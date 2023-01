Marius Pașcan: Așa cum are probleme cu acest plagiat Bode, are și Ciucă, care e mai mult de decor politic la vârful PNL. Sub bagheta lui Bode, PNL a devenit sluga nevrednică a PSD la guvernare (VIDEO)

Marius Pașcan, prim-vicepreședinte PMP, a vorbit despre cu care se confruntă Lucian Bode, ministru al Afacerilor Interne și secretar general al PNL, și a amintit că există acuzații similare și în ceea ce îl privește pe Nicolae Ciucă, premier și președinte al PNL.

În direct pe B1 TV, luni, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, fostul parlamentar de Mureș a enumerat mai multe motive care ar fi trebuit să ducă la demisia lui Lucian Bode, inclusiv eșecul Schengen.

Marius Pașcan (PMP), pe B1 TV: Așa cum are probleme cu acest plagiat Bode, are și Ciucă

Întrebat despre decizia lui Bode de a da în judecată Universitatea Babeș-Bolyai, Marius Pașcan a explicat: „Sigur că astea sunt pretexte și chichițe juridice pentru a tergiversa situația. Eu, în primul rând, mă bucur că Universitatea Babeș-Bolyai a revenit asupra deciziei și constatării inițiale, că inițial spuneau că 2,95% a fost plagiat, adică e un fel de `surata nu era chiar gravidă, ci numai graviduță`, plagiatul n-a fost decât plăgiețel. Adică, și dacă ar fi 1%, tot plagiat este, despre ce vorbim? Că atunci când furi un leu sau furi un milion tot furt se cheamă”.

„Problema este de fond, pentru că, așa cum are probleme cu acest plagiat domnul Bode, are și șeful său, premierul Ciucă. Eu, în primul rând, cred că era o decizie sanitară, morală legată de eșecul Schengen ca domnul Bode să demisioneze, că în primul rând îl judecăm de pe poziția pe care o are, de ministerul său ținea preponderent admiterea României în Schengen și a făcut mai multe declarații pozitive, favorabile, legate de Olanda, de întâlnirile de acolo, în care ne dădea asigurări – deci alea au fost minciuni, clar!”, a continuat prim-vicepreședintele PMP.

„Doi la mână, sub bagheta sa, pentru că este secretar general (al PNL, n.r.) și, să fim serioși, domnul Ciucă este mai mult de decor politic la vârful PNL, domnul Bode conduce PNL, iar sub bageta sa magică s-a înroșit PNL, a devenit sluga nevrednică a PSD la guvernare. Din acest punct de vedere, iarăși se cuvenea să demisioneze și să își vadă de treabă”, a adăugat el.

„Iar acest furt academic sigur că nu poate fi altfel interpretat, cu oricâte tergiversări prin instanțe, decât ca furt. Au apărut în presă, sunt publice, oricine poate vedea, sunt 18 pagini, cu subiect și predicat, înroșite de plagiat, ce să mai discutăm? Că nu trebuie să fii mare instanță de judecată ca să compari dacă niște texte sunt preluate sau nu ad literam, copy-paste, din lucrări de specialitate științifice ca atare. Prin urmare, atâta vreme cât stă în acea funcție și nu demisionează, și tergiversează, dă exact renumele PNL și guvernării din care face parte, acela al hoției și imposturii, în primul rând, de data aceasta, intelectuale. Impostura este la fel de gravă ca hoția”, a mai spus Marius Pașcan.