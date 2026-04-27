Un val neașteptat de cazuri de varicelă îi îngrijorează pe medici, mai ales că tot mai mulți adulți sunt afectați. Situația este cu atât mai neobișnuită cu cât perioada nu este una tipică pentru această boală. La copii, varicela are de obicei o evoluție ușoară. În schimb, la adulți, pot apărea complicații grave, inclusiv probleme pulmonare, sepsis sau efecte pe termen lung.

În ultimele zile, 10 adulți au fost externați de la după tratament. Medicii infecționiști atrag atenția că numărul îmbolnăvirilor ar putea crește în perioada următoare. Având în vedere cât de ușor se transmite virusul, situația este atent monitorizată de specialiști.

De ce apar tot mai multe cazuri de varicelă în plin sezon cald

Un număr neașteptat de mare de cazuri de varicelă a apărut într-o perioadă atipică. Situația atrage atenția specialiștilor de la Institutul „Matei Balș”, unde activitatea a devenit tot mai intensă în ultimele zile.