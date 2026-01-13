Reluarea unui program educațional de prestigiu readuce în prim-plan cooperarea româno-americană în domeniul formării tinerilor. Anunțul vine într-un context în care oportunitățile internaționale pentru liceeni sunt tot mai competitive și mai atent urmărite.

Ce înseamnă reluarea programului FLEX pentru elevii români

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat reluarea programului pentru anul academic 2026–2027, prin care 20 de liceeni români vor studia în Statele Unite. Programul este destinat elevilor merituoși și oferă acces la un sistem educațional diferit, bazat pe participare activă, diversitate culturală și integrare comunitară.

„Parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite ale Americii se consolidează permanent, nu numai prin importante proiecte economice și de securitate, ci și prin programe educaționale de impact pentru tinerii noștri.”

De ce este FLEX considerat un program extrem de competitiv

Potrivit șefului statului, FLEX este recunoscut la nivel internațional drept unul dintre cele mai selective programe de schimb pentru liceeni, având la bază criterii stricte de merit. „Din această perspectivă, reluarea programului Future Leaders Exchange (FLEX) în anul academic 2026–2027 este o veste foarte bună pentru educația românească și pentru relația strategică dintre România și Statele Unite.”

„Acesta este unul dintre cele mai competitive programe de schimb pentru liceeni din lume, bazat pe merit. Mulți dintre participanți au reușit ulterior să urmeze cariere de succes în administrația publică, dar și în mediul privat.”

Cum se va desfășura experiența educațională în SUA

Cei 20 de elevi selectați vor urma cursurile unui liceu american și vor locui timp de un an alături de familii gazdă din Statele Unite. „20 de liceeni români vor avea astfel oportunitatea de a studia într-un liceu american și de a locui alături de o familie americană, ceea ce înseamnă să experimenteze în mod autentic viața cotidiană din SUA.”

Această experiență presupune nu doar adaptare academică, ci și integrare culturală, responsabilitate civică și participare activă la viața comunității locale.

Programul a fost reluat în urma unui acord de co-finanțare semnat între și American Councils for International Education. Interesul ridicat al elevilor români confirmă relevanța inițiativei, cu 2.883 de candidați înscriși pentru doar 20 de locuri disponibile, relatează stiripesurse.ro.

Ce urmează pentru candidați și ce mesaj transmit autoritățile

Procedurile de selecție au început deja și se vor desfășura pe parcursul mai multor luni, implicând evaluări academice și interviuri. „În aceste zile, încep procedurile de selecție care se vor desfășura pe parcursul mai multor luni.”

Președintele României a transmis un mesaj de încurajare tuturor participanților: „Le urez mult succes tuturor și îi felicit pentru curaj, ambiție și dorința de a-și depăși limitele. Indiferent de rezultat, fiecare aplicație este o dovadă de încredere că educația oferă cele mai bune perspective pentru a-ți construi un viitor.”

„România are nevoie de cetățeni bine pregătiți, deschiși și conectați la lume, iar programe precum FLEX reprezintă un instrument esențial de apropiere între societăți, dar și o ocazie unică a tinerilor de a se maturiza.”