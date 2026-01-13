B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » ONU: Peste 2.500 de civili uciși în Ucraina în 2025. „Niciun loc nu mai este sigur”

ONU: Peste 2.500 de civili uciși în Ucraina în 2025. „Niciun loc nu mai este sigur”

Selen Osmanoglu
13 ian. 2026, 13:57
ONU: Peste 2.500 de civili uciși în Ucraina în 2025. „Niciun loc nu mai este sigur”
Sursa foto: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Creștere alarmantă a victimelor civile
  2. Atacuri aeriene masive asupra orașelor ucrainene
  3. Cel mai sângeros atac din 2025
  4. Bilanțul total al războiului

Cel puțin 2.514 civili au fost uciși și 12.142 au fost răniți în Ucraina, în 2025, în urma violențelor generate de conflictul cu Rusia, potrivit unui raport al Misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului. Majoritatea victimelor au fost înregistrate în urma atacurilor rusești asupra zonelor controlate de autoritățile ucrainene.

Creștere alarmantă a victimelor civile

Raportul Organizației Națiunilor Unite arată o deteriorare gravă a situației de securitate pentru populația civilă. Numărul victimelor documentate în 2025 este cu 31% mai mare decât în 2024 și cu 70% mai mare față de 2023, ceea ce indică o escaladare dramatică a conflictului, scrie Adevărul.

„Această creștere a fost determinată nu doar de intensificarea luptelor de-a lungul liniei frontului, ci și de utilizarea pe scară largă a armelor cu rază lungă de acțiune”, a declarat Danielle Bell, șefa misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina.

Atacuri aeriene masive asupra orașelor ucrainene

Potrivit ONU, Rusia și-a intensificat semnificativ campania de atacuri aeriene în 2025, vizând în mod constant orașe ucrainene aflate departe de front. Peste o treime dintre civilii uciși sau răniți se aflau în zone considerate anterior relativ sigure.

Într-un atac de amploare, desfășurat săptămâna trecută, forțele ruse au lansat într-o singură noapte 242 de drone, 14 rachete balistice și 22 de rachete de croazieră. Loviturile au vizat în special infrastructura energetică civilă, lăsând sute de mii de ucraineni fără electricitate și încălzire.

Cel mai sângeros atac din 2025

Cel mai grav incident documentat de ONU a avut loc pe 19 noiembrie, în orașul Ternopil, din vestul Ucrainei. Atacul s-a soldat cu moartea a cel puțin 38 de civili, dintre care opt copii, și rănirea altor 99 de persoane, inclusiv 17 copii.

Potrivit raportului, zece familii au pierdut câte doi sau mai mulți membri în urma acestui atac, ceea ce evidențiază impactul devastator asupra comunităților civile.

Bilanțul total al războiului

De la declanșarea invaziei ruse pe scară largă, în februarie 2022, peste 14.900 de civili au fost uciși, conform datelor ONU bazate pe cazurile confirmate. Organizația avertizează însă că numărul real al victimelor este, cel mai probabil, mult mai mare.

„Multe rapoarte așteaptă încă confirmarea, iar accesul nostru în teritoriile ocupate este extrem de limitat”, precizează ONU, subliniind dificultățile în documentarea completă a pierderilor umane.

Tags:
Citește și...
Scurgere de date la operatorul McDonald’s din România. Cum au ajuns informațiile personale să fie accesate neautorizat
Eveniment
Scurgere de date la operatorul McDonald’s din România. Cum au ajuns informațiile personale să fie accesate neautorizat
Vremea geroasă se prelungește. Ce recomandări au autoritățile pentru populație
Eveniment
Vremea geroasă se prelungește. Ce recomandări au autoritățile pentru populație
Spitalele din București, în epoca de gheață: Avarie la instalația termică. Operații amânate și temperaturi scăzute în saloane din cauza gerului
Eveniment
Spitalele din București, în epoca de gheață: Avarie la instalația termică. Operații amânate și temperaturi scăzute în saloane din cauza gerului
Navă încărcată cu fertilizatori scufundată pe Dunăre. Pericol de poluare cu amoniu
Eveniment
Navă încărcată cu fertilizatori scufundată pe Dunăre. Pericol de poluare cu amoniu
România reia un schimb educațional de elită cu Statele Unite. Ce oportunități aduce FLEX pentru tineri
Eveniment
România reia un schimb educațional de elită cu Statele Unite. Ce oportunități aduce FLEX pentru tineri
Acordul UE-MERCOSUR reprezintă o oportunitate strategică pentru economia românească
Eveniment
Acordul UE-MERCOSUR reprezintă o oportunitate strategică pentru economia românească
Mihaela Bilic dezvăluie ingredientul adorat de japonezi care accelerează metabolismul: „Împiedică multiplicarea bacteriană”
Eveniment
Mihaela Bilic dezvăluie ingredientul adorat de japonezi care accelerează metabolismul: „Împiedică multiplicarea bacteriană”
Delirul săptămânal al lui Călin Georgescu. Propovăduiește dispariția statului (VIDEO)
Eveniment
Delirul săptămânal al lui Călin Georgescu. Propovăduiește dispariția statului (VIDEO)
Stagiul militar voluntar devine realitate în România. Nicușor Dan a promulgat legea. Ce presupune pregătirea militară pentru tineri
Eveniment
Stagiul militar voluntar devine realitate în România. Nicușor Dan a promulgat legea. Ce presupune pregătirea militară pentru tineri
Gino Iorgulescu, reacție dură după dezvăluirile fiului său, Mario: „O persoană bolnavă, vulnerabilă, lipsită de discernământ”
Eveniment
Gino Iorgulescu, reacție dură după dezvăluirile fiului său, Mario: „O persoană bolnavă, vulnerabilă, lipsită de discernământ”
Ultima oră
14:29 - Primarul Ciprian Ciucu trage un semnal de alarmă: “În acest început de an, PMB nu are bani nici să treacă strada”. A dezvăluit pe ce se duc, concret, banii Primăriei Capitalei
14:20 - Scurgere de date la operatorul McDonald’s din România. Cum au ajuns informațiile personale să fie accesate neautorizat
14:20 - Vremea geroasă se prelungește. Ce recomandări au autoritățile pentru populație
14:17 - Maia Sandu, anchetată pentru trădare. Socialiștii din Republica Moldova o vor judecată și condamnată (VIDEO)
13:51 - Spitalele din București, în epoca de gheață: Avarie la instalația termică. Operații amânate și temperaturi scăzute în saloane din cauza gerului
13:49 - Navă încărcată cu fertilizatori scufundată pe Dunăre. Pericol de poluare cu amoniu
13:47 - România reia un schimb educațional de elită cu Statele Unite. Ce oportunități aduce FLEX pentru tineri
13:26 - Acordul UE-MERCOSUR reprezintă o oportunitate strategică pentru economia românească
13:22 - Liberalul Tudor Polak explică de ce nu se țin coalițiile așa-zis „boicotate” de PSD
13:21 - Mihaela Bilic dezvăluie ingredientul adorat de japonezi care accelerează metabolismul: „Împiedică multiplicarea bacteriană”