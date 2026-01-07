B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Descoperire bizară în masivul Piatra Mare. Salvamontiștii au găsit un ghiozdan plin cu lucruri, dar nici urmă de proprietar

Descoperire bizară în masivul Piatra Mare. Salvamontiștii au găsit un ghiozdan plin cu lucruri, dar nici urmă de proprietar

B1.ro
07 ian. 2026, 23:31
Descoperire bizară în masivul Piatra Mare. Salvamontiștii au găsit un ghiozdan plin cu lucruri, dar nici urmă de proprietar
Sursă foto: Facebook/ @Salvamont Săcele
Cuprins
  1. Ce au transmis salvamontiștii despre descoperirea din masivul Piatra Mare
  3. Concurs de ironii în secțiunea de comentarii
  5. Câte atacuri ale urșilor au avut loc în ultimele două decenii, în România

Salvamontiștii au făcut o descoperire bizară în masivul Piatra Mare, care ridică multe semne de întrebare. Salvatorii au găsit un rucsac cu mai multe lucruri în el, dar nu și pe proprietarul genții.

Ce au transmis salvamontiștii despre descoperirea din masivul Piatra Mare

Descoperirea ghiozdanului a fost anunțată de Salvamont Săcele, pe pagina oficială de Facebook. Postarea a fost însoțită și de fotografii cu rucsacul, în speranța că vor ajunge la persoane care recunosc geanta și vor ajuta la identificarea proprietarului.

Absența oricăror urme ale unui posibil proprietar este cu atât mai îngrijorătoare cu cât, recent, în zonă, turiștii au semnalat prezența unui urs.

„Rucsac găsit în zona Prăpastia Urșilor în Piatra Mare. Rucsacul a fost predat Poliției. Dacă sunt persoane care pot oferi informații o pot face apelând serviciul 112 sau contactând Salvamont Săcele.
Atenționăm încă o dată ca în drumeție să nu se meargă de unul singur, ci doar însoțiți sau în grup, indiferent de traseul ales”, a transmis Salvamont Săcele.

Concurs de ironii în secțiunea de comentarii

Oamenii nu au ezitat să își dea cu presupusul în comentarii, atacând politicile din România în ceea ce privește protecția urșilor.
„L-a halit ursul! Urșii au protecție mult mai mare decât oamenii!”, a fost comentariul unui internaut. La scurt timp, cineva i-a răspuns: „Ursul e la el în padure. Omul, dacă nu este echipat, să stea acasă la căldurică și în siguranță”/
„Partea bună e că nu sunt urme de sânge…”, a fost un alt comentariu. Răspunsurile care au urmat, au ironizat remarca internautului.
„Daaa, sunt doar urme de gheară!”, a fost unul dintre răspunsuri.

„S-au spalat. A băgat ursul rucsacul la mașină”, a fost un alt comentariu ironic.

Câte atacuri ale urșilor au avut loc în ultimele două decenii, în România

În ultimii 20 de ani, România a fost martora a nu mai puțin de 300 de atacuri ale urșilor, potrivit unui raport al Ministerului Mediului. Atacurile s-au soldat cu moartea a 26 de persoane și rănirea altor 274 de oameni.

Aproape jumătate dintre atacurile care au dus la moartea unui om, 11 mai exact, s-au petrecut în ultimii 5 ani.

Tags:
Citește și...
Întârzieri în circulația trenurilor pe magistrala București – Ploiești. Cablurile de semnalizare, tăiate din greșeală în timpul unor lucrări
Eveniment
Întârzieri în circulația trenurilor pe magistrala București – Ploiești. Cablurile de semnalizare, tăiate din greșeală în timpul unor lucrări
O mănăstire finanțată de Gigi Becali, ținta hoților. Cine a ajutat la prinderea infractorilor
Eveniment
O mănăstire finanțată de Gigi Becali, ținta hoților. Cine a ajutat la prinderea infractorilor
Performanță incredibilă! Un român de doar 9 ani, campion la aritmetică mentală. A rezolvat 300 de calcule complexe în numai 10 minute
Eveniment
Performanță incredibilă! Un român de doar 9 ani, campion la aritmetică mentală. A rezolvat 300 de calcule complexe în numai 10 minute
Un fost şef al mafiei Camorra, dat în urmărire în toată Europa, a petrecut de sărbători acasă la iubita lui, în Vaslui
Eveniment
Un fost şef al mafiei Camorra, dat în urmărire în toată Europa, a petrecut de sărbători acasă la iubita lui, în Vaslui
De la volan la spital. Cum a provocat un șofer român un accident în Belgia, după ce i s-a făcut sete
Eveniment
De la volan la spital. Cum a provocat un șofer român un accident în Belgia, după ce i s-a făcut sete
Accident grav în Roman: Printre cele 6 victime sunt și copii
Eveniment
Accident grav în Roman: Printre cele 6 victime sunt și copii
Sute de oameni au trecut pragul Catedralei Mântuirii Neamului, de Sfântul Ion. De când nu va mai fi permis accesul publicului în biserică
Eveniment
Sute de oameni au trecut pragul Catedralei Mântuirii Neamului, de Sfântul Ion. De când nu va mai fi permis accesul publicului în biserică
Criză de sănii la nivel național. Angajat magazin: „Credeam că le-am văzut pe toate”
Eveniment
Criză de sănii la nivel național. Angajat magazin: „Credeam că le-am văzut pe toate”
Cluj: Poliția, în alertă după ce o copilă a reclamat că părinții ei se ceartă violent. Ce a urmat
Eveniment
Cluj: Poliția, în alertă după ce o copilă a reclamat că părinții ei se ceartă violent. Ce a urmat
Numărul casei, detaliul ignorat care îi poate costa scump pe proprietari. Decizia luată într-un oraș din România
Eveniment
Numărul casei, detaliul ignorat care îi poate costa scump pe proprietari. Decizia luată într-un oraș din România
Ultima oră
23:58 - George Simion anunță protest pe 15 ianuarie, în Piața Universității, și-și dojenește colegii de partid: „Plătiți-vă cotizația!” (VIDEO)
23:55 - Mihai Albu a descoperit secretul! Cum a reușit designerul să evite aglomerația de pe DN1, în drum spre Predeal
23:50 - Lovitură pentru Catinca și Oana Roman. Scandal pentru 300.000 de euro: „Aștept citația”
23:25 - Situație incredibilă în Gorj: Un primar a chemat Poliția pentru că un alt edil i-a deszăpezit o stradă din comună
22:55 - Cât câștigă preoții în 2026 și ce salariu are patriarhul Daniel
22:51 - Ce o atrage, de fapt, pe Katy Perry la Justin Trudeau? Detaliul neașteptat scos la iveală de un apropiat de-al cântăreței
22:50 - Întârzieri în circulația trenurilor pe magistrala București – Ploiești. Cablurile de semnalizare, tăiate din greșeală în timpul unor lucrări
22:26 - Olanda: Căsătorie anulată din cauza unui discurs scris cu ChatGPT. Cum a argumentat instanța
22:22 - O mănăstire finanțată de Gigi Becali, ținta hoților. Cine a ajutat la prinderea infractorilor
22:15 - Performanță incredibilă! Un român de doar 9 ani, campion la aritmetică mentală. A rezolvat 300 de calcule complexe în numai 10 minute