O pensionară în vârstă de 83 de ani a fost victima unui jaf violent, comis în locuința sa din Padova, Italia. Femeia se afla în apartament alături de o prietenă de 64 de ani în momentul în care doi indivizi mascați au pătruns în imobil și au atacat-o. Potrivit autorităților italiene, jaful a avut loc în dimineața zilei de 24 a anului trecut.

Despre ce este vorba

Agresorii, purtând măști și șepci pentru a-și ascunde identitatea, au intrat în apartament folosind chei. Cele două femei au fost surprinse de atac, imobilizate și trântite la pământ, după care hoții au răscolit locuința în căutarea bunurilor de valoare. Aceștia au reușit să fure bijuterii și aproximativ 2.000 de euro în numerar, apoi au părăsit rapid locul faptei, conform Adevărul.

În urma agresiunii, proprietara locuinței a suferit răni și a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind consultată de personalul Spitalului din Padova. Vecinii, alertați de zgomote și de strigătele victimelor, au sunat la autorități.

Greșeala care i-a trădat pe hoți

Carabinierii au intervenit imediat și au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă. Ancheta a scos la iveală faptul că hoții au comis o greșeală majoră: după jaf, și-au schimbat hainele, măștile și șepcile chiar în apropierea blocului, fiind surprinși de camerele video cu fețele descoperite.

Astfel, anchetatorii au identificat doi cetățeni moldoveni, în vârstă de 32 și 33 de ani, ambii domiciliați în Padova și cunoscuți autorităților italiene pentru infracțiuni de natură patrimonială.

Îngrijitoarea victimei, a treia complice

Investigațiile au dus ulterior la identificarea unei a treia persoane implicate în jaf: îngrijitoarea bătrânei, tot cetățean moldovean. Potrivit anchetatorilor, aceasta ar fi sustras cheile locuinței și le-ar fi oferit hoților informații precise despre programul victimei, precum și despre locul unde erau păstrați banii și bijuteriile.

Cei trei suspecți au fost arestați și transferați în penitenciarele din Padova și Verona, potrivit publicației Il Mattino di Padova. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile analizează dacă suspecții sunt implicați și în alte fapte similare.