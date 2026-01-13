B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Navă încărcată cu fertilizatori scufundată pe Dunăre. Pericol de poluare cu amoniu

Navă încărcată cu fertilizatori scufundată pe Dunăre. Pericol de poluare cu amoniu

Adrian Teampău
13 ian. 2026, 13:49
Navă încărcată cu fertilizatori scufundată pe Dunăre. Pericol de poluare cu amoniu
Șlep scufundat în Dunăre: Sursa foto Facebook / Primăria Zimnicea
Cuprins
  1. Navă încărcată scufundată în Dunăre
  2. Armatorul notificat să ridice epava
  3. Primăria Zimnicea, avertisment despre nava eșuată

O navă încărcată cu fertilizatori s-a scufundat parțial în Dunăre după ce a eșuat pe un banc de nisip în zona Zimnicea. Autoritățile au sesizat o creștere a nivelului de amoniu în apă.

Navă încărcată scufundată în Dunăre

Un șlep încărcat cu 1.133 de tone de fertilizator granulat s-a scufundat parţial în Dunăre, în zona Portului Zimnicea. Potrivit prefecturii Teleorman, nava a eșuat inițial pe un banc de nisip, în afara rutei principale de navigație, informează Prefectura Teleorman. Vasul se deplasa pe traseul Vukovar – Giurgiu.

„Din informaţiile puse la dispoziţie de Căpitănia Portului Zimnicea a reieşit că este vorba despre nava şlep motor Phoenix Jupiter, a transportatorului SC Mondotransalex SRL, încărcată cu 1133 tone de fertilizator – CAN N(MgO) 27 (4,8) granulat, care se deplasa pe ruta Vukovar (Croaţia) – Giurgiu”, a transmis Prefectura Teleorman.

Potrivit sursei citate, probele de apă prelevate din apele fluviului, de către inspectorii de mediu, indică o depăşire la indicatorul amoniu. În aceste condiții s-a dispus monitorizarea apei și informarea autorităților din aval în funcție de evoluția situației. De asemenea, s-a mai dispus informarea populației cu privire la riscuri.

„La momentul semnalării evenimentului, Sistemul de Gospodărire a Apelor Teleorman şi Comisariatul Judeţean Teleorman al Gărzii Naţionale de Mediu s-au deplasat la faţa locului pentru evaluarea situaţiei şi prelevarea de probe de apă din zona incidentului. Rezultatele analizelor probelor de apă prelevate în data de 10.01.2026, nu au indicat depăşiri ale valorilor limită admise. S-a continuat monitorizarea, iar rezultatul probelor prelevate în data de 12.01.2026 a indicat o depăşire la indicatorul amoniu”, se mai arată în comunicare.

Armatorul notificat să ridice epava

În conformitate cu reglementările navale, Căpitănia Zonală Giurgiu (CZG) a impus armatorului un termen minim de zece zile pentru începerea operaţiunilor de scoatere a epavei.

Autoritățile atrag atenția că operațiunea ar trebuie să înceapă cât mai repede pentru că, altfel, pe măsură ce trece timpul devine tot mai dificilă. Aluviunile aduse de apa fluviului se depun pe navă și îngreunează lucrările de recuperare.

Totodată există și pericolul ca vasul să ajungă și mai mult sub apă, dacă nivelul Dunării va crește.

Primăria Zimnicea, avertisment despre nava eșuată

Primăria Zimnicea a transmis o avertizare pentru populație în contextul incidentului de pe Dunăre.  Potrivit primarului Petre Pârvu, această navă nu pune  orașul în pericol.

„Barja Phoenix Jupiter, aparţinând unui armator român, a eşuat pe 20 decembrie 2025, pe 21 decembrie, ajungând în dreptul oraşului Zimnicea. Nava este încărcată cu o cantitate de 1133 tone de îngrăşăminte chimice. Începând de săptămâna trecută, barja a început să ia apă, la momentul actual fiind scufundată”, se arată într-un comunicat al Primăriei.

Potrivit sursei citate, situația este monitorizată cu atenție, inclusiv din perspectiva riscului de poluare. Cercetările zilnice, susțin autoritățile, arată că apele Dunării nu au fost poluate, chiar dacă nivelul de amoniu a crescut.

