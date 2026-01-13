B1 Inregistrari!
Spitalele din București, în epoca de gheață: Avarie la instalația termică. Operații amânate și temperaturi scăzute în saloane din cauza gerului

Spitalele din București, în epoca de gheață: Avarie la instalația termică. Operații amânate și temperaturi scăzute în saloane din cauza gerului

13 ian. 2026, 13:51
Spitalele din București, în epoca de gheață: Avarie la instalația termică. Operații amânate și temperaturi scăzute în saloane din cauza gerului
Cuprins
  1. Spitalele din București, în epoca de gheață. Ce măsuri de urgență au fost luate pentru pacienți
  2. Spitalele din București, în epoca de gheață. De ce există riscul unei suprasarcini electrice
  3. Care este situația la Institutul Clinic Fundeni
  4. De ce au fost amânate operațiile la Institutul CC Iliescu

Spitalele din București, în epoca de gheață. Mai multe unități spitalicești importante din Capitală se confruntă, în aceste zile, cu probleme serioase legate de încălzire. Situația cea mai gravă a fost semnalată la Institutul de Boli Cardiovasculare CC Iliescu, unde, în unele saloane, temperatura a scăzut până la 16 grade Celsius. Contextul este unul extrem de delicat, având în vedere că în aceste unități sunt internați pacienți critici.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că, în lipsa unei soluții rapide, au fost luate măsuri de urgență pentru protejarea pacienților și a personalului medical.

Spitalele din București, în epoca de gheață. Ce măsuri de urgență au fost luate pentru pacienți

Pentru a limita riscurile, intervențiile chirurgicale care nu reprezintă urgențe au fost amânate, iar internările au fost temporizate acolo unde situația medicală a permis acest lucru. În paralel, spitalele au apelat la soluții alternative pentru încălzire, precum instalații electrice de climatizare și calorifere mobile.

Şi ieri am avut o serie de discuţii cu managerii spitalelor, discutăm despre Institutul Clinic Fundeni, Institutul de Oncologie, Institutul CC Ililescu, pentru boli cardiovasculare. Sigur că situaţia a fost monitorizată, încercăm să acoperim această lipsă cu instalaţiile electrice de climatizare sau de încălzire portabile, calorifere şi aşa mai departe, ieri am avut o şedinţă, o discuţie la Ministerul Sănătăţii cu colegul meu, Ministrul Energiei”, a explicat Alexandru Rogobete, potrivit Ziare.com.

Spitalele din București, în epoca de gheață. De ce există riscul unei suprasarcini electrice

Utilizarea masivă a echipamentelor electrice pentru încălzire ridică riscuri suplimentare. Tocmai din acest motiv, Ministerul Sănătății și Ministerul Energiei au decis trimiterea zilnică a echipelor tehnice în spitalele afectate.

Împreună am decis să trimitem de două ori pe zi în aceste spitale echipe tehnice din partea distribuitorului de energie electrică să verifice instalaţiile pentru a monitoriza consumul şi pentru a ne asigura că nu se produce o suprasarcină care apoi să ducă la o catastrofă”, a mai spus ministrul.

Potrivit acestuia, până în prezent, indicatorii electrici se mențin în limite sigure, însă monitorizarea continuă.

Care este situația la Institutul Clinic Fundeni

La Institutul Clinic Fundeni, lucrurile par să se îndrepte treptat. Ministrul Sănătății a precizat că încălzirea începe să revină, chiar dacă nu la parametri optimi.

Aseară târziu am vorbit cu doamna manager de la Institutul Fundeni care mi-a spus că a început să revină căldura, situaţia începe să se remedieze, încă nu la capacitate maximă, dar lucrurile încep să revină la normal”, a declarat Rogobete.

De ce au fost amânate operațiile la Institutul CC Iliescu

La Institutul CC Iliescu, decizia de a reduce numărul intervențiilor chirurgicale a fost luată pentru a evita punerea în pericol a pacienților și a personalului medical.

La CC Iliescu s-a decis să reducem numărul de intervenţii chirurgicale în special pentru cele care nu sunt urgenţe şi să fie amânate tocmai pentru a nu pune pacienţii, dar şi personalul medical în pericol. Gândiţi-vă că la CC Iliescu sunt saloane, zone, unde temperaturile ajung la 16 grade ori nu este o temperatură optimă pentru pacienţi sau pentru personalul medical”, a explicat ministrul.

Internările continuă, însă doar în cazurile care nu pot fi amânate fără riscuri majore.

