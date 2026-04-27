Românii își mută economiile în valută, deși dobânzile sunt mai mici. Teama de curs cântărește mai mult decât câștigul

Selen Osmanoglu
27 apr. 2026, 14:26
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Depozitele în valută cresc mai rapid decât cele în lei
  2. Cursul euro, factorul care influențează deciziile
  3. Dobânzi mai mari la lei, dar percepție de risc
  4. Alternative: titlurile de stat
  5. Evoluția depozitelor în sistemul bancar
  6. Ce arată tendința

Tot mai mulți români aleg să își țină economiile în euro sau alte valute, chiar dacă dobânzile sunt semnificativ mai mici decât la lei. Tendința este alimentată de incertitudinile legate de cursul valutar și de dorința de protejare a banilor.

Depozitele în valută cresc mai rapid decât cele în lei

Datele publicate de Banca Națională a României arată o schimbare clară de comportament în rândul românilor, scrie Agerpres.

În martie 2026, depozitele în lei au crescut cu aproximativ 6,2% față de anul anterior. În schimb, economiile în valută au avansat mult mai rapid, cu aproape 12%, semn că tot mai mulți aleg stabilitatea percepută a monedelor străine.

Această tendință se observă atât în rândul populației, cât și al companiilor.

Cursul euro, factorul care influențează deciziile

Creșterea interesului pentru valută vine după ce, în mai 2025, euro a depășit pragul psihologic de 5,12 lei, un nivel record pe piața valutară.

De atunci, cursul s-a stabilizat, însă incertitudinile economice continuă să influențeze deciziile de economisire.

Chiar și în prezent, fluctuațiile sunt reduse, iar leul a avut recent o ușoară apreciere, fiind cotat de Banca Națională a României la 5,0927 lei pentru un euro.

Dobânzi mai mari la lei, dar percepție de risc

În ciuda acestei orientări spre valută, depozitele în lei oferă dobânzi mult mai atractive. Pentru scadențe de 12 luni, acestea variază între 5% și peste 6,5% pe an.

În comparație, dobânzile la depozitele în euro sunt semnificativ mai mici, situându-se, în general, între 1,65% și 2%, în funcție de bancă.

Pentru ca economisirea în euro să devină mai avantajoasă, leul ar trebui să se deprecieze cu aproximativ 5-6% anual, ceea ce nu s-a întâmplat în ultima perioadă.

Alternative: titlurile de stat

O opțiune tot mai populară pentru români o reprezintă titlurile de stat destinate populației, precum programul Fidelis.

Acestea oferă dobânzi atractive și au avantajul de a fi scutite de impozitul pe venit. Potrivit Ministerul Finanțelor, în aprilie au fost atrase fonduri de peste 1,9 miliarde lei prin astfel de instrumente.

Evoluția depozitelor în sistemul bancar

Per total, depozitele rezidenților au ajuns în martie 2026 la peste 673 miliarde lei, în creștere cu 7% față de anul anterior.

Depozitele în lei reprezintă în continuare majoritatea, cu o pondere de 68,6%, însă ritmul de creștere este mai lent comparativ cu cel al economiilor în valută.

În schimb, depozitele în valută au ajuns la peste 211 miliarde lei, reprezentând 31,4% din total.

Ce arată tendința

Specialiștii consideră că această orientare spre valută reflectă mai degrabă o percepție de risc decât un calcul strict financiar.

Chiar dacă dobânzile sunt mai mici, românii preferă siguranța oferită de euro, în contextul incertitudinilor economice și al experiențelor recente de volatilitate valutară.

Citește și...
(P) Detaliul care schimbă totul: Cum să alegi inima bucătăriei tale pentru un plus de confort și eleganță
Eveniment
(P) Detaliul care schimbă totul: Cum să alegi inima bucătăriei tale pentru un plus de confort și eleganță
Cea mai în vârstă călugăriță din lume: „Dumnezeu ne dă un număr de ani de trăit”. Sfaturi pentru o viață liniștită
Eveniment
Cea mai în vârstă călugăriță din lume: „Dumnezeu ne dă un număr de ani de trăit”. Sfaturi pentru o viață liniștită
Mihaela Bilic recomandă zeama de varză murată. De ce este considerată un „probiotic natural” și cum ajută organismul
Eveniment
Mihaela Bilic recomandă zeama de varză murată. De ce este considerată un „probiotic natural” și cum ajută organismul
Bihor: Un constructor care a pierdut banii clientului la păcănele a fost iertat de judecători. Motivarea instanței
Eveniment
Bihor: Un constructor care a pierdut banii clientului la păcănele a fost iertat de judecători. Motivarea instanței
Ce suveniruri aleg experții în turism. Obiectele de călătorie care păstrează amintirile vii
Eveniment
Ce suveniruri aleg experții în turism. Obiectele de călătorie care păstrează amintirile vii
Realitate dură în România: tot mai mulți copii victime ale traficului de persoane prin metoda „loverboy”
Eveniment
Realitate dură în România: tot mai mulți copii victime ale traficului de persoane prin metoda „loverboy”
Șeful ANRE: „Dacă lumea e supărată pe noi, înseamnă că ne facem treaba”. Ce a spus despre piața energiei și reforme în sector
Eveniment
Șeful ANRE: „Dacă lumea e supărată pe noi, înseamnă că ne facem treaba”. Ce a spus despre piața energiei și reforme în sector
Construcții Erbașu a anunțat stadiul lucrărilor de modernizare a DJ102I. Drumul va fi alternativa la DN1 Valea Prahovei (FOTO)
Eveniment
Construcții Erbașu a anunțat stadiul lucrărilor de modernizare a DJ102I. Drumul va fi alternativa la DN1 Valea Prahovei (FOTO)
Incendiu puternic  în Sectorul 5: La fața locului au fost trimise numeroase echipaje ISU  pe strada Erou Toma Constantin
Eveniment
Incendiu puternic  în Sectorul 5: La fața locului au fost trimise numeroase echipaje ISU  pe strada Erou Toma Constantin
Propuneri pentru facturi mai mici la energie. APCE solicită TVA de 5% la panouri solare și eliminarea contribuției de cogenerare
Eveniment
Propuneri pentru facturi mai mici la energie. APCE solicită TVA de 5% la panouri solare și eliminarea contribuției de cogenerare
