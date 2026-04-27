Primele lovite au fost micile afaceri din comerțul ambulant, precum vânzătorii de cozonac secuiesc, langoși sau vată de zahăr. De asemenea, unitățile de cazare, în special pensiunile, au ales să își închidă porțile.

„Din păcate, au zis că nu merită să stea în zona fiscală, încetează şi dacă cumva se revigorează ceva, atunci vin şi redepun cerere pentru înregistrare”, a explicat dr. Robert Istvan pentru Agerpres.

Chiar dacă nu este vorba despre companii mari, efectele sunt serioase la nivel local, în Praid și Corund. Numeroase familii depindeau direct de aceste activități pentru traiul zilnic.

„Era cea mai activă zonă turistică a noastră din județul Harghita, iar aproape 40% din controalele sezoniere se făceau acolo”, a mai subliniat șeful DSVSA Harghita.

Cum a fost afectată piața muncii din Praid

Efectele crizei se văd clar și pe piața muncii, unde situația s-a deteriorat rapid după inundarea salinei. Potrivit datelor AJOFM Harghita, numărul șomerilor din Praid a crescut semnificativ. Acesta a urcat de la 69 în luna mai la 121 în decembrie 2025.

Șefa Serviciului „Analiza Pieței Muncii și Economie Socială”, Jano Edit Andrea, a spus că, doar în lunile iunie–iulie, 41 de persoane au fost disponibilizate colectiv. În plus, pe lângă aceste concedieri, există și disponibilizări individuale care nu sunt întotdeauna reflectate în statistici.

Situația rămâne tensionată. O unitate de cazare a notificat recent intenția de a concedia între 12 și 15 angajați dintr-un total de 33. În prezent, în Praid nu există disponibile. Cele mai apropiate oportunități sunt în Odorheiu Secuiesc, în special în domeniul turismului și serviciilor.