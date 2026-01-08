Un bărbat originar din Republica Moldova a primit o condamnare la închisoare cu suspendare, după ce și-a înscenat furtul mașinii pentru a încasa asigurarea în valoare de 30.500 de euro. Sentința, pronunțată la Pașcani, este definitivă.

Cum și-a înscenat furtul mașinii

Pe 21 decembrie 2021, S. B. a reclamat furtul mașinii sale, un BMW X5. Deja de a doua zi, el a depus la GRAWE Carat SA din Republica Moldova o cerere de plată a asigurării, care se ridica la 30.500 euro. Tocmai graba cu care a cerut banii a trezit suspiciuni.

S. B. a susținut că, în seara zilei de 18 decembrie 2021, sesizase o problemă tehnică la mașină și s-a oprit pe marginea drumului, undeva pe raza satului Miclăușeni din comuna Butea. N-a reușit să repare mașina, așa că a lăsat-o acolo, a dormit la un hotel și a revenit după trei zile, doar pentru a constata că mașina sa dispăruse.

Pe 30 decembrie 2021, el a predat polițiștilor cele două seturi de chei cu telecomandă ale mașinii și a spus că nu folosise cheile de rezervă decât de câteva ori și nu le împrumutase altcuiva.

Ce condamnare a primit bărbatul

Însă cheile l-au dat de gol. Prima cheie făcuse ultimul update chiar în ziua așa-zisului furt, când autoturismul avea parcurși 189.750 km, dar și 20 litri de combustibil în rezervor. Iar cheile de rezervă își făcuseră însă ultima actualizare o zi mai târziu, când autoturismul mai parcursese 234 km, și mai avea 9 litri de combustibil în rezervor. Or, cheile își puteau face actualizarea doar dacă se aflau în contact.

Cum moldoveanul a spus că nu dăduse nimănui cheile mașinii, însemna că furtul nu existase, explică

Chiar în ultima zi a anului trecut, S. B. a fost condamnat definitiv la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare pentru inducerea în eroare a organelor judiciare și sesizarea penală falsă.