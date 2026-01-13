B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Stagiul militar voluntar devine realitate în România. Nicușor Dan a promulgat legea. Ce presupune pregătirea militară pentru tineri

Stagiul militar voluntar devine realitate în România. Nicușor Dan a promulgat legea. Ce presupune pregătirea militară pentru tineri

Iulia Petcu
13 ian. 2026, 13:04
Stagiul militar voluntar devine realitate în România. Nicușor Dan a promulgat legea. Ce presupune pregătirea militară pentru tineri
Sursa foto: Facebook - Ministerul Apararii Nationale, Romania - www.mapn.ro
Cuprins
  1. Ce prevede noua lege privind stagiul militar voluntar
  2. Cum se desfășoară instruirea militară propriu-zisă și care sunt beneficiile
  3. Ce se întâmplă dacă programul nu este finalizat
  4. Ce rol vor avea voluntarii după încheierea stagiului

Președintele României a promulgat o lege care schimbă semnificativ modul de pregătire militară a populației, prin introducerea stagiului militar voluntar. Actul normativ apare într-un context de securitate tensionat și pe fondul diminuării constante a numărului de rezerviști activi ai Armatei Române.

Ce prevede noua lege privind stagiul militar voluntar

Legea nr. 5/2026, publicată în Monitorul Oficial la 9 ianuarie 2026, modifică legislația existentă privind pregătirea populației pentru apărare. Noua reglementare introduce, pentru prima dată după suspendarea armatei obligatorii, un cadru coerent de pregătire militară voluntară, aplicabil în timp de pace. Sistemul este destinat refacerii rezervei operaționale, într-un mod considerat compatibil cu opțiunile individuale ale tinerilor.

Potrivit legii, cetățenii români, femei și bărbați cu vârste între 18 și 35 de ani, pot solicita participarea la program. Condiția este ca aceștia să nu fi efectuat serviciul militar activ și să nu fie deja în evidența rezervei. Programul presupune un stagiu de pregătire militară de bază, cu o durată de maximum patru luni, desfășurat în unități ale Armatei Române.

Cum se desfășoară instruirea militară propriu-zisă și care sunt beneficiile

Pregătirea include instruire militară completă, de la antrenament fizic și disciplină, până la utilizarea armamentului și noțiuni tactice de bază. Pe întreaga perioadă a stagiului, voluntarii beneficiază gratuit de cazare, hrană, echipament, asistență medicală și medicamente. Aceștia au aceleași drepturi ca militarii în termen, conform legislației în vigoare.

Indemnizația acordată pe durata pregătirii este plătită lunar, în tranșe egale, iar finalizarea programului aduce un stimulent financiar substanțial. Legea prevede acordarea unei sume egale cu „3 câștiguri salariale medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferente anului pentru care se face plata”. Raportat la salariul mediu brut din 2025, de 8.620 de lei, suma totală poate ajunge la aproximativ 25.850 de lei, raportează Digi24.

Ce se întâmplă dacă programul nu este finalizat

Legea stabilește clar că voluntarii care abandonează programul înainte de finalizare vor fi obligați să restituie indemnizația primită. În plus, aceștia vor suporta și cheltuielile efectuate de stat pentru pregătirea lor până în acel moment. Măsura urmărește descurajarea înscrierilor formale și asigurarea unui angajament real din partea participanților.

Ce rol vor avea voluntarii după încheierea stagiului

După finalizarea pregătirii, voluntarii sunt luați în evidență de centrele militare și introduși în rezerva operațională a Armatei Române. Ei pot fi chemați periodic la antrenamente, verificări și sesiuni de refamiliarizare cu tehnica militară nouă. Aceste activități vor fi stabilite conform unui calendar multianual corelat cu angajamentele României față de aliați.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a respins ideea reintroducerii stagiului militar obligatoriu, subliniind caracterul voluntar al noii legi. „Nu este discuția asta. Tocmai s-a încheiat discuția despre stagiul militar obligatoriu printr-o lege care spune că poți să te înrolezi, dacă ai între 18 și 35 de ani, voluntar.” Oficialul a mai precizat că sistemul trebuie evaluat după aplicare, obiectivul fiind instruirea a aproximativ 1.000 de rezerviști voluntari în acest an.

