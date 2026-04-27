Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, a apreciat că promovarea unei moțiuni de cenzură susținute de AUR reprezintă o greșeală politică majoră.

De ce consideră Remus Pricopie că moțiunea e o greșeală?

Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), a calificat inițiativa PSD de a promova o moțiune de cenzură alături de AUR drept o eroare politică semnificativă. În opinia sa, acest demers ar putea elimina orice perspectivă de dialog și negocieri între formațiunile pro-europene.

Pricopie consideră asocierea cu AUR, pe care îl descrie drept un partid cu discurs extremist și o orientare anti-occidentală, greșită. El crede că această asociere va complica demersurile pentru găsirea unei soluții la actuala criză guvernamentală. El vede ca soluție dialogul dintre forțele politice care au format coaliția de guvernare după alegerile prezidențiale din 2025

„După un astfel de vot împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, va fi mult mai dificil de reconstruit o majoritate clară, coerentă și credibilă, pro-occidentală. Soluția este una singură: reluarea urgentă a dialogului între partidele care au format guvernarea — PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților naționale”, consideră Pricopie.

Remus Pricopie susține direcția pro-occidentală

Remus Pricopie consideră că politica reprezintă o artă a negocierii și a compromisului. De aceea, el pune accent pe construirea unor acorduri politice, dar numai în limitele regulilor și legitimității democratice.

„Politica înseamnă negociere și compromis, respectiv capacitatea de a construi acorduri între interese divergente, în limitele regulilor și legitimității democratice”, a mai explicat Pricopie.

Potrivit spuselor sale, alianța cu AUR este conjuncturală, iar pentru menținerea direcției pro-occidentale este nevoie de refacerea rapidă a unei mjorități funcționale din pro-europene.

„Menținerea direcției pro-occidentale nu se face prin alianțe conjuncturale cu AUR, ci prin responsabilitate politică și refacerea rapidă a unei majorități funcționale”, a concluzionat rectorul SNSPA.

Sorin Grindeanu, despre relația PSD–AUR?

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat că PSD și AUR urmăresc răsturnarea actulului guvern, condus de Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură pe care au inițiat-o. El a precizat că nu se dorește negocierea unei înțelegeri ulterioare cu partidul condus de George Simion. Potrivit spuselor sale, susținerea moțiunii de către AUR, Pace, SOS și alte grupuri, nu se traduce prin acorduri politice post-vot.