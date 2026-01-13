O navă încărcată cu fertilizatori s-a scufundat parțial în Dunăre după ce a eșuat pe un banc de nisip în zona Zimnicea. Autoritățile au sesizat o creștere a nivelului de amoniu în apă.

Un șlep încărcat cu 1.133 de tone de fertilizator granulat parţial în Dunăre, în zona Portului Zimnicea. Potrivit prefecturii Teleorman, nava a eșuat inițial pe un banc de nisip, în afara rutei principale de navigație, informează Prefectura Teleorman. Vasul se deplasa pe traseul Vukovar – Giurgiu.

„Din informaţiile puse la dispoziţie de Căpitănia Portului Zimnicea a reieşit că este vorba despre nava şlep motor Phoenix Jupiter, a transportatorului SC Mondotransalex SRL, încărcată cu 1133 tone de fertilizator – CAN N(MgO) 27 (4,8) granulat, care se deplasa pe ruta Vukovar (Croaţia) – Giurgiu”, a transmis Prefectura Teleorman.

Potrivit sursei citate, probele de apă prelevate din apele fluviului, de către inspectorii de mediu, indică o depăşire la indicatorul amoniu. În aceste condiții s-a dispus monitorizarea apei și informarea autorităților din aval în funcție de evoluția situației. De asemenea, s-a mai dispus informarea populației cu privire la riscuri.

„La momentul semnalării evenimentului, Sistemul de Gospodărire a Apelor Teleorman şi Comisariatul Judeţean Teleorman al Gărzii Naţionale de Mediu s-au deplasat la faţa locului pentru evaluarea situaţiei şi prelevarea de probe de apă din zona incidentului. Rezultatele analizelor probelor de apă prelevate în data de 10.01.2026, nu au indicat depăşiri ale valorilor limită admise. S-a continuat monitorizarea, iar rezultatul probelor prelevate în data de 12.01.2026 a indicat o depăşire la indicatorul amoniu”, se mai arată în comunicare.

Armatorul notificat să ridice epava

În conformitate cu reglementările navale, Căpitănia Zonală Giurgiu (CZG) a impus armatorului un termen minim de zece zile pentru începerea operaţiunilor de scoatere a epavei.

Autoritățile atrag atenția că operațiunea ar trebuie să înceapă cât mai repede pentru că, altfel, pe măsură ce trece timpul devine tot mai dificilă. Aluviunile aduse de apa fluviului se depun pe navă și îngreunează lucrările de recuperare.

Totodată există și pericolul ca vasul să ajungă și mai mult sub apă, dacă nivelul Dunării va crește.

Primăria Zimnicea, avertisment despre nava eșuată

a transmis o avertizare pentru populație în contextul incidentului de pe Dunăre. Potrivit primarului Petre Pârvu, această navă nu pune orașul în pericol.

„Barja Phoenix Jupiter, aparţinând unui armator român, a eşuat pe 20 decembrie 2025, pe 21 decembrie, ajungând în dreptul oraşului Zimnicea. Nava este încărcată cu o cantitate de 1133 tone de îngrăşăminte chimice. Începând de săptămâna trecută, barja a început să ia apă, la momentul actual fiind scufundată”, se arată într-un comunicat al Primăriei.

Potrivit sursei citate, situația este monitorizată cu atenție, inclusiv din perspectiva . Cercetările zilnice, susțin autoritățile, arată că apele Dunării nu au fost poluate, chiar dacă nivelul de amoniu a crescut.

„De asemenea, informăm cetăţenii că circulaţia şi transportul pe Dunăre nu sunt afectate. Primarul oraşului Zimnicea monitorizează situaţia, fiind în contact permanent cu instituţiile abilitate ale statului român”, informează Primăria Zimnicea.