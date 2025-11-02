Cutremur în Afganistan

Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 a lovit duminică nordul Afganistanului, a anunţat Institutul American de Studii Geologice ( ).

Cutremur în nordul Afganistanului

Institutul American de Studii Geologice (USGS) a anunțat că s-a produs în Kholm, lângă oraşul Mazar-e-Sharif, în provincia Balkh. Potrivit datelor oficiale, adâncimea la care s-a produs este de 19 km. Mai multe replici s-au făcut simțite până în capitala Kabul.

Mișcările tectonice au fost înregistrate și în țările vecine, respectiv Turkmenistan, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan și Kîrgîstan.

La această oră nu sunt informații despre eventuale victime sau distrugeri materiale.

Potrivit datelor furnizate de Insitutul de Meteorologie din Malaiezia, Epicentrul este la 36,6° N și 67,6° V, cu o adâncime de 19 km. Nu există nicio amenințare de tsunami pentru Malaezia.

CCTV footage shows the moment a strong M6.3 earthquake struck Mazar-e-Sharif, Afghanistan, a short while ago. — Weather Monitor (@WeatherMonitors) Al doilea cutremur puternic din ultimele luni Un alt cutremur, cu magnitudinea de 6,0 s-a produs duminică seară, 31 august, în estul Afganistanului, aproape de granița cu Pakistan. Peste 600 de persoane au murit, iar alte aproximativ 2000 au fost rănite. Seismul, cu o adâncime de 8 kilometri, a avut loc la ora locală 23:47. Au fost înregistrate cel puțin trei replici, cu magnitudini cuprinse între 4,5 şi 5,2. Epicentrul a fost localizat la 27 km de Jalalabad, capitala provinciei Nangarhar şi al cincilea cel mai mare oraș al Afganistanului. În Afganistan, cutremurele sunt frecvente. Țara este situată pe linii de falie majore, la intersecția plăcilor tectonice indiană și eurasiatică.

Seism în vestul Turciei