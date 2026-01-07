B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » George Simion anunță protest pe 15 ianuarie, în Piața Universității, și-și dojenește colegii de partid: „Plătiți-vă cotizația!” (VIDEO)

George Simion anunță protest pe 15 ianuarie, în Piața Universității, și-și dojenește colegii de partid: „Plătiți-vă cotizația!” (VIDEO)

Traian Avarvarei
07 ian. 2026, 23:58
George Simion anunță protest pe 15 ianuarie, în Piața Universității, și-și dojenește colegii de partid: „Plătiți-vă cotizația!” (VIDEO)
George Simion cheamă lumea la protest joi, în Piața Universității. Sursa foto: Captură video - George Simion / Facebook
Cuprins
  1. Simion anunță protest antiguvernamental
  2. Simion, mesaj pentru membrii AUR
  3. Ce planuri are Simion pentru ziua de 24 ianuarie

George Simion, liderul AUR, a anunțat un protest împotriva Guvernului Bolojan pentru ziua de joi, 15 ianuarie, în Piața Universității din Capitală. În același mesaj, el le-a cerut colegilor din AUR să-și reconfirme calitatea de membru de partid și să-și achite cotizația pe anul acesta.

Simion anunță protest antiguvernamental

„Protest joi, 15 ianuarie, de la ora 18:00. Ne vedem în Piața Universității, la statui. Nu mai comentați, nu mai criticați în spatele unor conturi și pe rețelele sociale, faceți eforturi, chiar dacă e frig, și ieșiți în stradă, luptați pentru ce-i al vostru. Dacă nu vă place de Simion, faceți voi un protest, faceți partid, numai faceți ceva, că trebuie să scăpăm de această guvernare!”, a susținut George Simion, pe Facebook

Simion a mai spus că ei pregătesc mai multe acțiuni publice și „mergem în America”. El a denunțat apoi „curentul globalist” și s-a plâns că România e „un regim hibrid” deoarece și-a anulat alegerile.

Simion, mesaj pentru membrii AUR

El a transmis apoi un mesaj membrilor de partid: „Toți membrii din anii trecuți ai AUR trebuie să-și reconfirme calitatea de membru în ianuarie. Începând cu data de 1 ianuarie, intrați pe aplicații și reconfirmați-vă calitatea de membru al AUR. Plătiți-vă cotizația pentru anul acesta! Opuneți-vă, dacă sunteți în consiliile locale, noilor taxe și contestați-le în instanță”.

Ce planuri are Simion pentru ziua de 24 ianuarie

Liderul AUR a anunțat apoi ce plan are partidul pentru 24 ianuarie, când se sărbătorește Ziua Unirii Principatelor Române.

„Pe 24 ianuarie, vom face o acțiune fără precedent, o acțiune-pilot pentru repatrierea românilor, care vizează anul acesta și anii care vin.

Deci pe 24 ianuarie, în loc să fim în număr foarte mare, cum eram de obicei, la Iași, Focșani și București, vom fi în 40 de comunități românești din diaspora, unde lansăm acest proiect ”Înapoi acasă”, pentru a aduce o parte din românii plecați peste hotare înapoi acasă”, a mai susținut George Simion, în mesajul său video.

