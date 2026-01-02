Cum se calculează pensia în 2026. Anul acesta va conta enorm pentru românii care se apropie de ieșirea la pensie. Odată cu aplicarea noii legi a pensiilor și stabilirea Valorii Punctului de Referință (VPR) la 91 de lei, foarte mulți oameni vor să știe concret ce bani ar putea primi după zeci de ani de muncă. Pentru a oferi o imagine cât mai clară, au fost analizate mai multe scenarii de venit, raportate la un stagiu complet de cotizare de 35 de ani.

Cum se calculează pensia în 2026 și ce rol au punctele de stabilitate

Calculul pensiei pentru 2026 ia în considerare două componente esențiale: punctele contributive acumulate pe parcursul activității și punctele de stabilitate, acordate pentru vechimea completă în muncă. Pentru un standard de 35 de ani, punctele de stabilitate sunt aceleași pentru toți, mai exact, 6,25 puncte. Diferențele finale dintre pensii apar exclusiv din nivelul salariilor avute în timpul vieții active.

Ce pensie ai primi dacă te-ai pensiona în 2026, în funcție de salariu

Un element foarte important pentru cei care calculează veniturile viitoare îl reprezintă impozitul. Toate pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei sunt impozitate cu 10% pentru suma ce trece peste acest nivel. Valorile prezentate sunt pensii nete, adică sumele efectiv încasate lunar.

În primul scenariu, cine a avut un salariu net actual de aproximativ 2.363 lei acumulează un punctaj contributiv de 17,50 puncte. După adăugarea punctelor de stabilitate, rezultă o pensie estimată de 2.161 lei, nivel apropiat de media pensiilor actuale, dar sub pragul de impozitare, potrivit .

Pentru un salariu net de 3.000 lei, punctajul contributiv ajunge la 22,20 puncte, iar pensia estimată urcă la aproximativ 2.589 lei, rămânând tot sub limita de 3.000 lei și neimpozitată.

Schimbarea majoră apare în cazul unui salariu net actual de 4.000 lei. Aici punctajul contributiv totalizează 30 de puncte, iar pensia estimată trece pragul impozitării, ajungând la 3.268 lei net, sumă deja calculată după aplicarea taxei.

Ce înseamnă aceste valori pentru viitorii pensionari

Aceste estimări arată clar un lucru. Diferența dintre salariu și pensie rămâne semnificativă pentru veniturile mici și medii, în timp ce salariile mai ridicate generează pensii peste pragul de impozitare. Pentru românii care își fac planuri financiare pentru următorii ani, aceste date reprezintă un reper important.