Salvamontiștii au făcut o descoperire bizară în masivul Piatra Mare, care ridică multe semne de întrebare. Salvatorii au găsit un rucsac cu mai multe lucruri în el, dar nu și pe proprietarul genții.

Ce au transmis salvamontiștii despre descoperirea din masivul Piatra Mare

Descoperirea ghiozdanului a fost anunțată de Salvamont Săcele, pe pagina oficială de Facebook. Postarea a fost însoțită și de fotografii cu rucsacul, în speranța că vor ajunge la persoane care recunosc geanta și vor ajuta la identificarea proprietarului.

Absența oricăror urme ale unui posibil proprietar este cu atât mai îngrijorătoare cu cât, recent, în zonă, turiștii au semnalat prezența unui urs.

„Rucsac găsit în zona Prăpastia Urșilor în Piatra Mare. Rucsacul a fost predat Poliției. Dacă sunt persoane care pot oferi informații o pot face apelând serviciul 112 sau contactând Salvamont Săcele.

Atenționăm încă o dată ca în drumeție să nu se meargă de unul singur, ci doar însoțiți sau în grup, indiferent de traseul ales”, a transmis Salvamont Săcele.

Concurs de ironii în secțiunea de comentarii

Oamenii nu au ezitat să își dea cu presupusul în comentarii, atacând politicile din România în ceea ce privește protecția urșilor.

„L-a halit ursul! Urșii au protecție mult mai mare decât oamenii!”, a fost comentariul unui internaut. La scurt timp, cineva i-a răspuns: „Ursul e la el în padure. Omul, dacă nu este echipat, să stea acasă la căldurică și în siguranță”/

„Partea bună e că nu sunt urme de sânge…”, a fost un alt comentariu. Răspunsurile care au urmat, au ironizat remarca internautului.

„Daaa, sunt doar urme de gheară!”, a fost unul dintre răspunsuri.

„S-au spalat. A băgat ursul rucsacul la ”, a fost un alt comentariu ironic.

Câte atacuri ale urșilor au avut loc în ultimele două decenii, în România

În ultimii 20 de ani, România a fost martora a nu mai puțin de 300 de atacuri ale urșilor, potrivit unui raport al . Atacurile s-au soldat cu moartea a 26 de persoane și rănirea altor 274 de oameni.

Aproape jumătate dintre atacurile care au dus la moartea unui om, 11 mai exact, s-au petrecut în ultimii 5 ani.