Tags:
Citește și...
Situație incredibilă în Gorj: Un primar a chemat Poliția pentru că un alt edil i-a deszăpezit o stradă din comună
Politică
Situație incredibilă în Gorj: Un primar a chemat Poliția pentru că un alt edil i-a deszăpezit o stradă din comună
Nicușor Dan a revenit în București. Aeronava, escortată de două F-18 deasupra Elveției: „Un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul victimelor incendiului” (FOTO)
Politică
Nicușor Dan a revenit în București. Aeronava, escortată de două F-18 deasupra Elveției: „Un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul victimelor incendiului” (FOTO)
Surse: Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni un departament special împotriva dezinformării
Politică
Surse: Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni un departament special împotriva dezinformării
Un lider PSD îl critică pe Nicușor Dan că a rămas blocat la Paris: „Putea fi adus acasă cu un zbor de linie. Nu îl fura nimeni. Ajungem să arătăm fix ca ruda săracă de la țară plecată la oraș”
Politică
Un lider PSD îl critică pe Nicușor Dan că a rămas blocat la Paris: „Putea fi adus acasă cu un zbor de linie. Nu îl fura nimeni. Ajungem să arătăm fix ca ruda săracă de la țară plecată la oraș”
Suveraniștii au descoperit de ce a rămas Nicușor Dan blocat în Franța. Conspirația „avionul” (VIDEO)
Politică
Suveraniștii au descoperit de ce a rămas Nicușor Dan blocat în Franța. Conspirația „avionul” (VIDEO)
Scandalos! Românii plătesc taxe mai mari decât germanii. Bolojan acuzat că finanțează clientela politică din impozitele majorate
Politică
Scandalos! Românii plătesc taxe mai mari decât germanii. Bolojan acuzat că finanțează clientela politică din impozitele majorate
Nicușor Dan declară război dezinformării și manipulării. Președinția va avea un departament de combatere a știrilor false
Politică
Nicușor Dan declară război dezinformării și manipulării. Președinția va avea un departament de combatere a știrilor false
Nicușor Dan, pe pistă lângă avionul militar care trebuie să îl aducă acasă. Imagini incredibile cu președintele (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, pe pistă lângă avionul militar care trebuie să îl aducă acasă. Imagini incredibile cu președintele (VIDEO)
Avertismentul lui Piperea (AUR) pentru românii din diaspora. Anunță că Guvernul Bolojan vrea să îi lase pe oameni fără case și terenuri: “Dacă nu plătiți, veți fi executați silit”
Politică
Avertismentul lui Piperea (AUR) pentru românii din diaspora. Anunță că Guvernul Bolojan vrea să îi lase pe oameni fără case și terenuri: “Dacă nu plătiți, veți fi executați silit”
Momentul în care Nicușor Dan râde de demersul AUR pentru suspendarea sa. Reporter: „Vă acuză că intrați în…”. Președintele: „în Groenlanda” (VIDEO)
Politică
Momentul în care Nicușor Dan râde de demersul AUR pentru suspendarea sa. Reporter: „Vă acuză că intrați în…”. Președintele: „în Groenlanda” (VIDEO)
Ultima oră
23:55 - Mihai Albu a descoperit secretul! Cum a reușit designerul să evite aglomerația de pe DN1, în drum spre Predeal
23:50 - Lovitură pentru Catinca și Oana Roman. Scandal pentru 300.000 de euro: „Aștept citația”
23:31 - Descoperire bizară în masivul Piatra Mare. Salvamontiștii au găsit un ghiozdan plin cu lucruri, dar nici urmă de proprietar
23:25 - Situație incredibilă în Gorj: Un primar a chemat Poliția pentru că un alt edil i-a deszăpezit o stradă din comună
22:55 - Cât câștigă preoții în 2026 și ce salariu are patriarhul Daniel
22:51 - Ce o atrage, de fapt, pe Katy Perry la Justin Trudeau? Detaliul neașteptat scos la iveală de un apropiat de-al cântăreței
22:50 - Întârzieri în circulația trenurilor pe magistrala București – Ploiești. Cablurile de semnalizare, tăiate din greșeală în timpul unor lucrări
22:26 - Olanda: Căsătorie anulată din cauza unui discurs scris cu ChatGPT. Cum a argumentat instanța
22:22 - O mănăstire finanțată de Gigi Becali, ținta hoților. Cine a ajutat la prinderea infractorilor
22:15 - Performanță incredibilă! Un român de doar 9 ani, campion la aritmetică mentală. A rezolvat 300 de calcule complexe în numai 10 minute