Tags:
Citește și...
Acordul UE-MERCOSUR reprezintă o oportunitate strategică pentru economia românească
Eveniment
Acordul UE-MERCOSUR reprezintă o oportunitate strategică pentru economia românească
Mihaela Bilic dezvăluie ingredientul adorat de japonezi care accelerează metabolismul: „Împiedică multiplicarea bacteriană”
Eveniment
Mihaela Bilic dezvăluie ingredientul adorat de japonezi care accelerează metabolismul: „Împiedică multiplicarea bacteriană”
Delirul săptămânal al lui Călin Georgescu. Propovăduiește dispariția statului (VIDEO)
Eveniment
Delirul săptămânal al lui Călin Georgescu. Propovăduiește dispariția statului (VIDEO)
Gino Iorgulescu, reacție dură după dezvăluirile fiului său, Mario: „O persoană bolnavă, vulnerabilă, lipsită de discernământ”
Eveniment
Gino Iorgulescu, reacție dură după dezvăluirile fiului său, Mario: „O persoană bolnavă, vulnerabilă, lipsită de discernământ”
O femeie de 83 de ani din Padova, jefuită în propria locuință. Îngrijitoarea, complice la tâlhărie
Eveniment
O femeie de 83 de ani din Padova, jefuită în propria locuință. Îngrijitoarea, complice la tâlhărie
Marți 13, ziua considerată cu ghinion. Superstiții, origini istorice și de ce îi sperie pe oameni
Eveniment
Marți 13, ziua considerată cu ghinion. Superstiții, origini istorice și de ce îi sperie pe oameni
Tricouri personalizate – cadouri originale și memorabile pentru orice ocazie
Eveniment
Tricouri personalizate – cadouri originale și memorabile pentru orice ocazie
Legalizarea prostituției a ajuns până la Patriarhie. Ce spune Biserica Ortodoxă Română despre ideea liberalului Ion Iordache
Eveniment
Legalizarea prostituției a ajuns până la Patriarhie. Ce spune Biserica Ortodoxă Română despre ideea liberalului Ion Iordache
Un preot-DJ a umplut un club din Beirut. Spectacolul a stârnit entuziasm, dar și controverse în rândul liderilor religioși
Eveniment
Un preot-DJ a umplut un club din Beirut. Spectacolul a stârnit entuziasm, dar și controverse în rândul liderilor religioși
Cât timp mai putem folosi centralele pe gaz în România. Anul-limită impus de noua Directivă europeană
Eveniment
Cât timp mai putem folosi centralele pe gaz în România. Anul-limită impus de noua Directivă europeană
Ultima oră
13:26 - Acordul UE-MERCOSUR reprezintă o oportunitate strategică pentru economia românească
13:22 - Liberalul Tudor Polak explică de ce nu se țin coalițiile așa-zis „boicotate” de PSD
13:21 - Mihaela Bilic dezvăluie ingredientul adorat de japonezi care accelerează metabolismul: „Împiedică multiplicarea bacteriană”
13:11 - Intervenție în favoarea legalizării prostituției. Sociologul Gelu Duminică atrage atenția că fenomenul nu trebuie igonorat
13:08 - Delirul săptămânal al lui Călin Georgescu. Propovăduiește dispariția statului (VIDEO)
13:04 - Lovitură pentru Călin Georgescu. A pierdut procesul. Ce riscă fostul candidat la prezidențiale
12:45 - Gino Iorgulescu, reacție dură după dezvăluirile fiului său, Mario: „O persoană bolnavă, vulnerabilă, lipsită de discernământ”
12:36 - O femeie de 83 de ani din Padova, jefuită în propria locuință. Îngrijitoarea, complice la tâlhărie
12:31 - Mădălina Ghenea pretinde o despăgubire uriașă pentru hărțuire. Pe cine vizează starleta
12:29 - Cătălin Predoiu, linie dreaptă spre șefia SRI? Are și susținerea UDMR. De ce s-a supărat Kelemen Hunor pe Nicușor Dan (VIDEO)