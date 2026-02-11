Un bărbat de 72 de ani, dat dispărut din septembrie , a fost găsit fără viață în locuința sa din Ulmu. Cazul ridică semne de întrebare privind modul în care au fost făcute verificările.

Despre ce este vorba

Un bărbat dat dispărut încă din septembrie 2025 și căutat luni de zile de autorități a fost găsit marți seară mort în propria locuință, conform Știrile ProTv.

Descoperirea a fost făcută de un vecin, iar cazul a declanșat o anchetă internă la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție.

Dispărut din septembrie

Bărbatul avea 72 de ani și locuia singur în localitatea Ulmu, județul Brăila. Pe 18 septembrie, anul trecut, vecinii au anunțat poliția că nu l-au mai văzut și că se tem pentru soarta lui.

Ultima dată fusese observat pe 15 septembrie. Pentru că nu avea rude cunoscute și se știa că are probleme de , dispariția sa nu a stârnit inițial o reacție amplă în comunitate. Totuși, autoritățile au fost sesizate, iar bărbatul a fost dat în urmărire.

Găsit mort sub pat

Marți seară, la câteva luni de la dispariție, un vecin a intrat în locuința bărbatului și a făcut descoperirea șocantă: trupul neînsuflețit se afla sub un pat, într-una dintre camerele casei.

Vecinul a alertat imediat autoritățile. La fața locului au ajuns polițiștii și un echipaj de la Medicină Legală, care a ridicat corpul pentru efectuarea necropsiei.

Conform procedurilor, a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând ca ancheta să stabilească exact circumstanțele decesului și momentul în care acesta s-a produs.

Ancheta vizează și intervenția poliției

Cazul ridică însă întrebări serioase privind modul în care au fost efectuate verificările după sesizarea dispariției. Potrivit informațiilor apărute, locuința bărbatului nu ar fi fost verificată temeinic în lunile de căutări.

În acest context, conducerea IPJ Brăila a deschis o anchetă internă pentru a stabili dacă au fost respectate toate procedurile legale și dacă intervenția polițiștilor a fost una corespunzătoare.

Rezultatele necropsiei și concluziile anchetei vor clarifica dacă este vorba despre un deces survenit din cauze naturale sau dacă există alte elemente care necesită lămuriri suplimentare.