Joi, 8 ianuarie, este ultima zi în care credincioșii mai pot intra în Catedrala Națională înainte de reluarea lucrărilor la interior. De vineri, accesul publicului va fi din nou restricționat, potrivit informațiilor transmise de Patriarhia Română.

Când și în ce condiții a fost deschisă Catedrala Națională pentru vizitare

Catedrala Națională a fost deschisă publicului într-un interval limitat, stabilit special pentru perioada marilor sărbători de iarnă. Potrivit , lăcașul a putut fi vizitat între 24 decembrie 2025 și 8 ianuarie 2026.

În acest interval, accesul a fost permis zilnic, între orele 9:00 și 17:00, exclusiv pentru vizitare și închinare. Măsura a fost gândită pentru a permite credincioșilor din țară și din străinătate să intre în Catedrală în perioada sărbătorilor.

„Patriarhia Română reaminteşte tuturor credincioşilor care doresc să viziteze Catedrala Naţională că aceasta va fi deschisă zilnic, în intervalul orar 9:00-17:00, în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026. Astfel, în perioada sărbătorii Naşterii Domnului, a Anului Nou şi a Botezului Domnului, pelerinii şi vizitatorii din întreaga ţară şi din străinătate vor putea să viziteze şi să se închine în Catedrala Naţională”, precizează Patriarhia.

Ce au putut face pelerinii în perioada sărbătorilor de iarnă

În perioada sărbătorilor, mii de pelerini au trecut pragul Catedralei Naționale pentru reculegere și închinare. Vizitatorii au avut acces doar în anumite zone, în condițiile în care lucrările la interior nu sunt încă finalizate.

Deschiderea temporară a venit ca un răspuns la interesul ridicat manifestat în fiecare an în jurul marilor sărbători religioase. Pentru mulți credincioși, vizitarea Catedralei a fost un moment simbolic, legat de semnificația spirituală a acestei perioade.

Totuși, Patriarhia a subliniat clar că accesul a fost limitat strict la vizitare, fără organizarea slujbelor religioase în interiorul edificiului

Unde au fost oficiate slujbele religioase în această perioadă

Slujbele liturgice au continuat să fie oficiate în alte lăcașuri de cult aflate în proximitate. Ceremoniile religioase s-au desfășurat, ca și până acum, în Catedrala Patriarhală istorică Sfinții Împărați Constantin și Elena, de pe Colina Patriarhiei.

De asemenea, o parte dintre slujbe au avut loc la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, spațiu destinat activităților liturgice pe durata lucrărilor. Această organizare a permis continuitatea vieții religioase fără a afecta programul tehnic din .

De ce se închide din nou Catedrala Națională începând de vineri

Începând cu data de 9 ianuarie 2026, Catedrala Națională va fi din nou pentru public. Decizia este legată de reluarea lucrărilor la interior, considerate esențiale pentru finalizarea proiectului, scrie Agerpres.

Autoritățile bisericești nu au anunțat, deocamdată, un nou termen pentru redeschiderea completă a Catedralei. Până atunci, accesul credincioșilor va rămâne restricționat, iar lucrările vor continua conform planificării stabilite.