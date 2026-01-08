Un pensionar trăiește la 10 grade în casă. Cazul lui Thierry Albert, un pensionar în vârstă de 69 de ani din Franța, a stârnit dezbateri aprinse. Bărbatul a povestit că locuiește într-o casă unde temperatura din sufragerie nu depășește 10 grade Celsius. Motivul nu este lipsa banilor, ci dorința de a reduce consumul de energie și impactul asupra mediului.

Deși beneficiază de o pensie lunară de aproximativ 2.700 de euro, suficientă pentru un trai confortabil, Thierry a decis să adopte un stil de viață auster, concentrat pe reducerea amprentei energetice.

Un pensionar trăiește la 10 grade în casă. Cum a ajuns să consume atât de puțină energie

Decizia radicală a fost luată în 2019, când pensionarul și-a propus să își reducă consumul anual de energie electrică la mai puțin de 1.000 kWh. Este vorba despre jumătate din media unei persoane în Franța și de aproape cinci ori mai puțin decât media unei gospodării, potrivit datelor oficiale.

Pentru a atinge acest obiectiv, Thierry a redus drastic încălzirea locuinței, menținând temperatura din sufragerie la doar 10 grade Celsius.

„Încălzesc puțin doar când este foarte frig. De exemplu, aseară erau 13 grade Celsius în salon, așa că dimineață nu am mai pornit încălzirea”, explică el, potrivit publicației .

Un pensionar trăiește la 10 grade în casă. Cum face față frigului din locuință

Pentru a rezista temperaturilor scăzute, bărbatul a ales soluția cea mai simplă. Mai exact, să se îmbrace cu haine groase. În , acesta ajunge să poarte opt straturi de haine în partea de sus, două perechi de șosete de lână și o pereche de colanți sub pantaloni.

„Dacă temperatura scade, mă îmbrac mai gros și asta e tot”, a mai adăugat el.

De ce locuiește doar într-o parte a casei

Locuința pensionarului este clasificată energetic în clasa F, ceea ce indică o performanță energetică foarte scăzută. Din acest motiv, Thierry folosește exclusiv parterul casei și doarme chiar în sufragerie.

Pe timpul iernii, accesul către etaj este blocat cu un panou de lemn, material izolant și o perdea dublă, pentru a limita pierderile de căldură.

„Nu îmi fac iluzii”, recunoaște el, conștient că soluțiile improvizate nu pot înlocui o renovare energetică completă.

„Pereții au doar 4-5 centimetri de izolație, ceea ce este insuficient în prezent. Dar am blocat deschiderile și simt că am redus pierderile la maximum”, a mai spus pensionarul.

Ce alte sacrificii face pentru a economisi energie

Pe lângă frigul din locuință, Thierry spune că iarna face dușuri cu apă rece și a renunțat aproape complet la viața socială, locuind singur și evitând să primească prieteni acasă.

„Mă lipsesc de aceste lucruri, dar mi se pare o necesitate astăzi. Poți spune: acest tip trăiește exagerat, încălzindu-se doar până la 13 grade Celsius. Trebuie să fie puțin nebun… Dar pentru mine, decizia a fost naturală”, a mai mărturisit el.

Potrivit unui studiu realizat de Fundația pentru Locuințe, 41% dintre francezi se confruntă cu dificultăți în plata facturilor la energie, un fenomen cunoscut sub numele de sărăcie energetică.