează, aproape inevitabil, modificări bruște ale legislației și politicilor fiscale, amplificând percepția de risc. Datele recente confirmă tendința. Peste jumătate dintre companii resimt o deteriorare a predictibilității legislative, iar majoritatea o consideră o problemă majoră.

În plus, tot mai mulți investitori văd România ca fiind mai puțin atractivă comparativ cu alte state din regiune, ceea ce evidențiază legătura directă dintre stabilitate și competitivitate. În aceste condiții, investițiile străine directe reacționează rapid la incertitudine, dovadă fiind scăderea de 13% înregistrată în prima jumătate a anului 2023, arată analizele FIC, notează antena3.ro.

Ce spun investitorii despre riscurile pierderii încrederii agențiilor de rating

Avertismentele venite din partea FIC conturează un tablou clar. Menținerea încrederii agențiilor de rating este esențială pentru echilibrul economic. În acest context, consolidarea fiscală trebuie susținută de reforme reale, în special prin reducerea cheltuielilor publice. Astfel, România poate transmite un semnal de stabilitate și responsabilitate.

„Impactul economic al incertitudinii: istoria a demonstrat că perioadele de volatilitate politică ridicată pot determina o atitudine de tip „așteaptă și vezi” în rândul investitorilor globali. În cazul României, intrările nete de investiții străine directe, care au avut o medie de aproximativ 6–7 miliarde euro anual în ultimii ani, pot fi afectate dacă incertitudinea persistă. Întârzierile în procesul decizional pot conduce la reducerea fluxului de capital, amânarea proiectelor de infrastructură, energie și tehnologie (inclusiv cele cofinanțate din fonduri europene), creșterea volatilității pieței și a costurilor de împrumut, precum și la pierderea competitivității în fața altor piețe din regiune”, avertizează investitorii străini.