Mihaela Bilic dezvăluie ingredientul adorat de japonezi care accelerează metabolismul: „Împiedică multiplicarea bacteriană"

Mihaela Bilic dezvăluie ingredientul adorat de japonezi care accelerează metabolismul: „Împiedică multiplicarea bacteriană”

Selen Osmanoglu
13 ian. 2026, 13:21
Mihaela Bilic dezvăluie ingredientul adorat de japonezi care accelerează metabolismul: „Împiedică multiplicarea bacteriană”
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Ce putem învăța de la japonezi despre alimentația sănătoasă
  2. Wasabi, mai mult decât un condiment picant
  3. Rolul orezului în sushi și efectele asupra siluetei
  4. Sushi: dietetic, dar nu lipsit de calorii

Mihaela Bilic, unul dintre cei mai cunoscuți medici nutriționiști din România, atrage atenția asupra unui ingredient mai puțin apreciat de români, dar extrem de valoros pentru sănătate. Este vorba despre wasabi, planta nelipsită din bucătăria japoneză, care, potrivit specialistului, stimulează metabolismul, accelerează circulația și contribuie la siguranța alimentară.

Ce putem învăța de la japonezi despre alimentația sănătoasă

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Mihaela Bilic a explicat de ce japonezii se numără printre cele mai longevive popoare din lume. Alimentația lor se bazează pe simplitate, ingrediente puțin procesate și combinații care susțin digestia și sănătatea metabolică.

„Ce învățăm de la japonezi? Că e sănătos să mănânci peștele nepreparat termic. Pentru siguranța alimentară se folosește sos de soia, ridiche murată și wasabi, care împiedică multiplicarea bacteriană”, a explicat medicul nutriționist, pe pagina de Facebook.

Wasabi, mai mult decât un condiment picant

Potrivit Mihaelei Bilic, wasabi nu este ales doar pentru gustul său intens. Această pastă cu efect similar hreanului are proprietăți antibacteriene și ajută la „marinarea” proteinelor din pește, datorită combinației de sare și aciditate.

În plus, wasabi accelerează circulația sângelui și metabolismul, fiind un aliat pentru persoanele care își doresc o digestie mai eficientă și un control mai bun al greutății corporale.

Rolul orezului în sushi și efectele asupra siluetei

Mihaela Bilic a vorbit și despre importanța orezului în bucătăria japoneză. Acesta are rol hrănitor, deoarece conține amidon cu absorbție lentă, oferind sațietate pe termen lung. Consumat rece, orezul capătă și un efect prebiotic, benefic pentru flora intestinală.

Un alt avantaj este lipsa glutenului și conținutul foarte redus de grăsimi, ceea ce face sushi o opțiune mai sănătoasă comparativ cu alte preparate asiatice.

Sushi: dietetic, dar nu lipsit de calorii

Medicul nutriționist atrage atenția că sushi nu este sinonim cu „fără calorii”. Un platou de sushi și maki poate ajunge la aproximativ 600 de calorii, în timp ce sashimi, care nu conține orez, are doar 260 de calorii.

„Diferența o face orezul”, subliniază Mihaela Bilic. Chiar și așa, sushi rămâne o alegere sigură pentru siluetă, deoarece nu este prăjit, nu conține grăsimi ascunse și nu este încărcat cu sosuri bogate în amidon și glutamat.

