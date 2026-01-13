Cel puțin 2.514 civili au fost uciși și 12.142 au fost răniți în , în 2025, în urma violențelor generate de conflictul cu Rusia, potrivit unui raport al Misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului. Majoritatea victimelor au fost înregistrate în urma atacurilor rusești asupra zonelor controlate de autoritățile ucrainene.

Creștere alarmantă a victimelor civile

Raportul Organizației Națiunilor Unite arată o deteriorare gravă a situației de securitate pentru populația civilă. Numărul victimelor documentate în 2025 este cu 31% mai mare decât în 2024 și cu 70% mai mare față de 2023, ceea ce indică o escaladare dramatică a conflictului, scrie Adevărul.

„Această creștere a fost determinată nu doar de intensificarea luptelor de-a lungul liniei frontului, ci și de utilizarea pe scară largă a armelor cu rază lungă de acțiune”, a declarat Danielle Bell, șefa misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina.

Atacuri aeriene masive asupra orașelor ucrainene

Potrivit ONU, Rusia și-a intensificat semnificativ campania de atacuri aeriene în 2025, vizând în mod constant orașe ucrainene aflate departe de front. Peste o treime dintre civilii uciși sau răniți se aflau în zone considerate anterior relativ sigure.

Într-un atac de amploare, desfășurat săptămâna trecută, forțele ruse au lansat într-o singură noapte 242 de drone, 14 rachete balistice și 22 de rachete de croazieră. Loviturile au vizat în special infrastructura energetică civilă, lăsând sute de mii de ucraineni fără electricitate și încălzire.

Cel mai sângeros atac din 2025

Cel mai grav incident documentat de ONU a avut loc pe 19 noiembrie, în orașul Ternopil, din vestul Ucrainei. Atacul s-a soldat cu moartea a cel puțin 38 de civili, dintre care opt copii, și rănirea altor 99 de persoane, inclusiv 17 copii.

Potrivit raportului, zece familii au pierdut câte doi sau mai mulți membri în urma acestui atac, ceea ce evidențiază impactul devastator asupra comunităților civile.

Bilanțul total al războiului

De la declanșarea invaziei ruse pe scară largă, în februarie 2022, peste 14.900 de civili au fost uciși, conform datelor ONU bazate pe cazurile confirmate. Organizația avertizează însă că numărul real al victimelor este, cel mai probabil, mult mai mare.

„Multe rapoarte așteaptă încă confirmarea, iar accesul nostru în teritoriile ocupate este extrem de limitat”, precizează ONU, subliniind dificultățile în documentarea completă a pierderilor umane.