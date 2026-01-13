Legalizarea prostituției este un subiect care revine cu regularitate în dezbaterea publică. De fiecare dată, însă, după ce se agită spiritele o perioadă, demersurile sunt abandonate.

Legalizarea prostituției susținută de sociologul Gelu Duminică

Sociologul Gelu Duminică susține că există chiar dacă politicienii și , în special al Bisericii Ortodoxe, îl ignoră. Legalizarea prostituției ar fi o soluție pentru a reduce și a abuzurilor la care sunt supuse tinerele. Multe dintre femeile care ajung să practice prostituția sunt racolate prin diferite metode ilegale și constrânse să facă acest lucru prin violență sau șantaj.

Aceste aspecte nu sunt luate în considerare de cei care se opun legalizării. Aceștia văd doar partea care le convine legată de doctrina religioasă. Deși au resursele și influența necesară, reprezentanții sau politicienii conservatori, nu mișcă un deget pentru a reduce fenomenul sau, măcar, pentru a proteja victimele. Se rezumă la doar la a comenta legat de acest flagel care există și face din ce în ce mai multe victime.

În acest context, Gelu Duminică consideră că o lege care să reglementeze prostituția este o discuție despre pace socială, sănătate și siguranță publică. Potrivit spuselor sale, acest subiect revine periodic în spațiul public, doar că de fie care dată apar blocaje și prejudecăți care împiedică soluționarea sa.

„Discuția despre legalizarea prostituției în România revine periodic, dar de fiecare dată ne împotmolim în aceleași prejudecăți. Ne place să moralizăm, să arătăm cu degetul, să ne prefacem că fenomenul nu există chiar dacă el este super-prezent și la vedere. Și în ciuda faptului că nu vorbim de ea, și că nu o legalizăm, România este, de vreo 30 de ani, în topul țărilor din UE care exportă lucrători sexuali”, a scris Gelu Duminică pe Facebook.

Ignorarea fenomenului amplifică abuzurile

Legalizarea prostituției ar putea duce la reducerea abuzurilor împotriva victimelor. Potrivit sociologului, Raportul Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Riscurilor Sociale și Demografice elaborat în 2009, sublinia nevoia de a discuta deschis. Documentul atrage atenția asupra potențialelor victime. Este vorba despre persoane vulnerabile, lipsite de protecție legală care pică victime traficului de persoane.

„Încă din 2009, în Raportul Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Riscurilor Sociale și Demografice, specialiștii din domeniul social, printre care m-am numărat și eu, subliniau nevoia urgentă de a discuta deschis despre reglementarea prostituției. În acel raport, am ales să vorbim despre vulnerabilitate, despre trafic, despre lipsa protecției legale și despre faptul că ignorarea fenomenului nu face decât să amplifice abuzurile. Pe scurt, trebuie să recunoaștem că menținerea în zona de ilegalitate a acestor servicii care au fost cândva legale și în România, nu protejează pe nimeni”, adaugă sociologul.

Gelu Duminică relatează că după instaurarea regimului comunist, prostituția a continuat să funcționeze. Doar că s-a mutat dintr-o zonă a legalității într-un spațiu „gri”. Fenomenul este cunoscut de toată lumea, fiind foarte prezent în societate, dar autoritățile dau dovadă de ipocrizie. Acestea nu fac nimic pentru a-l combate, dar nici pentru al aduce în legalitate.

„De când au venit comuniștii, prostituția funcționează într-o zonă «gri» (toți știm de ea, zone unde poți găsi aceste servicii sunt aceleași de zeci de ani, etc) unde abuzul (fizic, emoțional, economic, etc) este super-prezent. Iar noi, ca societate, ne prefacem că nu vedem. Din punctul meu de vedere, legalizarea nu ar rezolva totul, dar ar schimba raportul de putere mutând controlul din mâinile celor care exploatează în mâinile celor care sunt exploatați. Ar permite acces la servicii medicale și sociale, la protecție, la consiliere. Ar transforma o realitate ignorată într-una reglementată, unde statul, prin instituțiile sale, poate interveni, monitoriza și preveni abuzurile. Și proteja…”, este de părere Gelu Duminică.

Legalizarea prostituției ar reduce infracționalitatea

Cunoscutul sociolog se întreabă dacă inițiativa legislativă are drept scop și va reuși să protejeze oamenii reali. El face referire la cei care practică prostituția. Legalizarea prostituției trebuie să aibă în vedere și acest subiect. Legea trebuie să fie despre pace socială, sănătate și siguranță publică.

„Dar alternativa — adică ceea ce avem acum — știm deja ce înseamnă: violență, trafic de persoane, stigmatizare și insecuritate. De aceea mă bucur că discuția începe, în sfârșit, să existe. Întrebarea reală este dacă suntem dispuși să protejăm oameni reali, cu vieți reale, care trăiesc în condiții pe care mulți dintre noi nici nu le pot imagina. Pentru că, pentru mine legalizarea prostituției e o discuție despre pace socială, sănătate și siguranță publică”, mai scrie sociologul.

Proiectul legislativ a fost inițiat de un deputat PNL, Ion Iordache. Acesta a anunțat că inițiază o altfel de lege privind reglementarea și controlul activităților de natură sexuală. Ion Iordache mai spune că legea este o prioritate avânt în vedere protejarea sănătății publice și combaterea sclaviei moderne.

„Am inițiat un proiect de lege pentru reglementarea autorizarea și controlul activităților de natură sexuală. Știu că este un subiect sensibil, dar am ales asumarea. În România, aceste activități există, însă astăzi se desfășoară în „zona neagră”: fără control sanitar, fără protecție juridică și sub dominația rețelelor de trafic de persoane. Am ales reglementarea în locul ipocriziei”, a transmis deputatul PNL.