Liberalul Tudor Polak explică de ce nu se țin coalițiile așa-zis „boicotate” de PSD

Liberalul Tudor Polak a explicat recent, într-o intervenție în mass-media, motivele pentru care ședințele de coaliție nu au loc sau sunt constant amânate, respingând ideea unui „boicot” asumat și indicând lipsa de implicare a unor lideri social-democrați.

„L-ați mai văzut pe dl Grindeanu? Eu știam că e în Brazilia, dar pare că nici măcar acum nu s-a întors”, a declarat Polak, făcând referire directă la Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă absența lui Sorin Grindeanu este o problemă Tudor Polak a răspuns ironic:

„ E foarte greu să te întâlnești în coaliție cât timp domnul Grindeanu nu participă cu lunile la ședințe.”

Liberalul a subliniat că blocajele nu sunt generate de refuzul dialogului, ci de absența unor actori-cheie de la masa deciziilor. „În protocolul coaliției scrie foarte clar că nicio decizie nu se ia decât prin consens. Asta s-a întâmplat și în cazul creșterii taxelor și impozitelor locale”, a explicat Polak.

În final, acesta a transmis un mesaj privind responsabilitatea politică în interiorul coaliției:

„Eu cred că, dacă ne-am înscris într-o construcție politică, toată lumea trebuie să și-o asume. Fie când suntem la putere, când împărțim bugete și ne batem cu pumnul în masă că noi am făcut investițiile, fie când apar decizii mai grele. Nu putem spune atunci: domnule, noi n-am vrut, noi n-am știut.”

Declarațiile lui Tudor Polak vin pe fondul tensiunilor tot mai vizibile din interiorul coaliției, în contextul unor decizii economice sensibile și al acuzațiilor privind blocajele politice.