Delirul săptămânal al lui Călin Georgescu. Propovăduiește dispariția statului (VIDEO)

Călin Georgescu a fost din nou să semneze controlul judiciar la Poliția Buftea și, din nou, a folosit treptele instituției drept scenă pentru a-și împrăștia zicerile înțelepte.

Delirul lui Călin Georgescu

Vreo 40 de oameni l-au așteptat pe Călin Georgescu la unde dă, săptămânal, cu subsemnatul pentru controlul judiciar. Lui Georgescu i s-a părut însă că acolo e tot poporul român, popor care îl aplaudă și îl venerează. Așa că a grăit.

”Aș dori să le mulțumesc tuturor oamenilor prezenți, astăzi, aici și celor care nu sunt prezenți, dar sunt cu gândul și cu sufletul la România liberă și prosperă. Înainte de orice, mulțumim lui Dumnezeu că suntem împreună și că putem să ne păstrăm cumpătul în aceste vremuri tulburi.

Am fost, din nou, după cum vedeți, astăzi, aici, nu pentru că aș fi greșit cu ceva, ci pentru că adevărul deranjează. Este clar că deranjează și frica este miza lor, dar noi nu trăim din frică. Puterea lor stă în presiune, dar puterea noastră stă în calm și faptul că sunteți astăzi, aici, poporul român, căruia mă adresez liniștit și demn, spune ceva esențial, mai mult decât orice strigăt: Nu suntem singuri.”, și-a încurajat Călin Georgescu cei câțiva susținători.

A mai descoperit un motiv pentru care nu a ajuns președinte

Și așa cum era de așteptat, Călin Georgescu nu a lăsat să treacă nebifat acordul . A descoperit că nu a fst lăsat să câștige alegerile din cauză că el venea cu „Apă, hrană, energie”, dar guvernul voia tratatul Mercosur.

„Nicio comunitate nu se poate reface fără oameni care își păstrează conștiința vie, iar atunci când îți păstrezi conștiința vie faci și o diferneță serioasă între hrană și mâncare.

Cei care nu își iubesc țara și poporul dau oamenilor mâncare și ca să fie siguri că îi distrug vin și cu acordul Mercosur care nu este altceva decât o instituționalizare a otrăvii, alimentar și economic.

Aici vorbim de viață și de supraviețuire. Când eu prezentam programul ”Apă, Hrană, Energie”, unii râdeau.

Când ultima pâine din grâul românesc se va vinde, când ultimul copac din pădure și ultimul pom din grădină se va tăia, când ultimul râu va fi otrăvit și ultimul pește prins vom înțelege că nu se pot mânca bani, dar pentru noi va fi prea târziu.”, a clamat Georgescu.

Și apoi a plecat. Escortat de bodyguarzii plătiți cu mii de euro, cu mașina scumpă, spre vila pe care o deține la Mogoșoaia. În timp ce prozeliții lui au rămas în stradă, păcăliți încă o dată de cele câteva cuvinte spuse de idolul lor.