B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Iași: Un bărbat și-a înscenat furtul mașinii pentru a încasa asigurarea de 30.500 de euro. Ce l-a dat de gol

Iași: Un bărbat și-a înscenat furtul mașinii pentru a încasa asigurarea de 30.500 de euro. Ce l-a dat de gol

Traian Avarvarei
08 ian. 2026, 08:48
Iași: Un bărbat și-a înscenat furtul mașinii pentru a încasa asigurarea de 30.500 de euro. Ce l-a dat de gol
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Cum și-a înscenat furtul mașinii
  2. Ce condamnare a primit bărbatul

Un bărbat originar din Republica Moldova a primit o condamnare la închisoare cu suspendare, după ce și-a înscenat furtul mașinii pentru a încasa asigurarea în valoare de 30.500 de euro. Sentința, pronunțată la Pașcani, este definitivă.

Cum și-a înscenat furtul mașinii

Pe 21 decembrie 2021, S. B. a reclamat furtul mașinii sale, un BMW X5. Deja de a doua zi, el a depus la GRAWE Carat SA din Republica Moldova o cerere de plată a asigurării, care se ridica la 30.500 euro. Tocmai graba cu care a cerut banii a trezit suspiciuni.

S. B. a susținut că, în seara zilei de 18 decembrie 2021, sesizase o problemă tehnică la mașină și s-a oprit pe marginea drumului, undeva pe raza satului Miclăușeni din comuna Butea. N-a reușit să repare mașina, așa că a lăsat-o acolo, a dormit la un hotel și a revenit după trei zile, doar pentru a constata că mașina sa dispăruse.

Pe 30 decembrie 2021, el a predat polițiștilor cele două seturi de chei cu telecomandă ale mașinii și a spus că nu folosise cheile de rezervă decât de câteva ori și nu le împrumutase altcuiva.

Ce condamnare a primit bărbatul

Însă cheile l-au dat de gol. Prima cheie făcuse ultimul update chiar în ziua așa-zisului furt, când autoturismul avea parcurși 189.750 km, dar și 20 litri de combustibil în rezervor. Iar cheile de rezervă își făcuseră însă ultima actualizare o zi mai târziu, când autoturismul mai parcursese 234 km, și mai avea 9 litri de combustibil în rezervor. Or, cheile își puteau face actualizarea doar dacă se aflau în contact.

Cum moldoveanul a spus că nu dăduse nimănui cheile mașinii, însemna că furtul nu existase, explică Ziarul de Iași.

Chiar în ultima zi a anului trecut, S. B. a fost condamnat definitiv la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare pentru inducerea în eroare a organelor judiciare și sesizarea penală falsă.

Tags:
Citește și...
Ninsorile dau peste cap traficul din România. Ce drumuri naționale au fost închise și ce restricții au fost impuse
Eveniment
Ninsorile dau peste cap traficul din România. Ce drumuri naționale au fost închise și ce restricții au fost impuse
Un nou Duster va fi lansat în Asia. Renault nu va folosi numele Dacia. Cât costă noul SUV (VIDEO/FOTO)
Auto
Un nou Duster va fi lansat în Asia. Renault nu va folosi numele Dacia. Cât costă noul SUV (VIDEO/FOTO)
Lichidul de parbriz care nu îngheață iarna și costă aproape nimic. Rețeta simplă pe care o poți face acasă
Auto
Lichidul de parbriz care nu îngheață iarna și costă aproape nimic. Rețeta simplă pe care o poți face acasă
Șoc pentru un șofer din București: Impozitul i-a crescut cu 1.500% peste noapte. Ce mașină are
Auto
Șoc pentru un șofer din București: Impozitul i-a crescut cu 1.500% peste noapte. Ce mașină are
Traficul urban golește bugetele șoferilor. Cât ajunge să coste anual utilizarea mașinii personale comparativ cu transportul public
Auto
Traficul urban golește bugetele șoferilor. Cât ajunge să coste anual utilizarea mașinii personale comparativ cu transportul public
Ceața reduce vizibilitatea pe mai multe autostrăzi. Cum se circulă marți dimineață pe drumurile din România
Auto
Ceața reduce vizibilitatea pe mai multe autostrăzi. Cum se circulă marți dimineață pe drumurile din România
România surprinde Europa! Țara noastră a depășit Cehia, Danemarca și Croația la autostrăzi. Ce arată cifrele
Auto
România surprinde Europa! Țara noastră a depășit Cehia, Danemarca și Croația la autostrăzi. Ce arată cifrele
Permisul de conducere fără bani din buzunar. Tinerii care pot primi sprijin financiar în 2026
Auto
Permisul de conducere fără bani din buzunar. Tinerii care pot primi sprijin financiar în 2026
Costuri mai mari pentru șoferii care dețin două autoturisme. Cum funcționează „taxa” RCA din 2026
Auto
Costuri mai mari pentru șoferii care dețin două autoturisme. Cum funcționează „taxa” RCA din 2026
Amenzi mai mari din 2026. Cum influențează creșterea salariului minim valoarea sancțiunilor rutiere și ce sume riscă șoferii
Auto
Amenzi mai mari din 2026. Cum influențează creșterea salariului minim valoarea sancțiunilor rutiere și ce sume riscă șoferii
Ultima oră
09:09 - Momentul în care doi polițiști salvează o femeie dintr-o mașină căzută în apele reci ale râului Jiu (VIDEO)
08:58 - Motivul pentru care un pensionar trăiește în frig, la doar 10 grade în casă, deși are o pensie de 2.700 de euro: „Decizia a fost naturală”
08:55 - Catedrala Națională își închide porțile pentru continuarea lucrărilor interioare. Ce trebuie să știe credincioșii despre program
08:54 - Greșeala banală care distruge beneficiile broccoliului. Ce trebuie să faci înainte să-l gătești
08:36 - Ninsorile dau peste cap traficul din România. Ce drumuri naționale au fost închise și ce restricții au fost impuse
08:23 - Taxa pentru câinii fără stăpân stârnește revoltă într-o comună din Ilfov. Cine este obligat să plătească și cum sunt justificați banii
08:18 - Trump a retras SUA din zeci de organizații internaționale: „Promovează agende globaliste”
07:37 - Criza apei din Curtea de Argeș se adâncește, iar nemulțumirea crește. „Cumpărăm apă și pentru spălat.” Ce spun autoritățile
23:58 - George Simion anunță protest pe 15 ianuarie, în Piața Universității, și-și dojenește colegii de partid: „Plătiți-vă cotizația!” (VIDEO)
23:55 - Mihai Albu a descoperit secretul! Cum a reușit designerul să evite aglomerația de pe DN1, în drum spre Predeal