B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Liberalul Tudor Polak explică de ce nu se țin coalițiile așa-zis „boicotate” de PSD

Liberalul Tudor Polak explică de ce nu se țin coalițiile așa-zis „boicotate” de PSD

Ana Maria
13 ian. 2026, 13:22
Liberalul Tudor Polak explică de ce nu se țin coalițiile așa-zis „boicotate” de PSD
Sursa foto: Facebook / Tudor Polak

Liberalul Tudor Polak a explicat recent, într-o intervenție în mass-media, motivele pentru care ședințele de coaliție nu au loc sau sunt constant amânate, respingând ideea unui „boicot” asumat și indicând lipsa de implicare a unor lideri social-democrați.

„L-ați mai văzut pe dl Grindeanu? Eu știam că e în Brazilia, dar pare că nici măcar acum nu s-a întors”, a declarat Polak, făcând referire directă la Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă absența lui Sorin Grindeanu este o problemă Tudor Polak a răspuns ironic:

„ E foarte greu să te întâlnești în coaliție cât timp domnul Grindeanu nu participă cu lunile la ședințe.”

Liberalul a subliniat că blocajele nu sunt generate de refuzul dialogului, ci de absența unor actori-cheie de la masa deciziilor. „În protocolul coaliției scrie foarte clar că nicio decizie nu se ia decât prin consens. Asta s-a întâmplat și în cazul creșterii taxelor și impozitelor locale”, a explicat Polak.

În final, acesta a transmis un mesaj privind responsabilitatea politică în interiorul coaliției:

„Eu cred că, dacă ne-am înscris într-o construcție politică, toată lumea trebuie să și-o asume. Fie când suntem la putere, când împărțim bugete și ne batem cu pumnul în masă că noi am făcut investițiile, fie când apar decizii mai grele. Nu putem spune atunci: domnule, noi n-am vrut, noi n-am știut.”

Declarațiile lui Tudor Polak vin pe fondul tensiunilor tot mai vizibile din interiorul coaliției, în contextul unor decizii economice sensibile și al acuzațiilor privind blocajele politice.

Tags:
Citește și...
Primarul Ciprian Ciucu trage un semnal de alarmă: “PMB nu are bani nici să treacă strada”. A dezvăluit pe ce se duc, concret, banii Primăriei Capitalei
Politică
Primarul Ciprian Ciucu trage un semnal de alarmă: “PMB nu are bani nici să treacă strada”. A dezvăluit pe ce se duc, concret, banii Primăriei Capitalei
Maia Sandu, anchetată pentru trădare. Socialiștii din Republica Moldova o vor judecată și condamnată (VIDEO)
Politică
Maia Sandu, anchetată pentru trădare. Socialiștii din Republica Moldova o vor judecată și condamnată (VIDEO)
Intervenție în favoarea legalizării prostituției. Sociologul Gelu Duminică atrage atenția că fenomenul nu trebuie igonorat
Politică
Intervenție în favoarea legalizării prostituției. Sociologul Gelu Duminică atrage atenția că fenomenul nu trebuie igonorat
Lovitură pentru Călin Georgescu. A pierdut procesul. Ce riscă fostul candidat la prezidențiale
Politică
Lovitură pentru Călin Georgescu. A pierdut procesul. Ce riscă fostul candidat la prezidențiale
Cătălin Predoiu, linie dreaptă spre șefia SRI? Are și susținerea UDMR. De ce s-a supărat Kelemen Hunor pe Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
Cătălin Predoiu, linie dreaptă spre șefia SRI? Are și susținerea UDMR. De ce s-a supărat Kelemen Hunor pe Nicușor Dan (VIDEO)
Kelemen Hunor pune piciorul în prag în Coaliție. „Aici trebuie să ne oprim”. Ce spune liderul UDMR despre taxe și reforme (VIDEO)
Politică
Kelemen Hunor pune piciorul în prag în Coaliție. „Aici trebuie să ne oprim”. Ce spune liderul UDMR despre taxe și reforme (VIDEO)
Crește vârsta de pensionare la militari și polițiști. Ministrul Apărării a dat toate detaliile: „Azi e până la 48”
Politică
Crește vârsta de pensionare la militari și polițiști. Ministrul Apărării a dat toate detaliile: „Azi e până la 48”
Suveraniștii depun moțiune simplă împotriva ministrului Apărării. Ce îi reproșează lui Radu Miruță
Politică
Suveraniștii depun moțiune simplă împotriva ministrului Apărării. Ce îi reproșează lui Radu Miruță
Acordul UE–Mercosur aprinde conflicte în coaliția de guvernare. Ce reproșuri aduce Kelemen Hunor Ministerului de Externe
Politică
Acordul UE–Mercosur aprinde conflicte în coaliția de guvernare. Ce reproșuri aduce Kelemen Hunor Ministerului de Externe
Ministrul Bogdan Ivan dă asigurări: Rezervele de gaze sunt solide. Sistemul electroenergetic funcționează stabil, chiar dacă suntem în condiții de iarnă severă (FOTO)
Politică
Ministrul Bogdan Ivan dă asigurări: Rezervele de gaze sunt solide. Sistemul electroenergetic funcționează stabil, chiar dacă suntem în condiții de iarnă severă (FOTO)
Ultima oră
14:29 - Primarul Ciprian Ciucu trage un semnal de alarmă: “PMB nu are bani nici să treacă strada”. A dezvăluit pe ce se duc, concret, banii Primăriei Capitalei
14:20 - Scurgere de date la operatorul McDonald’s din România. Cum au ajuns informațiile personale să fie accesate neautorizat
14:20 - Vremea geroasă se prelungește. Ce recomandări au autoritățile pentru populație
14:17 - Maia Sandu, anchetată pentru trădare. Socialiștii din Republica Moldova o vor judecată și condamnată (VIDEO)
13:57 - ONU: Peste 2.500 de civili uciși în Ucraina în 2025. „Niciun loc nu mai este sigur”
13:51 - Spitalele din București, în epoca de gheață: Avarie la instalația termică. Operații amânate și temperaturi scăzute în saloane din cauza gerului
13:49 - Navă încărcată cu fertilizatori scufundată pe Dunăre. Pericol de poluare cu amoniu
13:47 - România reia un schimb educațional de elită cu Statele Unite. Ce oportunități aduce FLEX pentru tineri
13:26 - Acordul UE-MERCOSUR reprezintă o oportunitate strategică pentru economia românească
13:21 - Mihaela Bilic dezvăluie ingredientul adorat de japonezi care accelerează metabolismul: „Împiedică multiplicarea bacteriană”