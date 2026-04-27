Donald Trump a anunțat că susține o propunere de pe o prin care, controversata agenție , va fi redenumită NICE.

Ce prevede propunerea preluată de Donald Trump?

Propunerea a fost făcută pe platforma X, de o utilizatoare care a considerat că este o inițiativă potrivită. Potrivit internautei, controversata agenție pentru imigraţie şi control vamal, (ICE) ar trebui să se numească „National Immigration and Customs Enforcement”. Această denumire ar modifica acronimul în „NICE”.

„Vreau ca Trump să schimbe denumirea ICE în NICE, astfel încât mass-media să fie nevoite să spună «agenţii NICE» toată ziua, în fiecare zi”, a scris utilizatoarea.

Autoarea a motivat inițiativa spunând că redenumirea agenției ar putea influenţa modul în care este percepută public. În opinia ei, utilizând acest acronim, presa ar da o conotație pozitivă activității acestei instituții, mult hulită.

Postarea a fost distribuită duminică de Donald Trump pe platforma Truth Social, unde a susţinut sugestia cu mesajul: „Great idea!!! Do it”.

O agenție federală controversată

Agenţia federală ICE este frecvent criticată de organizaţiile pentru şi de o parte a opiniei publice din America. Autorii criticilor reclamă tacticile abuzive, de multe ori nejustificate, prin care sunt reținuți imigranții.

Între altele, agenții federali Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) au provocat un la Minneapolis. Fără să fie acoperiți de lege, ei au forțat intrarea în Consulatul Republicii Ecuador, fapt considerat o încălcare regulilor diplomatie.

De asemenea, sunt criticate condițiile din centrele de detenţie. Acuzații au fost formulate cu privire l abuzuri sau lipsă de transparenţă în aplicarea politicilor de imigraţie. Nu în ultimul rând, agenții ICE au fost contestați în contextul uciderii sau rănirii unor cetățeni americani.

Două persoane, Renee Nicole Good și Alex Pretti, au fost împușcate mortal de agenți, pe străzile orașului Minnesota. ICE a încercat să mușamalizeze aceste incidente, acuzâd victimele de terorism intern. Doar că înregistrările video arată că a fost vorba, practic, de execuții asupra unor cetățeni americani.