„De asemenea, informăm cetăţenii că circulaţia şi transportul pe Dunăre nu sunt afectate. Primarul oraşului Zimnicea monitorizează situaţia, fiind în contact permanent cu instituţiile abilitate ale statului român”, informează Primăria Zimnicea.

Tags:
Citește și...
Scurgere de date la operatorul McDonald’s din România. Cum au ajuns informațiile personale să fie accesate neautorizat
Eveniment
Scurgere de date la operatorul McDonald’s din România. Cum au ajuns informațiile personale să fie accesate neautorizat
Vremea geroasă se prelungește. Ce recomandări au autoritățile pentru populație
Eveniment
Vremea geroasă se prelungește. Ce recomandări au autoritățile pentru populație
ONU: Peste 2.500 de civili uciși în Ucraina în 2025. „Niciun loc nu mai este sigur”
Eveniment
ONU: Peste 2.500 de civili uciși în Ucraina în 2025. „Niciun loc nu mai este sigur”
Spitalele din București, în epoca de gheață: Avarie la instalația termică. Operații amânate și temperaturi scăzute în saloane din cauza gerului
Eveniment
Spitalele din București, în epoca de gheață: Avarie la instalația termică. Operații amânate și temperaturi scăzute în saloane din cauza gerului
România reia un schimb educațional de elită cu Statele Unite. Ce oportunități aduce FLEX pentru tineri
Eveniment
România reia un schimb educațional de elită cu Statele Unite. Ce oportunități aduce FLEX pentru tineri
Acordul UE-MERCOSUR reprezintă o oportunitate strategică pentru economia românească
Eveniment
Acordul UE-MERCOSUR reprezintă o oportunitate strategică pentru economia românească
Mihaela Bilic dezvăluie ingredientul adorat de japonezi care accelerează metabolismul: „Împiedică multiplicarea bacteriană”
Eveniment
Mihaela Bilic dezvăluie ingredientul adorat de japonezi care accelerează metabolismul: „Împiedică multiplicarea bacteriană”
Delirul săptămânal al lui Călin Georgescu. Propovăduiește dispariția statului (VIDEO)
Eveniment
Delirul săptămânal al lui Călin Georgescu. Propovăduiește dispariția statului (VIDEO)
Stagiul militar voluntar devine realitate în România. Nicușor Dan a promulgat legea. Ce presupune pregătirea militară pentru tineri
Eveniment
Stagiul militar voluntar devine realitate în România. Nicușor Dan a promulgat legea. Ce presupune pregătirea militară pentru tineri
Gino Iorgulescu, reacție dură după dezvăluirile fiului său, Mario: „O persoană bolnavă, vulnerabilă, lipsită de discernământ”
Eveniment
Gino Iorgulescu, reacție dură după dezvăluirile fiului său, Mario: „O persoană bolnavă, vulnerabilă, lipsită de discernământ”
Ultima oră
14:29 - Primarul Ciprian Ciucu trage un semnal de alarmă: “PMB nu are bani nici să treacă strada”. A dezvăluit pe ce se duc, concret, banii Primăriei Capitalei
14:20 - Scurgere de date la operatorul McDonald’s din România. Cum au ajuns informațiile personale să fie accesate neautorizat
14:20 - Vremea geroasă se prelungește. Ce recomandări au autoritățile pentru populație
14:17 - Maia Sandu, anchetată pentru trădare. Socialiștii din Republica Moldova o vor judecată și condamnată (VIDEO)
13:57 - ONU: Peste 2.500 de civili uciși în Ucraina în 2025. „Niciun loc nu mai este sigur”
13:51 - Spitalele din București, în epoca de gheață: Avarie la instalația termică. Operații amânate și temperaturi scăzute în saloane din cauza gerului
13:47 - România reia un schimb educațional de elită cu Statele Unite. Ce oportunități aduce FLEX pentru tineri
13:26 - Acordul UE-MERCOSUR reprezintă o oportunitate strategică pentru economia românească
13:22 - Liberalul Tudor Polak explică de ce nu se țin coalițiile așa-zis „boicotate” de PSD
13:21 - Mihaela Bilic dezvăluie ingredientul adorat de japonezi care accelerează metabolismul: „Împiedică multiplicarea bacteriană”