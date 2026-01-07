B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Întârzieri în circulația trenurilor pe magistrala București – Ploiești. Cablurile de semnalizare, tăiate din greșeală în timpul unor lucrări

Întârzieri în circulația trenurilor pe magistrala București – Ploiești. Cablurile de semnalizare, tăiate din greșeală în timpul unor lucrări

Ana Beatrice
07 ian. 2026, 22:50
Întârzieri în circulația trenurilor pe magistrala București – Ploiești. Cablurile de semnalizare, tăiate din greșeală în timpul unor lucrări
Sursă Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat pe linia feroviară Periș – Buftea
  2. Cum sunt afectați călătorii

CFR avertizează că traficul feroviar din această seară poate fi serios afectat. Problemele sunt așteptate în special în zona Gării de Nord din București. Mai multe trenuri ar putea ajunge sau pleca cu întârziere. Situația a fost provocată de faptul că, în timpul unor lucrări, o firmă privată a secționat accidental cablurile de semnalizare.

Incidentul s-a produs pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate București. Acesta a avut loc pe secția de circulație Periș – Buftea, la kilometrul feroviar 22+110. Din cauza avariei, circulația trenurilor pe acest tronson se desfășoară la cale liberă.

Ce s-a întâmplat pe linia feroviară Periș – Buftea

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a anunțat miercuri, 7 ianuarie 2026, că a avut loc un incident tehnic. Acesta s-a produs pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate București, pe secția de circulație Periș – Buftea.

Problema a apărut în zona unor lucrări executate de o firmă terță, unde au fost secționate accidental cablurile de semnalizare. Din acest motiv, circulația feroviară pe tronsonul afectat se desfășoară temporar „la cale liberă”. Această situație poate genera întârzieri față de programul normal al trenurilor de călători.

Cum sunt afectați călătorii

Reprezentanții CFR au precizat că echipele de specialitate sunt deja pe teren și lucrează pentru remedierea defecțiunilor și restabilirea instalațiilor afectate.

Până la finalizarea intervențiilor, traficul feroviar se desfășoară în condiții de siguranță, însă pasagerii sunt sfătuiți să ia în calcul posibile întârzieri.

