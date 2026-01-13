Spitalele din București, în epoca de gheață. Mai multe unități spitalicești importante din Capitală se confruntă, în aceste zile, cu probleme serioase legate de încălzire. Situația cea mai gravă a fost semnalată la Institutul de Boli Cardiovasculare CC Iliescu, unde, în unele saloane, temperatura a scăzut până la 16 grade Celsius. Contextul este unul extrem de delicat, având în vedere că în aceste unități sunt internați pacienți critici.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că, în lipsa unei soluții rapide, au fost luate măsuri de urgență pentru protejarea pacienților și a personalului medical.
Pentru a limita riscurile, intervențiile chirurgicale care nu reprezintă urgențe au fost amânate, iar internările au fost temporizate acolo unde situația medicală a permis acest lucru. În paralel, spitalele au apelat la soluții alternative pentru încălzire, precum instalații electrice de climatizare și calorifere mobile.
„Şi ieri am avut o serie de discuţii cu managerii spitalelor, discutăm despre Institutul Clinic Fundeni, Institutul de Oncologie, Institutul CC Ililescu, pentru boli cardiovasculare. Sigur că situaţia a fost monitorizată, încercăm să acoperim această lipsă cu instalaţiile electrice de climatizare sau de încălzire portabile, calorifere şi aşa mai departe, ieri am avut o şedinţă, o discuţie la Ministerul Sănătăţii cu colegul meu, Ministrul Energiei”, a explicat Alexandru Rogobete, potrivit Ziare.com.
Utilizarea masivă a echipamentelor electrice pentru încălzire ridică riscuri suplimentare. Tocmai din acest motiv, Ministerul Sănătății și Ministerul Energiei au decis trimiterea zilnică a echipelor tehnice în spitalele afectate.
„Împreună am decis să trimitem de două ori pe zi în aceste spitale echipe tehnice din partea distribuitorului de energie electrică să verifice instalaţiile pentru a monitoriza consumul şi pentru a ne asigura că nu se produce o suprasarcină care apoi să ducă la o catastrofă”, a mai spus ministrul.
Potrivit acestuia, până în prezent, indicatorii electrici se mențin în limite sigure, însă monitorizarea continuă.
La Institutul Clinic Fundeni, lucrurile par să se îndrepte treptat. Ministrul Sănătății a precizat că încălzirea începe să revină, chiar dacă nu la parametri optimi.
„Aseară târziu am vorbit cu doamna manager de la Institutul Fundeni care mi-a spus că a început să revină căldura, situaţia începe să se remedieze, încă nu la capacitate maximă, dar lucrurile încep să revină la normal”, a declarat Rogobete.
La Institutul CC Iliescu, decizia de a reduce numărul intervențiilor chirurgicale a fost luată pentru a evita punerea în pericol a pacienților și a personalului medical.
„La CC Iliescu s-a decis să reducem numărul de intervenţii chirurgicale în special pentru cele care nu sunt urgenţe şi să fie amânate tocmai pentru a nu pune pacienţii, dar şi personalul medical în pericol. Gândiţi-vă că la CC Iliescu sunt saloane, zone, unde temperaturile ajung la 16 grade ori nu este o temperatură optimă pentru pacienţi sau pentru personalul medical”, a explicat ministrul.
Internările continuă, însă doar în cazurile care nu pot fi amânate fără riscuri majore.