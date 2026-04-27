Închiderea Salinei Praid distruge economia locală. Peste 100 de afaceri închise și șomaj în explozie: „Era cea mai activă zonă turistică din județul Harghita”

Ana Beatrice
27 apr. 2026, 18:37
Inquam Photos / Alex Nicodim
Cuprins
  1. Cât de puternic a fost impactul închiderii Salinei Praid
  2. Cum a fost afectată piața muncii din Praid

Anul 2025 a fost unul dificil pentru comunitatea din Praid, după ce inundarea din luna mai a Salinei Praid de apele pârâului Corund a dat peste cap întreaga activitate locală.

Cele mai afectate au fost turismul, alimentația publică și comerțul ambulant. În lipsa principalului punct de atracție, zeci de antreprenori au fost nevoiți să își închidă afacerile într-o zonă puternic dependentă de fluxul de turiști.

Cât de puternic a fost impactul închiderii Salinei Praid

Datele oficiale arată clar amploarea problemei. Potrivit raportului prezentat în ședința Colegiului Prefectural Harghita de către directorul DSVSA Harghita, dr. Robert Istvan, instituția a înregistrat anul trecut 135 de decizii de încetare a activității. Cele mai multe dintre acestea au fost în Praid și în localitățile din apropiere, dependente de turism.

Primele lovite au fost micile afaceri din comerțul ambulant, precum vânzătorii de cozonac secuiesc, langoși sau vată de zahăr. De asemenea, unitățile de cazare, în special pensiunile, au ales să își închidă porțile.

„Din păcate, au zis că nu merită să stea în zona fiscală, încetează şi dacă cumva se revigorează ceva, atunci vin şi redepun cerere pentru înregistrare”, a explicat dr. Robert Istvan pentru Agerpres.

Chiar dacă nu este vorba despre companii mari, efectele sunt serioase la nivel local, în Praid și Corund. Numeroase familii depindeau direct de aceste activități pentru traiul zilnic.

„Era cea mai activă zonă turistică a noastră din județul Harghita, iar aproape 40% din controalele sezoniere se făceau acolo”, a mai subliniat șeful DSVSA Harghita.

Cum a fost afectată piața muncii din Praid

Efectele crizei se văd clar și pe piața muncii, unde situația s-a deteriorat rapid după inundarea salinei. Potrivit datelor AJOFM Harghita, numărul șomerilor din Praid a crescut semnificativ. Acesta a urcat de la 69 în luna mai la 121 în decembrie 2025.

Șefa Serviciului „Analiza Pieței Muncii și Economie Socială”, Jano Edit Andrea, a spus că, doar în lunile iunie–iulie, 41 de persoane au fost disponibilizate colectiv. În plus, pe lângă aceste concedieri, există și disponibilizări individuale care nu sunt întotdeauna reflectate în statistici.

Situația rămâne tensionată. O unitate de cazare a notificat recent intenția de a concedia între 12 și 15 angajați dintr-un total de 33. În prezent, în Praid nu există locuri de muncă disponibile. Cele mai apropiate oportunități sunt în Odorheiu Secuiesc, în special în domeniul turismului și serviciilor.

