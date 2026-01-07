George Simion, liderul AUR, a anunțat un împotriva Guvernului Bolojan pentru ziua de joi, 15 ianuarie, în Piața Universității din Capitală. În același mesaj, el le-a cerut colegilor din AUR să-și reconfirme calitatea de membru de partid și să-și achite cotizația pe anul acesta.

Simion anunță protest antiguvernamental

„Protest joi, 15 ianuarie, de la ora 18:00. Ne vedem în Piața Universității, la statui. Nu mai comentați, nu mai criticați în spatele unor conturi și pe rețelele sociale, faceți eforturi, chiar dacă e frig, și ieșiți în stradă, luptați pentru ce-i al vostru. Dacă nu vă place de Simion, faceți voi un protest, faceți partid, numai faceți ceva, că trebuie să scăpăm de această guvernare!”, a susținut George Simion, pe Facebook

Simion a mai spus că ei pregătesc mai multe acțiuni publice și „mergem în America”. El a denunțat apoi „curentul globalist” și s-a plâns că România e „un regim hibrid” deoarece și-a anulat alegerile.

Simion, mesaj pentru membrii AUR

El a transmis apoi un mesaj membrilor de partid: „Toți membrii din anii trecuți ai AUR trebuie să-și reconfirme calitatea de membru în ianuarie. Începând cu data de 1 ianuarie, intrați pe aplicații și reconfirmați-vă calitatea de membru al AUR. Plătiți-vă cotizația pentru anul acesta! Opuneți-vă, dacă sunteți în consiliile locale, noilor taxe și contestați-le în instanță”.

Ce planuri are Simion pentru ziua de 24 ianuarie

Liderul AUR a anunțat apoi ce plan are partidul pentru 24 ianuarie, când se sărbătorește Ziua Unirii Principatelor Române.

„Pe 24 ianuarie, vom face o acțiune fără precedent, o acțiune-pilot pentru repatrierea românilor, care vizează anul acesta și anii care vin.

Deci pe 24 ianuarie, în loc să fim în număr foarte mare, cum eram de obicei, la Iași, Focșani și București, vom fi în 40 de comunități românești din diaspora, unde lansăm acest proiect ”Înapoi acasă”, pentru a aduce o parte din românii plecați peste hotare înapoi acasă”, a mai susținut George Simion, în mesajul său video.