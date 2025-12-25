Credința dreaptă, faptele bune, rugăciunea stăruitoare și viața curată sunt cele mai prețioase daruri pe care creștinii le pot oferi lui Hristos, a transmis, duminică, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel. În predica rostită la Catedrala Patriarhală, de , ierarhul a explicat semnificația darurilor oferite Pruncului Iisus de către Cei Trei Magi de la Răsărit și cum putem aduce și noi daruri spirituale.

Darurile Magilor și semnificația lor

În predica sa, Patriarhul Daniel a reamintit semnificația darurilor oferite Pruncului Iisus de către Cei Trei Magi de la Răsărit: aur, tămâie și smirnă.

„Aceasta este ordinea: aur, tămâie și smirnă. În cântările noastre, pentru rimă, se spune ‘Aur, smirnă și tămâie, Hristoase Mărire Ție!’. Dar ordinea este diferită, adică cea corectă este cea din Evanghelie. Aur, tămâie și smirnă, pentru că este împărat veșnic, este Dumnezeu și mare preot sau arhiereu și va trece prin moarte, dar va birui moartea prin Înviere, pentru că trupul său nu va intra în descompunere”, a spus acesta, conform Agerpres.

Patriarhul a subliniat că smerenia lui Hristos ne învață că mântuirea se dobândește doar prin smerenie, nu prin mândrie: „Iar Hristos se smerește până la moarte pentru a vindeca pe oameni de păcatul neascultării, de păcatul mândriei, al autosuficienței și a descoperi că iubirea adevărată este iubirea milostivă sau darnică, nu iubirea posesivă și mândră sau orgolioasă. Deci, această naștere a Lui Hristos ne arată identitatea persoanei Lui, dar și lucrarea Lui mântuitoare”.

Darurile noastre pentru Hristos

Patriarhul Daniel a explicat care sunt darurile pe care le putem aduce noi lui Hristos: „Astfel încât și omul sărac, nu numai cel înstărit sau bogat, poate oferi daruri lui Hristos. Și anume, în loc de aur, oferim credință dreaptă sau ortodoxă și fapte bune. Acesta este aurul cel mai de preț. Dreapta credință și faptele bune izvorâte din iubire darnică sau milostivă. În loc de tămâie, oferim rugăciune statornică și fierbinte. Vedeți că, dacă tămâia nu este arsă pe cărbune încins sau pe jăratec, ea nu miroase și nici nu se înalță spre ceruri”.

„Să se înalțe rugăciunea mea, ca tămâia înaintea Ta’, se cântă în psalmi. Deci tămâia aceasta ne arată rugăciunea fierbinte, rugăciunea stăruitoare, rugăciunea cât mai permanentă. Este cel mai mare dar, după darul dreptei credințe și al faptelor bune. Dar și susținerea credinței drepte și a faptelor bune se face tot prin rugăciune. Și în loc de smirnă, să oferim viață curată, care se realizează prin răstignirea patimilor egoiste și cultivarea iubirii smerite, plină de fapte bune, acestea trei sunt darurile tuturor creștinilor, indiferent dacă sunt bogați sau săraci. Acestea sunt darurile cele mai de preț. Credință dreaptă și fapte bune și rugăciune stăruitoare și viață curată dobândită prin pocăință, prin post și prin cultivarea virtuților, a bunătății sufletului”, a mai spus el.

Slujba și urările de Crăciun

Preafericitul Părinte a urat „tuturor celor care poartă numele de Cristian, Cristina, Cristinel, (…) ani mulți cu sănătate și bucurie”.

Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată împreună cu Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Crăciunul, sărbătoarea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, este primul praznic împărătesc cu dată fixă, celebrat pe 25 decembrie de creștinii ortodocși, romano-catolici, greco-catolici și protestanți.