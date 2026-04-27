La 113 ani, Sora Frances Piscatella oferă o perspectivă rară asupra vieții: fără rețete de succes, fără obsesia timpului, doar echilibru, credință și acceptare.

O viață marcată de un obstacol, dar definită de perseverență

Născută în 1913, în New York, Sora Piscatella a fost pusă în fața unei provocări încă din copilărie. La doar 2 ani, și-a pierdut o parte din brațul stâng în urma unui accident. Deși acest lucru i-a îngreunat drumul, nu a lăsat niciodată ca handicapul să îi definească identitatea, scrie Click.

Când a decis să urmeze viața monahală, a fost refuzată de mai multe mănăstiri. Motivul era același: condiția sa fizică. Nu s-a oprit. A continuat să insiste, iar la 17 ani a primit o șansă care avea să îi schimbe viața: posibilitatea de a preda.

Educația, centrul unei existențe de peste nouă decenii

Predarea a devenit misiunea ei. A lucrat zeci de ani în școli catolice și a fost profesoară la Colegiul Molloy mai bine de jumătate de secol. Pentru ea, rolul de dascăl nu a însemnat autoritate, ci un proces continuu de învățare.

Sora Piscatella a susținut mereu că un profesor autentic rămâne elev toată viața. Această mentalitate i-a menținut mintea activă și deschisă chiar și la o vârstă extrem de înaintată.

Recordul nu înseamnă nimic fără liniște interioară

Recunoscută de Guinness World Records drept cea mai vârstnică călugăriță în viață, ea nu consideră longevitatea o performanță.

Nu își numără anii și nici nu îi vede ca pe o realizare. „Mă simt normală”, spune simplu, evitând orice dramă legată de trecerea timpului. Pentru ea, vârsta nu este un criteriu de evaluare, ci doar o realitate care nu trebuie să influențeze felul în care trăiești.

Patru idei simple pentru o viață echilibrată

Din experiența sa, Sora Piscatella transmite câteva principii clare. În primul rând, obstacolele nu trebuie să te definească. Situațiile dificile pot deveni motivație, nu limitare.

În al doilea rând, învățarea nu se termină niciodată. Indiferent de rol sau vârstă, curiozitatea menține conexiunea cu lumea.

A treia idee este legată de raportarea la timp: nu te lăsa prins în capcana vârstei. Gândirea despre ani poate deveni mai limitativă decât realitatea în sine.

În final, relațiile contează. Conexiunea cu ceilalți, fie ei prezenți sau amintiți, oferă sens și echilibru.

Credință, familie și acceptarea neprevăzutului

Pentru Sora Piscatella, viața se reduce la trei repere: credința, familia și norocul. În spatele acestor cuvinte simple stă o filozofie de viață bazată pe stabilitate interioară și acceptare.

Povestea ei nu este despre cât de mult a trăit, ci despre cum a ales să trăiască. Iar asta o face relevantă într-o lume în care timpul devine tot mai des o presiune, nu un dar.