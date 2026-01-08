B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Greșeala banală care distruge beneficiile broccoliului. Ce trebuie să faci înainte să-l gătești

Greșeala banală care distruge beneficiile broccoliului. Ce trebuie să faci înainte să-l gătești

Selen Osmanoglu
08 ian. 2026, 08:54
Greșeala banală care distruge beneficiile broccoliului. Ce trebuie să faci înainte să-l gătești
Sursă foto: Pixabay
Cuprins
  1. De ce este broccoli atât de valoros pentru sănătate
  2. Greșeala pe care o fac cei mai mulți: gătirea imediată după tăiere
  3. Soluția simplă recomandată de experți

Broccoli este considerat un superaliment, dar modul în care îl prepari poate face diferența dintre o legumă obișnuită și una cu efecte reale asupra sănătății. Specialiștii atrag atenția că o greșeală frecventă, făcută chiar înainte de gătire, reduce semnificativ nivelul de sulforafan, compusul-cheie responsabil pentru proprietățile anticancerigene și antiinflamatorii ale acestei legume.

De ce este broccoli atât de valoros pentru sănătate

Broccoli face parte din familia legumelor crucifere și este apreciat pentru conținutul ridicat de vitamine, minerale și antioxidanți. Elementul care îl transformă însă într-un adevărat „scut” pentru organism este sulforafanul.

Acest compus bioactiv:

  • sprijină mecanismele naturale de detoxifiere,
  • reduce inflamația celulară,
  • contribuie la protecția împotriva bolilor cronice și a anumitor tipuri de cancer.

Nivelul de sulforafan din broccoli nu este însă constant și poate fi influențat direct de modul de preparare.

Greșeala pe care o fac cei mai mulți: gătirea imediată după tăiere

Majoritatea oamenilor spală broccoli, îl taie și îl pun imediat la fiert sau la abur. Potrivit specialiștilor, aceasta este cea mai frecventă greșeală.

Broccoli conține o enzimă esențială, mirozina, care activează sulforafanul atunci când leguma este tăiată sau zdrobită. Dacă broccoli ajunge direct pe foc, căldura distruge rapid mirozina, iar procesul de formare a sulforafanului este întrerupt. Rezultatul: beneficiile nutriționale scad considerabil.

Soluția simplă recomandată de experți

Pentru a păstra nivelul ridicat de sulforafan, specialiștii recomandă un pas extrem de simplu: după ce tai broccoli, lasă-l să stea 10-15 minute înainte de gătire.

Această pauză permite enzimei mirozina să transforme precursorii chimici în sulforafan, înainte ca leguma să fie expusă la temperaturi ridicate. Metoda funcționează indiferent dacă broccoli este fiert, aburit sau tras la tigaie.

Gătit corect, broccoli își păstrează mult mai bine proprietățile:

  • Susține detoxifierea organismului
  • Întărește sistemul imunitar
  • Amplifică efectul anticancerigen
  • Păstrează vitaminele și mineralele esențiale

Broccoli rămâne una dintre cele mai accesibile și ușor de preparat legume. Nu este nevoie de diete complicate sau suplimente scumpe pentru a-i valorifica beneficiile, ci doar de un detaliu esențial: nu-l găti imediat după tăiere.

