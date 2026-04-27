Moțiunea de cenzură PSD-AUR reprezintă o greșeală politică majoră. Ce soluție vede Remus Pricopie la actuala criză guvernamentală

Moțiunea de cenzură PSD-AUR reprezintă o greșeală politică majoră. Ce soluție vede Remus Pricopie la actuala criză guvernamentală

Adrian Teampău
27 apr. 2026, 18:37
Foto: Facebook / Remus Pricopie
Cuprins
  1. De ce consideră Remus Pricopie că moțiunea e o greșeală?
  2. Remus Pricopie susține direcția pro-occidentală
  3. Sorin Grindeanu, despre relația PSD–AUR?

Remus Pricopie, rectorul SNSPA, a apreciat că promovarea unei moțiuni de cenzură susținute de PSD și AUR reprezintă o greșeală politică majoră. El a explicat cum vede ieșirea din această criză politică și menținerea unei guvernări pro-europene. 

De ce consideră Remus Pricopie că moțiunea e o greșeală?

Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), a calificat inițiativa PSD de a promova o moțiune de cenzură alături de AUR drept o eroare politică semnificativă. În opinia sa, acest demers ar putea elimina orice perspectivă de dialog și negocieri între formațiunile pro-europene.

Pricopie consideră asocierea cu AUR, pe care îl descrie drept un partid cu discurs extremist și o orientare anti-occidentală, greșită. El crede că această asociere va complica demersurile pentru găsirea unei soluții la actuala criză guvernamentală. El vede ca soluție dialogul dintre forțele politice care au format coaliția de guvernare după alegerile prezidențiale din 2025

După un astfel de vot împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, va fi mult mai dificil de reconstruit o majoritate clară, coerentă și credibilă, pro-occidentală. Soluția este una singură: reluarea urgentă a dialogului între partidele care au format guvernarea — PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților naționale”, consideră Pricopie.

Remus Pricopie susține direcția pro-occidentală

Remus Pricopie consideră că politica reprezintă o artă a negocierii și a compromisului. De aceea, el pune accent pe construirea unor acorduri politice, dar numai în limitele regulilor și legitimității democratice.

„Politica înseamnă negociere și compromis, respectiv capacitatea de a construi acorduri între interese divergente, în limitele regulilor și legitimității democratice”, a mai explicat Pricopie.

Potrivit spuselor sale, alianța cu AUR este conjuncturală, iar pentru menținerea direcției pro-occidentale este nevoie de refacerea rapidă a unei mjorități funcționale din pro-europene.

„Menținerea direcției pro-occidentale nu se face prin alianțe conjuncturale cu AUR, ci prin responsabilitate politică și refacerea rapidă a unei majorități funcționale”, a concluzionat rectorul SNSPA.

Sorin Grindeanu, despre relația PSD–AUR?

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat că PSD și AUR urmăresc răsturnarea actulului guvern, condus de Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură pe care au inițiat-o. El a precizat că nu se dorește negocierea unei înțelegeri ulterioare cu partidul condus de George Simion. Potrivit spuselor sale, susținerea moțiunii de către AUR, Pace, SOS și alte grupuri, nu se traduce prin acorduri politice post-vot.

„Nu există niciun fel de acord politic post moțiune și aceste lucruri nu au făcut parte din nici un fel de discuție”, a declarat Sorin Grindeanu.

Diana Buzoianu încearcă să explice negocierile cu parlamentarii AUR: „Noi nu am fi căutat voturile ca să obținem sprijinul cuiva” (VIDEO)
Lovitură grea pentru Guvernul Bolojan. Ce alt grup din Parlament a anunțat că se alătură moțiunii de cenzură PSD-AUR
Zamfir: Vrem aceeași coaliție, dar fără Bolojan. Colaborarea PSD-AUR e punctuală și pragmatică
Urmează un Guvern PSD-AUR? Răspunsul lui Grindeanu: „Îmi doresc să fiu foarte bine înțeles” (VIDEO)
Grindeanu a anunțat ce s-a discutat în BPN al PSD cu privire la moțiunea PSD-AUR: “S-a decis în unanimitate să se semneze și voteze. Cer secretarilor stat ai PSD și prefecților PSD să-și prezinte demisiile” (VIDEO)
Ce guverne au căzut prin moțiune de cenzură în România. Câți au fost dați jos prin Parlament înaintea lui Ilie Bolojan
Reacția USR Tineret după ce PSD și AUR s-au înțeles să dea jos Guvernul: „După atâția ani am aflat. Ei sunt ‘Părinte 1’ și ‘Părinte 2’” (FOTO)
De câte voturi este nevoie pentru demiterea Guvernului. Șansele lui Ilie Bolojan să rămână sunt foarte mici
AUR și PSD s-au înțeles să dărâme Guvernul Bolojan. Simion, în campanie: „Nu bat palma cu PSD, eu sunt singurul capabil să termin cu PSD-ul în România. Dacă intrăm la guvernare cu PSD, îmi dau demisia din toate funcțiile” (VIDEO)
UDMR anunță că nu va vota moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. Guvernarea cu un tandem PSD-AUR, exclusă total
