Daniel David, rectorul UBB, întrebat despre tentativa lui Lucian Bode de a bloca verdictul de plagiat: „Dacă va trebui să mergem în instanță, vom merge în instanță” (VIDEO)

Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai, a vorbit despre teza de doctorat a lui Lucian Bode, , și susține că instituția este pregătită să meargă în instanță, dacă va fi cazul, pentru a-și apăra „dreptul de a analiza orice publicație în asociere cu UBB”.

Daniel David a vorbit despre această situație, luni, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat.

Ce a spus Daniel David, rectorul UBB, despre tentativa lui Lucian Bode de a bloca verdictul de plagiat

Discuția a pornit de la faptul că Lucian Bode, ministru al Afacerilor Interne și secretar general al PNL, în încercarea de a bloca iminenta emitere a unui verdict de plagiat în cazul tezei sale de doctorat.

Întrebat cum vede povestea cu datul în judecată, rectorul UBB a spus: „Lucrurile sunt foarte clare (…). Noi am primit, anul trecut, în primă instanță, o sesizare în care erau trecute, nu mai țin minte exact, patru sau cinci sesizări, suspiciuni practic de plagiat în teza domnului ministru. Universitatea Babeș-Bolyai, așa cum am spus de nenumărate ori, analizează suspiciunile care ne sunt semnalate. Ne-au fost semnalate cele patru-cinci suspiciuni și, în plus, evident, am trecut încă o dată teza prin softurile antiplagiat, asta e procedura internațională pe care o faci când analizezi probleme de abatere în anumite publicații”.

„În urma acestui demers, cele mai multe sesizări au fost confirmate și, în plus, au fost confirmate alte abateri, în urma analizei pe baza softului. Observând acele abateri, s-au făcut sugestii și recomandări către școala doctorală, sugestii pentru corectarea tezei și a publicațiilor pe baza tezei, și, ce am putut să facem noi, am trimis sesizarea către CNATDCU, care este în măsură să facă analize suplimentare și să ia decizii suplimentare. Asta am făcut în prima etapă”, a continuat Daniel David.

„În a doua etapă, au apărut suspiciuni noi. Așa cum am spus și cum sunt practicile peste tot, ne-am autosesizat pentru a le analiza și a vedea câte lucruri rămân din suspiciunile care s-au ridicat”, a adăugat el.

„Aștept să văd concluzia Comisie de Etică și, dacă va trebui să mergem în instanță, sigur, vom merge în instanță și noi o să ne apărăm dreptul de a analiza orice publicație în asociere cu UBB, sub aspectul eticii academice, și de a lua măsurile pe care le putem lua, nu mai mult, nici mai puțin”, a mai spus rectorul UBB.

Întrebat dacă o concluzie este așteptată miercuri, Daniel David a explicat: „Am văzut declarația președintelui Comisiei de Etică (…). Eu am creat niște mecanisme interne în care dau o autonomie foarte mare instituțiilor pe care le avem, nu vreau ca rectorul să fie și ăla care centrează, și dă pasa, și dă gol, ș.a.m.d. Am văzut decizia, eu știam că va fi la începutul lunii ianuarie, dacă el v-a declarat miercuri, probabil că este miercuri, dar eu nu pot să spun lucrul acesta. Aștept raportul Comisiei de Etică”.