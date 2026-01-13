Fructele și legumele proaspete sunt baza unei alimentații sănătoase, însă chiar și cele care par perfect curate pot ascunde reziduuri de pesticide, bacterii sau particule de murdărie invizibile. Spălarea acestora este adesea tratată superficial sau făcută greșit, ceea ce reduce semnificativ eficiența procesului de .

De ce spălarea fructelor și legumelor este esențială

Până să ajungă în farfurie, fructele și legumele parcurg un drum lung: sunt cultivate cu substanțe de protecție, transportate, depozitate și manipulate de numeroase persoane. Toate aceste etape favorizează acumularea de impurități pe suprafața lor, scrie Click.

Prin urmare, spălarea nu este o simplă formalitate, ci un pas esențial pentru reducerea expunerii la substanțe nedorite și bacterii.

Ce se elimină, de fapt, prin spălare

Spălarea corectă ajută la îndepărtarea murdăriei vizibile, a prafului, pământului, bacteriilor și a unei părți din reziduurile de pesticide aflate pe suprafața alimentelor.

Totuși, substanțele care au pătruns în interiorul fructelor și legumelor nu pot fi eliminate prin spălare, iar acest lucru este important de înțeles pentru a evita așteptările nerealiste. Spălarea reduce riscul, dar nu oferă protecție totală.

Clătirea sub jet de apă, cea mai eficientă metodă

Cea mai simplă și eficientă metodă rămâne clătirea sub jet de apă potabilă curentă. Pentru fructele și legumele mai tari, precum merele sau cartofii, este recomandată și o frecare ușoară cu mâna sau cu o perie moale.

În schimb, înmuierea în apă stătătoare nu este eficientă, deoarece murdăria și pesticidele desprinse rămân în apă și se pot reatașa rapid pe suprafața alimentelor.

Bicarbonatul de sodiu, ajutor limitat

Bicarbonatul de sodiu este adesea folosit ca soluție suplimentară, mai ales pentru produsele tratate cu pesticide. Studiile arată că acesta poate reduce cantitatea unor pesticide de pe suprafața alimentelor, însă nu dezinfectează complet și nu elimină toate reziduurile chimice.

Prin urmare, bicarbonatul poate fi un adaos util, dar nu înlocuiește clătirea temeinică sub apă curentă.

Oțetul și lămâia, mai mult mit decât soluție

Oțetul și sucul de lămâie sunt frecvent promovate ca soluții „naturale” pentru spălarea fructelor și legumelor. În realitate, efectul lor este limitat: pot reduce ușor unele bacterii de suprafață, dar nu au un impact semnificativ asupra pesticidelor.

Mai mult, înmuierea prelungită poate afecta gustul, textura și prospețimea alimentelor.

Cum se face spălarea corectă, pas cu pas

Pentru o curățare eficientă, specialiștii recomandă:

îndepărtarea murdăriei vizibile cu mâna sau o perie moale;

clătirea sub jet de apă curentă;

spălarea fructelor și legumelor chiar înainte de consum;

folosirea unor recipiente curate și evitarea contaminării încrucișate.

Metoda este mai importantă decât folosirea mai multor soluții, deoarece eficiența depinde de aplicarea corectă, nu de ingredientele folosite.

Un gest simplu, cu beneficii reale

Chiar dacă nu elimină complet toate pesticidele, spălarea corectă reduce semnificativ expunerea la bacterii și impurități. Este un gest simplu de igienă care contribuie la siguranța alimentară și ar trebui să facă parte din rutina zilnică de pregătire a mâncării.