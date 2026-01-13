Președintele României a promulgat o lege care schimbă semnificativ modul de pregătire militară a populației, prin introducerea stagiului militar voluntar. Actul normativ apare într-un context de securitate tensionat și pe fondul diminuării constante a numărului de rezerviști activi ai Armatei Române.

Ce prevede noua lege privind stagiul militar voluntar

Legea nr. 5/2026, publicată în Monitorul Oficial la 9 ianuarie 2026, modifică legislația existentă privind pregătirea populației pentru apărare. Noua reglementare introduce, pentru prima dată după suspendarea armatei obligatorii, un cadru coerent de , aplicabil în timp de pace. Sistemul este destinat refacerii rezervei operaționale, într-un mod considerat compatibil cu opțiunile individuale ale tinerilor.

Potrivit legii, cetățenii români, femei și bărbați cu vârste între 18 și 35 de ani, pot solicita participarea la program. Condiția este ca aceștia să nu fi efectuat serviciul militar activ și să nu fie deja în evidența rezervei. Programul presupune un stagiu de pregătire militară de bază, cu o durată de maximum patru luni, desfășurat în unități ale Armatei Române.

Cum se desfășoară instruirea militară propriu-zisă și care sunt beneficiile

Pregătirea include instruire militară completă, de la antrenament fizic și disciplină, până la utilizarea armamentului și noțiuni tactice de bază. Pe întreaga perioadă a , voluntarii beneficiază gratuit de cazare, hrană, echipament, asistență medicală și medicamente. Aceștia au aceleași drepturi ca militarii în termen, conform legislației în vigoare.

Indemnizația acordată pe durata pregătirii este plătită lunar, în tranșe egale, iar finalizarea programului aduce un stimulent financiar substanțial. Legea prevede acordarea unei sume egale cu „3 câștiguri salariale medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferente anului pentru care se face plata”. Raportat la salariul mediu brut din 2025, de 8.620 de lei, suma totală poate ajunge la aproximativ 25.850 de lei, raportează Digi24.

Ce se întâmplă dacă programul nu este finalizat

Legea stabilește clar că voluntarii care abandonează programul înainte de finalizare vor fi obligați să restituie indemnizația primită. În plus, aceștia vor suporta și cheltuielile efectuate de stat pentru pregătirea lor până în acel moment. Măsura urmărește descurajarea înscrierilor formale și asigurarea unui angajament real din partea participanților.

Ce rol vor avea voluntarii după încheierea stagiului

După finalizarea pregătirii, voluntarii sunt luați în evidență de centrele militare și introduși în rezerva operațională a Armatei Române. Ei pot fi chemați periodic la antrenamente, verificări și sesiuni de refamiliarizare cu tehnica militară nouă. Aceste activități vor fi stabilite conform unui calendar multianual corelat cu angajamentele României față de aliați.

, Radu Miruță, a respins ideea reintroducerii stagiului militar obligatoriu, subliniind caracterul voluntar al noii legi. „Nu este discuția asta. Tocmai s-a încheiat discuția despre stagiul militar obligatoriu printr-o lege care spune că poți să te înrolezi, dacă ai între 18 și 35 de ani, voluntar.” Oficialul a mai precizat că sistemul trebuie evaluat după aplicare, obiectivul fiind instruirea a aproximativ 1.000 de rezerviști voluntari în acest an.