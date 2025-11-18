B1 Inregistrari!
Străinătatea nu mai este atractivă pentru români. Motivele pentru care cei mai mulți aleg să rămână în țară

Străinătatea nu mai este atractivă pentru români. Motivele pentru care cei mai mulți aleg să rămână în țară

18 nov. 2025, 22:03
Străinătatea nu mai este atractivă pentru români. Motivele pentru care cei mai mulți aleg să rămână în țară
Cuprins
  1. De ce nu mai vor românii să lucreze în străinătate
  2. Cu cât diferă salariile din România față de alte țări din Europa

Românii care acceptă să plece în străinătate pentru a munci sunt tot mai puțini. Deși salariile sunt semnificativ mai mari decât în țară, interesul conaționalilor noștri pentru posturile din afara țării a fost la cel mai mic nivel din 2020.

De ce nu mai vor românii să lucreze în străinătate

Anul acesta, pe o platformă de recrutare au fost depuse aproape 10 milioane de CV-uri, din care doar 106.000 pentru locuri de muncă din afara țării, echivalentul a puțin peste 1%. Cei care, totuși, și-au arătat interesul pentru a pleca în străinătate au vizat joburi în comerţ, transport, turism, industrie alimentară, call-center și servicii.

Scăderea de interes a românilor pentru străinătate este justificată de dezvoltarea joburilor remote și costurile tot mai mari pentru relocare.

„În primul rând nivelul de viață din România a crescut suficient, astfel încât să se apropie foarte mult de nivelul de viață din țările unde românii plecau tradițional să se angajeze. Salariile pentru anumite posturi sunt în continuare la mare distanță, dublu, triplu ca valoare”, a spus Oana Botolan, specialist resurse umane, pentru Observator News.

În plus, nu mulți acceptă să stea departe de cei dragi și să renunțe la confortul propriei case pentru câțiva bani în plus.

„Preferă să rămână într-un context pe care îl cunosc, cu angajatori de la care ştiu care sunt aşteptările. În România, costul vieţii este mai scăzut decât în altă ţări. Salariile în România au crescut în ultimii ani, chiar dacă 2025 nu a fost un an cu majorări salariale considerabile”, spune Ana Călugăru, manager PR platformă de joburi.

Cu cât diferă salariile din România față de alte țări din Europa

Dacă în anul 2013, salariul mediu din România era de până la 5-6 ori mai mic decât cel din Spania sau Italia, în prezent, diferențele s-au mai diminuat. În ţările din vest, remunerațiile nu s-au modificat semnificativ în cei peste 10 ani care au trecut, dar salariul mediu net din România a depăşit 1.000 de euro.

În prezent, diferențele dintre țara noastră și alte state, la unele dintre cele mai populare locuri de muncă sunt:

  • Bucătar: 5.000 de lei (România) / 4.000 de euro (străinătate);
  • Șofer: 4.500 de lei (România) / 3.000 de euro (străinătate);
  • Muncitor în construcții: 4.500 de lei (România) / 3.000 de euro (străinătate);
  • Curieri: 4.200 de lei (România) / 2.000 de euro (străinătate).
