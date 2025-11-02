B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cutremur puternic în Afganistan. Seismologii au măsurat o magnitudine de 6,3

Cutremur puternic în Afganistan. Seismologii au măsurat o magnitudine de 6,3

Adrian Teampău
03 nov. 2025, 00:02
Cutremur puternic în Afganistan. Seismologii au măsurat o magnitudine de 6,3
Cutremur în Afganistan
Cuprins
  1. Cutremur în nordul Afganistanului
  2. Al doilea cutremur puternic din ultimele luni
  3. Seism în vestul Turciei

Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 a lovit duminică nordul Afganistanului, a anunţat Institutul American de Studii Geologice (USGS).

Cutremur în nordul Afganistanului

Institutul American de Studii Geologice (USGS) a anunțat că seismul s-a produs în Kholm, lângă oraşul Mazar-e-Sharif, în provincia Balkh. Potrivit datelor oficiale, adâncimea la care s-a produs este de 19 km. Mai multe replici s-au făcut simțite până în capitala Kabul.

Mișcările tectonice au fost înregistrate și în țările vecine, respectiv Turkmenistan, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan și Kîrgîstan.

La această oră nu sunt informații despre eventuale victime sau distrugeri materiale.

Potrivit datelor furnizate de Insitutul de Meteorologie din Malaiezia, Epicentrul este la 36,6° N și 67,6° V, cu o adâncime de 19 km. Nu există nicio amenințare de tsunami pentru Malaezia.

Al doilea cutremur puternic din ultimele luni

Un alt cutremur, cu magnitudinea de 6,0 s-a produs duminică seară, 31 august, în estul Afganistanului, aproape de granița cu Pakistan. Peste 600 de persoane au murit, iar alte aproximativ 2000 au fost rănite.

Seismul, cu o adâncime de 8 kilometri, a avut loc la ora locală 23:47. Au fost înregistrate cel puțin trei replici, cu magnitudini cuprinse între 4,5 şi 5,2.

Epicentrul a fost localizat la 27 km de Jalalabad, capitala provinciei Nangarhar şi al cincilea cel mai mare oraș al Afganistanului.

În Afganistan, cutremurele sunt frecvente. Țara este situată pe linii de falie majore, la intersecția plăcilor tectonice indiană și eurasiatică.

Seism în vestul Turciei

Este al doilea cutremur care a avut loc în cursul zilei de duminică, 2 noiembrie. În jurul orei 16:58:32 (ora locală a României), s-a produs un seism în vestul Turciei. A fost o mișcare tectonică cu magnitudinea ml 3.9,  care s-a produs la adâncimea de 10.0 km.

Seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 46 km NE de Akhisar, 57 km E de Soma, 64 km SE de Balikesir, 75 km N de Salihli, 88 km NE de Turgutlu, 94 km E de Bergama, 95 km NE de Manisa, 98 km S de Mustafakemalpasa

Tags:
Citește și...
Amalia Bellantoni, reținută împreună cu soțul ei. Cei doi sunt acuzați că au bătut și tâlhărit un cuplu de bătrâni
Eveniment
Amalia Bellantoni, reținută împreună cu soțul ei. Cei doi sunt acuzați că au bătut și tâlhărit un cuplu de bătrâni
Livrator asiatic agresat pe o stradă din Popești Leordeni. Poliția a deschis dosar penal (VIDEO)
Eveniment
Livrator asiatic agresat pe o stradă din Popești Leordeni. Poliția a deschis dosar penal (VIDEO)
Adio, insomnie! Băuturile secrete care îți garantează un somn odihnitor și profund
Eveniment
Adio, insomnie! Băuturile secrete care îți garantează un somn odihnitor și profund
Băuturi care te ajută să ai un somn odihnitor. Ce să bei înainte de culcare
Eveniment
Băuturi care te ajută să ai un somn odihnitor. Ce să bei înainte de culcare
Detalii neștiute în cazul fetiței de doi ani, din Constanța, care a căzut de la etaj. Filmul tragediei
Eveniment
Detalii neștiute în cazul fetiței de doi ani, din Constanța, care a căzut de la etaj. Filmul tragediei
Circulație suspendată pe Podul Giurgiu-Ruse timp de 24 de ore. Ce trebuie să știe șoferii români
Eveniment
Circulație suspendată pe Podul Giurgiu-Ruse timp de 24 de ore. Ce trebuie să știe șoferii români
Incendiu de proporții la o casă din Harghita. O femeie a murit
Eveniment
Incendiu de proporții la o casă din Harghita. O femeie a murit
Jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului Colectiv, subiect de glume pe rețelele sociale. Parodie după incidentul care a scandalizat o țară
Eveniment
Jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului Colectiv, subiect de glume pe rețelele sociale. Parodie după incidentul care a scandalizat o țară
Explozie urmată de incendiu la o locuință din Dej. Un bărbat a murit
Eveniment
Explozie urmată de incendiu la o locuință din Dej. Un bărbat a murit
Cum ne acomodăm ușor la ora de iarnă? Sfaturi esențiale ca să nu-ți dai ritmul peste cap
Eveniment
Cum ne acomodăm ușor la ora de iarnă? Sfaturi esențiale ca să nu-ți dai ritmul peste cap
Ultima oră
23:42 - Călin Georgescu se ține departe de Anca Alexandrescu. Fostul candidat nu se implică în alegerile de la București
23:19 - Schimbare de lider în Superliga. Rapid a încheiat la egalitate cu Universitatea Craiova (2-2)
22:53 - Conducerea ANAF, demisă în baza informațiilor primite de la Servicii. Alexandru Nazare confirmă că a cerut date despre cei vizați
22:23 - Salariul minim nu trebuie majorat. Ministrul Finanțelor nu vede oportunitatea unui asemenea demers
21:54 - Prognoza meteo pe luna noiembrie. Cum va fi vremea pe 1 decembrie
21:30 - Donald Trump crede că Xi Jinping înţelege consecinţele unei invazii chineze în Taiwan
20:59 - Amalia Bellantoni, reținută împreună cu soțul ei. Cei doi sunt acuzați că au bătut și tâlhărit un cuplu de bătrâni
20:23 - Acordul de pace în Gaza. Hamas returnează rămășițele a trei ostatici israelieni
19:51 - Ilie Bolojan refuză convocarea în fața Parlamentului. Premierul invocă agenda încărcată a zilei de luni
19:28 - Livrator asiatic agresat pe o stradă din Popești Leordeni. Poliția a deschis dosar penal (VIDEO)