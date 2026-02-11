Industria auto germană, una dintre cele mai importante din UE, a primit o lovitură grea în cursul anului 2025. Din cauza problemelor legate de reducerea producției, au fost concediați în jur de 50.000 de lucrători.

Dificultățile cu care se confruntă indutria auto germană

Asociaţia Constructorilor Germani de Automobile ( ) a anunțat că aproximativ 50.000 de lucrători din industria auto germană și-au pierdut în 2025, transmite DPA. Conform datelor prezentate într-un raport VDA, în sectorul auto german erau angajate, în 2025, aproximativ 726.000 persoane. Numărul este cu aproape 47.000 mai mic decât în 2024, şi cu aproape 107.000 mai mic decât în 2019.

Un studiu dedicat aceste industrii, realizat de asociație, arată că aproape două treimi din companii din şi-au redus numărul de angajaţi. Mai mult, una din două firme raportează că procesul de disponibilizare nu s-a încheiat. Aproximativ una din patru companii face concedieri în Germania şi angajează în străinătate.

„Condiţiile din Germania şi Europa se deteriorează, punând companiile – în special furnizorii mici şi medii din industria auto – sub presiune”, a avertizat preşedintele VDA, Hildegard Müller.

Studiul VDA a fost realizat în rândul a 124 companii din sectorul auto, în perioada 11-25 ianuarie.

Ce arată studiul producătorilor auto germani

Datele publicate de VDA arată că industria auto germană a produs un număr record de anul trecut. Germania continuă să ocupe locul secund, după China, în topul celor mai mari centre de producţie din lume.

Potrivit studiului, producţia internă de vehicule electrice pe baterii a crescut cu 15% în ritm anual, ajungând la 1,22 milioane de unităţi. Producția de vehicule hibride plug-in produse în Germania a crescut cu 54%, ajungând la aproximativ 450.000 de vehicule. În total, 1,67 milioane de autoturisme electrice au fost fabricate anul trecut în Germania, o creştere de 23% în ritm anual.

Graţie acestor cifre, Germania reprezintă cea de-a doua locaţie pentru producţia de autoturisme electrice la nivel mondial. Producătorii germani au devansat SUA cu 1,04 milioane de unități, conform datelor VDA. Pe de altă parte, China a produs 16,1 milioane autoturisme electrice.

Pentru acest an, Asociaţia Constructorilor Germani de Automobile se aşteaptă la o creştere cu 10% a producţiei de vehicule electrice cu baterii.

Guvernul susține industria auto germană

Luna trecută, guvernul german a anunțat că va oferi familiilor cu venituri mici sau medii, subvenții pentru achiziția de automobile electrice noi. Sumele alocate ar putea ajunge până la 7.000 de euro. Este un stimulent pentru industria auto germană.

Preşedintele VDA, Hildegard Müller, este de părere că autoritățile germane ar trebui să îmbunătăţească condiţiile generale din domeniul automobilelor electrice. Este nevoie, consideră ea, de investiții suplimentare în infrastructura de încărcare, dar și de extinderea reţelei electrice.

De asemenea, prețurile la electricitate vor trebui ajustate în așa fel încât noile stimulente să nu fie unele de scurtă durată.