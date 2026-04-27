Un val neașteptat de cazuri de varicelă îi îngrijorează pe medici, mai ales că tot mai mulți adulți sunt afectați. Situația este cu atât mai neobișnuită cu cât perioada nu este una tipică pentru această boală. La copii, varicela are de obicei o evoluție ușoară. În schimb, la adulți, pot apărea complicații grave, inclusiv probleme pulmonare, sepsis sau efecte pe termen lung.
În ultimele zile, 10 adulți au fost externați de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” după tratament. Medicii infecționiști atrag atenția că numărul îmbolnăvirilor ar putea crește în perioada următoare. Având în vedere cât de ușor se transmite virusul, situația este atent monitorizată de specialiști.
Un număr neașteptat de mare de cazuri de varicelă a apărut într-o perioadă atipică. Situația atrage atenția specialiștilor de la Institutul „Matei Balș”, unde activitatea a devenit tot mai intensă în ultimele zile.
În cadrul unei conferințe organizate la Senat de AREPMF, cu ocazia Săptămânii Mondiale a Imunizării (24–30 aprilie 2026), prof. dr. Adrian Streinu-Cercel a atras atenția asupra situației. Acesta a precizat că, într-un singur weekend, 10 adulți cu varicelă au fost externați, o cifră considerată neobișnuit de mare.
„Din fericire, este un singur caz internat la copii, dar peste weekend au plecat 10 cazuri de adulți cu varicelă, ceea ce reprezintă un număr foarte mare de pacienți. Este surprinzător să avem atâtea cazuri de varicelă acum, în contextul în care vremea s-a încălzit. Nu era treaba virusului varicelo-zosterian să circule, dar iată că natura spune cuvântul”, a transmis el, notează libertatea.ro.
Situația este confirmată și de asist. univ. dr. Adrian Marinescu, directorul institutului. Acesta avertizează că realitatea din spitale ar putea fi și mai îngrijorătoare, numărul pacienților internați cu boli eruptive, inclusiv varicelă, fiind deja de ordinul zecilor.
În același timp, medicii de familie trag un semnal de alarmă privind un alt factor major de risc, lipsa vaccinării. „Succesiunea de varicelă și de rujeolă a însemnat copil internat, a însemnat un copil cu infecție trenantă o perioadă lungă de timp”, a spus un medic de familie.
Puține virusuri sunt la fel de contagioase precum cel varicelo-zosterian, iar acest lucru îi îngrijorează pe specialiști. Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel atrage atenția că rata de transmitere ajunge la aproximativ 95%, ceea ce înseamnă că boala se poate răspândi aproape exploziv în lipsa imunității.
Practic, dacă o persoană infectată intră într-un grup de 100 de oameni vulnerabili, aproximativ 95 dintre ei vor face boala. Totul se întâmplă într-un interval de până la 21 de zile, perioada maximă de incubație. Aceste cifre explică de ce varicela poate genera rapid focare și de ce prevenția rămâne esențială.
Tot mai mulți specialiști avertizează că varicela nu mai poate fi tratată ca o simplă boală a copilăriei. La adulți, aceasta poate avea evoluții severe și imprevizibile. Persoanele vulnerabile, precum cele supraponderale sau cele care suferă de afecțiuni cronice, cum sunt neoplasmul, ciroza ori diabetul, sunt expuse unui risc crescut. Acestea pot dezvolta forme grave, dificil de controlat.
Medicul infecționist Adrian Marinescu atrage atenția că boala poate provoca complicații pulmonare serioase, care pot duce la insuficiență respiratorie și chiar sepsis.
În plus, efectele nu se opresc odată cu vindecarea. „Virusul rămâne cantonat în organism după boală și se poate reactiva ulterior sub formă de Zona Zoster. Aceasta poate lăsa în urmă o durere neuropată invalidantă care poate dura luni sau chiar ani de zile”, a spus medicul pentru sursa menționată.
Pentru femeile însărcinate, riscurile sunt și mai mari, deoarece infecția poate afecta grav dezvoltarea fătului și poate duce la complicații serioase.